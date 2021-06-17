▲ 全新 BMW iX 純電休旅 Shy Tech 展現內斂之美

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而全新 Carbon Cage碳纖維複合式材質車體結構、全新電控調節採光全景式玻璃車頂、一體式曲面螢幕 (12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕) 及全新 BMW iDrive 8人機互動介面更是BMW於科技領域高端成果的展現；同時，全新 iX 所大量使用的天然複合式可再製材質，如採用橄欖葉萃取物進行鞣製的真皮材質、FSC森林管理委員會認證木材中央面板等，則突顯BMW在追求科技與豪華的同時，也重視環境友善與永續環保的理念與精神。
全新BMW iX豪華純電旗艦休旅: https://mybmw.tw/BMWiX
Shy Tech創新思維
全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅不僅雕塑出專屬於純電 SAV (Sports Activity Vehicle) 的獨特風範，車頭採用經典直立式雙腎型水箱護罩設計與 BMW 品牌中最為銳利修長的 LED 頭燈組，並導入 BMW 的創新設計思維 ─ Shy Tech隱形科技，將智慧科技在無形中融入，如內建攝影機與雷達等感應系統的封閉式雙腎型水箱護罩，刮傷後還可於常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自行修復、車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭與隱藏式車門把手設計；全新 BMW iX 更採用 Carbon Cage碳纖維複合式材質車體結構，搭配輕量化鋁合金材質，能大幅強化車身抗扭能力與車身剛性、同時減輕車身重量，除了能強化操控及動態表現，更提升對於車內乘員的保護力。
環境永續理念結合
重視極致駕馭樂趣並秉持一貫以駕駛者為導向的設計 BMW，更為 iX 採用全新開發的一體式曲面螢幕 (12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕)，融入全新 BMW iDrive 8 人機互動介面，佐以更顯洗煉的中控台線條，以化繁為簡的高端手法揉合全新的圖像式呈現及功能更強大的智慧語音助理，塑造更貼近人性也更直覺的操作邏輯，加諸 FSC森林管理委員會認證木材搭配水晶套件構成的中央控制面板、全新設計的雙幅式方向盤。BMW 全新 Shy Tech 隱形科技也大量運用於全新 BMW iX 的車室鋪陳，如嵌藏於一體式曲面螢幕後方中控台內的 HUD 抬頭顯示器投影系統、巧妙蘊藏於車門飾板、座椅內等處，多達 30 具揚聲器且總輸出功率達 1615W 的 B&W 沉浸式 4D 頂級音響系統，帶給車內乘客更具臨場感的音樂饗宴。