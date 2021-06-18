特企／業界唯一雙作業系統適用　真正落實公平待客

新冠肺炎疫情嚴峻，考量到有投保需求的客戶，外出與業務員接觸恐徒增染疫風險，為確保保戶健康安全，新光人壽推出專屬「防疫視訊錄影平台」，整合行動E投保電子要保書下載、線上即時視訊錄影上傳及要保文件拍照回傳等功能，提供一站式視訊投保服務，打破業界視訊投保多項門檻限制，保戶只需要簡單三步驟，即可在不與業務員接觸的情況下完成投保，讓視訊投保安心零距離。





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有別於業界視訊投保多半透過手機或通訊軟體錄影，新光人壽「防疫視訊錄影平台」不限IOS或安卓系統使用，進入無年齡限制且不需加入新壽會員，保戶及業務員也都不必安裝通訊軟體或APP程式，投保操作方式相當簡便。第一步，業務員先下載電子要保書後，只要登入公司官網即可透過簡訊發送給客戶視訊連結，並請客戶點網址輸入驗證碼確認。第二步，客戶進入視訊並與業務員進行視訊親晤親簽，完成後業務員按下「視訊作業已完成」。第三步，業務員檢視視訊錄影檔，並上傳已簽署的要保文件及相關附件簽名，以完成視訊投保程序。





新光人壽表示，視訊完成後將相關投保文件拍照截圖上傳後，即完成視訊投保流程，新光人壽將迅速進行核保作業，後續待疫情趨緩後，客戶再將要保書及相關附件資料正本寄回保險公司。而影音檔案上傳後，全部將存放於公司專區，可讓客戶享有安全及便利的新形態保險服務體驗。





全台疫情嚴峻，新光人壽因應疫情啟動一系列防疫關懷措施，包括對保戶「緩繳保費3個月/保單借款6個月」、「線上快速通關理賠EXPRESS」、「法定傳染病從寬理賠」等關懷應變服務機制，同時鼓勵保戶多使用官網會員專區、APP、LINE官方帳號與智能客服小新等多元數位自主服務管道，降低接觸風險。在疫情期間，持續落實公平待客理念，確保服務不斷線，並以最專業優質的數位服務陪伴保戶安心防疫。



