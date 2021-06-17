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全新 BMW iX 純電休旅 Shy Tech 展現內斂之美

▲ 全新 BMW iX 純電休旅 Shy Tech 展現內斂之美
▲ 全新 BMW iX 純電休旅 Shy Tech 展現內斂之美

2GameSome - 有車賞

2021-06-17 20:25:00

全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅廣泛運用 BMW 創新設計思維 ─ Shy Tech 隱形科技，從車外的隱藏式攝影機、雷達感應系統到隱藏式車門把手，座艙部分則將此思維運用於 HUD抬頭顯示器投影系統、車室揚聲器與中控台隱形科技控制面板。

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而全新 Carbon Cage碳纖維複合式材質車體結構、全新電控調節採光全景式玻璃車頂、一體式曲面螢幕 (12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕) 及全新 BMW iDrive 8人機互動介面更是BMW於科技領域高端成果的展現；同時，全新 iX 所大量使用的天然複合式可再製材質，如採用橄欖葉萃取物進行鞣製的真皮材質、FSC森林管理委員會認證木材中央面板等，則突顯BMW在追求科技與豪華的同時，也重視環境友善與永續環保的理念與精神。

全新BMW iX豪華純電旗艦休旅: https://mybmw.tw/BMWiX

Shy Tech創新思維

BMW iX 揉合行雲流水的現代設計語彙，以清晰的線條、結構，輔以圍繞車身且刻劃鮮明的立體輪廓，描繪出大器的一體化外觀造型；全新 iX 具備與 X5 相仿的車長、X6 相近的動感流線車高，而透過車側與車尾的專屬導流設計與採用低風阻輪圈式樣，大幅降低全新 BMW iX 的風阻係數，創造出 0.25Cd 極為優異的低風阻係數。

全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅不僅雕塑出專屬於純電 SAV (Sports Activity Vehicle) 的獨特風範，車頭採用經典直立式雙腎型水箱護罩設計與 BMW 品牌中最為銳利修長的 LED 頭燈組，並導入 BMW 的創新設計思維 ─ Shy Tech隱形科技，將智慧科技在無形中融入，如內建攝影機與雷達等感應系統的封閉式雙腎型水箱護罩，刮傷後還可於常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自行修復、車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭與隱藏式車門把手設計；全新 BMW iX 更採用 Carbon Cage碳纖維複合式材質車體結構，搭配輕量化鋁合金材質，能大幅強化車身抗扭能力與車身剛性、同時減輕車身重量，除了能強化操控及動態表現，更提升對於車內乘員的保護力。

環境永續理念結合

舒適典雅且結合天然橄欖葉鞣製的 Castanea皮革包覆全新一體式真皮座椅與全新多邊形雙幅式真皮方向盤，搭配懸浮式中央鞍座、全新排檔座設計、iDrive 水晶觸控旋鈕操作介面與 BMW 全新的電控調節採光全景式玻璃車頂，不僅是 BMW 旗下車款面積最大的全景玻璃車頂，前衛的車內無頂篷設計使車內空間顯得開闊無邊，特殊玻璃結構能給予優異的紫外線防護，專屬塗層設計更能維持座艙內的舒適溫度，而全新運用的 PDLC 高分子分散型液晶技術，則可使全景玻璃車頂具備變色功能，能在透明與不透明之間切換，適時調節車室空間採光，車輛停妥上鎖後更會自動將全景玻璃車頂切換為不透明避免外人窺探。

重視極致駕馭樂趣並秉持一貫以駕駛者為導向的設計 BMW，更為 iX 採用全新開發的一體式曲面螢幕 (12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕)，融入全新 BMW iDrive 8 人機互動介面，佐以更顯洗煉的中控台線條，以化繁為簡的高端手法揉合全新的圖像式呈現及功能更強大的智慧語音助理，塑造更貼近人性也更直覺的操作邏輯，加諸 FSC森林管理委員會認證木材搭配水晶套件構成的中央控制面板、全新設計的雙幅式方向盤。BMW 全新 Shy Tech 隱形科技也大量運用於全新 BMW iX 的車室鋪陳，如嵌藏於一體式曲面螢幕後方中控台內的 HUD 抬頭顯示器投影系統、巧妙蘊藏於車門飾板、座椅內等處，多達 30 具揚聲器且總輸出功率達 1615W 的 B&W 沉浸式 4D 頂級音響系統，帶給車內乘客更具臨場感的音樂饗宴。

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