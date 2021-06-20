COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

隔離「家當」遭打包丟走廊！京元電移工痛訴：我們也是人

▲京元電子外籍移工表示，隔離期間遭公司擅自打包私人物品丟在宿舍走廊。（圖／民眾提供）
▲京元電子外籍移工表示，隔離期間遭公司擅自打包私人物品丟在宿舍走廊。（圖／民眾提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-20 10:50:57｜2021-06-20 10:51:23

苗栗縣科技廠日前出現多人群聚確診事件，根據苗栗縣政府表示，京元電子高風險移工的PCR篩檢結果，總共篩檢1405人，確診123人，陽性率8.8%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對確診的123人，除了隔離於集中檢疫所與醫院外，也儘可能停止外籍移工進入工廠、宿舍，希望把所有可能的傳播鏈切斷，但陸續考量復工原因，已經有不少採檢陰性的外籍移工回到工作崗位。

今（20）天上午京元電子的內部，傳出一名菲律賓外籍移工，在部門群組中發出長文痛訴公司，內容提到：「「簡直是太離譜了！！！我們是外籍但我們也是人好嗎？為什麼公司連一個公告，通知都沒有、仲介人員隨意搬我們的東西在沒有我們允許之下、這是哪個國家的法律規定. 你們是不是太不尊重我們外籍了？？我的財產，金錢不見了誰可以站出來處理？你們說要配合公司那請問你們有通知我們嗎？我們人現在還在隔離，你們就隨便的把私人物品當垃圾一樣收一收就丟去外面？太不把我們當人看了吧？」

苗栗縣議員曾玟學也在臉書上發文表示，昨（19）晚陸續收到了數十個不同帳號，分別從Line及臉書粉專傳來的訊息，都在講同件事情，京元電子隔離解禁的移工們，發現他們原本宿舍中的私人物品在未被告知的情況下，像垃圾一樣的被打包丟在走廊。

議員指出，這個清理房間的動作應該是為了日後宿舍密度降載所需，但由於被隔離的移工們，當時被告知只是短暫離開，都匆匆忙忙的簡單打包而已，還有非常多私人物品甚至金錢留在原本宿舍，仲介公司的人卻擅自將在隔離的人的私人物品打包放在走廊。

▲京元電子外籍移工表示，隔離期間遭公司擅自打包私人物品丟在宿舍走廊。（圖／民眾提供）
▲京元電子外籍移工表示，隔離期間遭公司擅自打包私人物品丟在宿舍走廊。（圖／民眾提供）
▲京元電子外籍移工表示，隔離期間遭公司擅自打包私人物品丟在宿舍走廊。（圖／民眾提供）
▲京元電子外籍移工表示，隔離期間遭公司擅自打包私人物品丟在宿舍走廊。（圖／民眾提供）
外籍移工也在部門群組中，多次對公司幹部表示抗議，希望公司正視這個問題，但相關人員僅回應移工，問其是否有將問題反映給仲介，對此外籍移工無奈表示，仲介根本不願意幫助他們，只表示是為了配合公司。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
10.09%89.91%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，解封需勇氣，群聚後很容易在爆發
15.38%84.62%
2021-06-20-2021-06-23

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
25.04%74.96%
2021-06-17-2021-06-20
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀