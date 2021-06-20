隔離「家當」遭打包丟走廊！京元電移工痛訴：我們也是人

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今（20）天上午京元電子的內部，傳出一名菲律賓外籍移工，在部門群組中發出長文痛訴公司，內容提到：「「簡直是太離譜了！！！我們是外籍但我們也是人好嗎？為什麼公司連一個公告，通知都沒有、仲介人員隨意搬我們的東西在沒有我們允許之下、這是哪個國家的法律規定. 你們是不是太不尊重我們外籍了？？我的財產，金錢不見了誰可以站出來處理？你們說要配合公司那請問你們有通知我們嗎？我們人現在還在隔離，你們就隨便的把私人物品當垃圾一樣收一收就丟去外面？太不把我們當人看了吧？」
苗栗縣議員曾玟學也在臉書上發文表示，昨（19）晚陸續收到了數十個不同帳號，分別從Line及臉書粉專傳來的訊息，都在講同件事情，京元電子隔離解禁的移工們，發現他們原本宿舍中的私人物品在未被告知的情況下，像垃圾一樣的被打包丟在走廊。
議員指出，這個清理房間的動作應該是為了日後宿舍密度降載所需，但由於被隔離的移工們，當時被告知只是短暫離開，都匆匆忙忙的簡單打包而已，還有非常多私人物品甚至金錢留在原本宿舍，仲介公司的人卻擅自將在隔離的人的私人物品打包放在走廊。
外籍移工也在部門群組中，多次對公司幹部表示抗議，希望公司正視這個問題，但相關人員僅回應移工，問其是否有將問題反映給仲介，對此外籍移工無奈表示，仲介根本不願意幫助他們，只表示是為了配合公司。
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