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為什麼母乳可以改變免疫系統？
母乳中富含母乳寡醣（HMO），嬰兒無法自行代謝，但這些寡醣卻能滋養特定腸道細菌，使它們進化，這些細菌如雙歧桿菌，能在人體的免疫系統中起著重要作用。「我們發現，腸道菌群可以分解 HMO 的嬰兒，血液或是腸的發炎症較少，很可能是因為雙歧桿菌能分解 HMO，同時改變了免疫系統。」通訊作者卡羅林斯卡醫學院婦幼健康系兒科醫師兼研究員布羅丁教授說。
研究團隊研究了在 2014 年至 2019 年間，出生在卡羅林斯卡大學醫院出生的 208 名嬰兒，觀察他們母乳哺育的狀況。他們把嬰兒們分成 2 組，一半完全母乳哺育，另一個除了母乳哺育之外，還接受額外的雙歧桿菌補充劑。
結果發現，母乳哺育並接受額外雙歧桿菌補充的嬰兒，腸道中 ILA 和 Galectin-1 分子濃度較高，而 ILA（吲哚-3-乳酸）負責將 HMO 分子轉化為營養需要；Galectin-1 則是一種新發現的關鍵機制，能對活化面對外來威脅和攻擊的免疫反應，也能在腸道中保存有抗發炎效果的細菌。
雖然研究人員只能透過抽血來檢視新生兒的免疫系統，但這項研究結果代表補充雙歧桿菌的新生兒，能改善先天免疫系統的建立。研究人員也希望對參與的嬰兒進行更長時間的追蹤，看看哪些嬰兒會出現異位性皮膚炎、氣喘和過敏，這樣就更能了解雙歧桿菌對人體的影響。
「我們正在計劃一項使用細菌替代的新實驗，看看我們是否可以幫助所有嬰兒在生命開始時，擁有更健康的免疫系統。布羅丁教授說。
參考資料
Bifidobacteria-mediated immune system imprinting early in life
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 寶寶喝母乳能打造最完整免疫力！《Cell》詳解母乳中營養怎麼補
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