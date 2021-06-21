COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美型與機能通殺！Peugeot 小改款 3008 精彩度不遜Tiguan

▲ 美型與機能通殺！Peugeot 小改款 3008 精彩度不遜Tiguan
▲ 美型與機能通殺！Peugeot 小改款 3008 精彩度不遜Tiguan

2GameSome - 有車賞

2021-06-21 10:25:00

德國美學家康德曾說：「美是無目的的快樂。」望著今日試車主角，透過獨到的美學天份，讓再平凡不過的試車工作、讓車主制式的通勤生活，都多了一份從視覺而來的快樂，Peugeot 3008，就是有這種自然而然的能耐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
試駕車型為 Peugeot 小改款 3008 BlueHDi Allure，售價為新台幣 140.9 萬元起。
試駕車型為 Peugeot 小改款 3008 BlueHDi Allure，售價為新台幣 140.9 萬元起。
套上新世代設計語彙，此輛小改款 3008 將科技思維結合仿生美學，如獅王鬃毛造型的水箱護罩，匹配上如獅王獠牙般的 LED 日行燈與炯炯有神的 LED 頭燈，輔以車尾獅爪般的 LED 尾燈造型、獨樹一格的車頭 3008 銘牌、車系標配的 18 吋黑銀雙彩輪圈等，讓其成為了道路上最具辨識度、也最具生命力的移動藝術。

水箱護罩設計靈感源自於獅王鬃毛造型。
水箱護罩設計靈感源自於獅王鬃毛造型。
如獅王獠牙般的 LED 日行燈與炯炯有神的 LED 頭燈，為 3008 小改款的重點，也是品牌新世代設計風格的必要元素。
如獅王獠牙般的 LED 日行燈與炯炯有神的 LED 頭燈，為 3008 小改款的重點，也是品牌新世代設計風格的必要元素。
從側面看，直挺的水箱罩給予了霸氣的視覺感受。
從側面看，直挺的水箱罩給予了霸氣的視覺感受。
除了車色鈑件以外，外觀上更運用了黑色、鍍鉻與霧銀等塗裝配色，增加視覺層次。
除了車色鈑件以外，外觀上更運用了黑色、鍍鉻與霧銀等塗裝配色，增加視覺層次。
從 C 柱角度欣賞，更可發現不同材質與顏色搭配出的巧妙。
從 C 柱角度欣賞，更可發現不同材質與顏色搭配出的巧妙。
3008 車系標配 18 吋黑銀雙彩輪圈。
3008 車系標配 18 吋黑銀雙彩輪圈。
車尾獅爪般的 LED 尾燈造型，近看更可發現燈型設計的細微巧妙。
車尾獅爪般的 LED 尾燈造型，近看更可發現燈型設計的細微巧妙。
縱使在當前如繁星般的休旅市場，小改款後的 3008 就是有這能力掠奪你的注目眼神。在枯燥無味的水泥叢林中，多了這饒富生命力的傢伙，而無須付出較同級對手更多的購車預算，這再划算不過的交易，不僅這一輛小改款 3008 如此，以目前引進台灣市場中的每一輛法系車，其實都有這實力。

渾然天成的設計資質，也出現在座艙內。對比改款前，小改款的 3008 其實沒有太大的變革，僅針對駕駛模式切換鍵的位置稍微位移。但消費者也無需批判，畢竟以當前角度審視，3008 座艙的設計依舊充滿驚喜與前衛，無論是小盤徑方向盤、12.3 吋全彩數位儀表顯示幕，還是中控台的整體造型，宛如精品傢俱般的衝擊你的視覺，坐在駕駛座，光是細數每一種材質的混搭、線條的鋪陳、按鍵形狀的用心，就可以耗費大半時光，「不過就是個中控台的控制鍵，也要這樣精心設計？」這想法，在整日的試車行程中，一次又一次的浮現腦海中。

座艙內鋪陳與小改款前大抵相同，仍維持十分出色的設計質感與科技氛圍。
座艙內鋪陳與小改款前大抵相同，仍維持十分出色的設計質感與科技氛圍。
12.3 吋全彩數位儀表顯示幕的造型與其他品牌頗有不同。
12.3 吋全彩數位儀表顯示幕的造型與其他品牌頗有不同。
8 吋全彩多功能觸控螢幕的設計介面與使用邏輯需要些時間適應，但上手後就沒有太大問題。
8 吋全彩多功能觸控螢幕的設計介面與使用邏輯需要些時間適應，但上手後就沒有太大問題。
也有 Apple CarPlay / Android Auto 等手機連結功能。
也有 Apple CarPlay / Android Auto 等手機連結功能。
如精品家居般的中控台總成，曾幾何時在同價位的對手上看到？
如精品家居般的中控台總成，曾幾何時在同價位的對手上看到？
透過軟質塑料、織布、鍍鉻飾條、皮革包覆與對比色縫線，營造出相當具層次的中控台與門板特色。
透過軟質塑料、織布、鍍鉻飾條、皮革包覆與對比色縫線，營造出相當具層次的中控台與門板特色。
配備有無線充電板，提升用車便利性。
配備有無線充電板，提升用車便利性。
也配備有當前時興的車內氛圍燈。
也配備有當前時興的車內氛圍燈。
我相信，對於習慣日系或德系的台灣消費者，一時半刻應該不易接受 3008 的控制介面，為何方向盤上緣低於儀表板？為何 8 吋全彩多功能觸控螢幕沒有首頁？為何排檔桿造型要如此設計？為何座椅沒有全皮革鋪陳？許多的疑問，但當你花時間相處後，應該不至於有水土不服的問題，習慣之後，反而會質疑其他品牌，為何你不能多花點心思設記得具美感一點？

習慣小盤徑方向盤的操作感受後，會相當喜愛其帶來的操控樂趣。
習慣小盤徑方向盤的操作感受後，會相當喜愛其帶來的操控樂趣。
配備有換檔撥片，限速功能操控整合於左下方撥桿上，操作邏輯需要相當時間學習與適應。
配備有換檔撥片，限速功能操控整合於左下方撥桿上，操作邏輯需要相當時間學習與適應。
說到習慣，在試駕的 1.5L BlueHDi Allure 車型中，由皮革混合織布搭配對比縫線組合而成的座椅，不僅造型極具巧思，那號稱 AGR 背脊健康的人體工學，其實早在先前駕駛 508 SW 長征時就已完全體驗，在 3008 的身上當然也沒例外，給予頭、肩、背、腰、臀、腿一路完整的支撐與包覆，相信我，對於一位 Volvo 車主而言要給予此般評價，絕對值得你信任。

AGR 背脊健康的人體工學座椅相當出色，舒適度、包覆性與支撐性都很棒。
AGR 背脊健康的人體工學座椅相當出色，舒適度、包覆性與支撐性都很棒。
後座的乘坐表現同屬一流。
後座的乘坐表現同屬一流。
相較於主要對手 Volkswagen Tiguan，3008 力有未逮的，莫過於是空間的寬敞度，除了在碩大的中控台造型多少影響了前排駕駛與乘客的視野開闊感以外，後排乘坐空間在軸距與 Tiguan 幾乎相同的狀態下（3008 為2675mm，Tiguan 為 2678mm），可能是座著點的差異、可能是座椅厚度的設計，也可能是車體造型的影響，乘坐後座的寬敞感沒有 Tiguan 來得出色，再加上 Tiguan 針對後座椅背角度可調整、椅面可前後滑移等機制，充分展現 Volkswagen 此品牌對於空間效率的一貫優勢，但對於身高 170cm 的我而言，坐在 3008 後座也不顯侷促，頭部與腿部距離車頂或前座椅背，皆相當寬裕，相信也可滿足多數家庭用車主需求，但若真的要錙銖必較拼個你死我活，Tiguan 的優勢是無庸置疑的。

前門板置物空間相當寬敞。
前門板置物空間相當寬敞。
後門板置物空間較小。
後門板置物空間較小。
中央扶手下的置物空間不僅深且寬，還具有空調冷風效果。
中央扶手下的置物空間不僅深且寬，還具有空調冷風效果。
後排近乎平整的果嶺式地板。
後排近乎平整的果嶺式地板。
足踢感應式尾門。
足踢感應式尾門。
後廂兩側配備有後座椅背快速傾倒拉桿。
後廂兩側配備有後座椅背快速傾倒拉桿。
標準乘坐狀態下後廂容積為 520 公升，若把後座椅背傾倒可擴充至 1482 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 520 公升，若把後座椅背傾倒可擴充至 1482 公升。
副駕駛座椅背也可往前打平，便利放置長型物品。
副駕駛座椅背也可往前打平，便利放置長型物品。
但空間上的些許劣勢，3008 卻可以在動態身手上完全扳回。

全車壇幾乎難出其右的底盤設計功力，在 3008 上再次展露無遺。所謂的法系車底盤功力，不是出在極其昂貴的先進底盤技術，而是貴在以最基礎的架構，營造最超凡的行路質感。

相當適合台灣道路品質的懸吊設定，兼具有操控樂趣與乘坐舒適度。
相當適合台灣道路品質的懸吊設定，兼具有操控樂趣與乘坐舒適度。
前麥花臣、後半拖曳臂的懸吊幾何，卻與台灣道路品質有著最佳契合，保有一定路面資訊的同時，卻可以柔韌的吸收每道對於車內駕駛與乘客的不適震動與彈跳，沒有日系車那種全盤移除的平整，也不會有德系硬朗直接的衝擊，還可以在彎道攻克時給予最具信心的支撐，那種別人做不來的底盤感受，筆墨難以形容，但你一試過就保證上癮。

雖然後軸僅用半拖曳臂的懸吊幾何，但透過得宜的調校，不僅循跡性與貼地表現優異，也不會有讓人不適的彈跳感。
雖然後軸僅用半拖曳臂的懸吊幾何，但透過得宜的調校，不僅循跡性與貼地表現優異，也不會有讓人不適的彈跳感。
獨樹一格的，還包含動力系統的使用邏輯。當全車壇都在興起電氣化趨勢時，Peugeot 的罕見還提供了柴油動力選項，在符合排放法規的基礎上，給予了汽油車款未及的優勢扭力與油耗經濟性。身為柴油引擎的佼佼者，坐在 3008 1.5L BlueHDi Allure 駕駛位置中，除了大腳油門或夜深人靜時，比較容易聽出其柴油引擎身份以外，多數時候，你僅需享受其 300Nm 的飽滿扭力推送爽度即可，喔對！還有加滿油時那少別人一些的荷包支出。

搭載 1.5 升柴油引擎，具備有 130bhp / 3750rpm 最大馬力與 300Nm / 1750rpm 最大扭力輸出。
搭載 1.5 升柴油引擎，具備有 130bhp / 3750rpm 最大馬力與 300Nm / 1750rpm 最大扭力輸出。
動力銜接八速手自排變速系統。
動力銜接八速手自排變速系統。
具備三種動力模式選擇，分別為運動、標準、ECO 三種。
具備三種動力模式選擇，分別為運動、標準、ECO 三種。
模式切換時數位儀表也會顯示，不過反應慢半拍，為可惜之處。
模式切換時數位儀表也會顯示，不過反應慢半拍，為可惜之處。
精準且俐落的轉向反應，同級距中難有對手。
精準且俐落的轉向反應，同級距中難有對手。
小改款的  3008身上，有著與眾不同，當然也有著與其他品牌的有志一同。相同的是那 Level 2 等級的自動駕駛輔助科技，搭載完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統，舉凡是可跟車道停再起步的 ACC 主動定速巡航系統、BSM 盲點偵測警示系統、DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKA 車道維持輔助系統/車道偏移警示、LPA 車道保持系統，以及 SLI 速率掃描辨識系統等，再搭配上六具防護氣囊的被動安全規格，用安全等級審視小改款的 3008，也不會讓家庭買家有所失望。

ADAS 先進駕駛輔助系統可打 Level 2 自動駕駛輔助等級。
ADAS 先進駕駛輔助系統可打 Level 2 自動駕駛輔助等級。
Peugeot 再一次的藉由小改款的 3008，證明了在非豪華品牌的選擇中，也可以有媲美、甚至超越豪華品牌的獨到美學魅力。不同於自身激賞的 Land Rover 英式優雅設計美學，小改款 3008 展現了不受限的生命力與活潑性，充滿創意的設計，還可以把實用性、駕馭樂趣、節能性與完善安全包裹在內。縱使於品牌力上稍顯弱勢，卻絲毫無法掩蓋其於產品面的大放光芒。

毫無疑問的，在當前台灣汽車市場中，法系車不是主流，Peugeot 不是，此次主角小改款 3008 也不是。從銷售數據顯示，市場寵兒莫過於是 Mazda CX-5 與 Volkswagen Tiguan 等車型。但也因此，如此極具自身個性的 3008，搭配其小眾的市場聲量，卻成為著重自我風格買家們的完美絕配。

而從此次小改款 3008 的體驗中，可以清楚的發現，除了美感以外，選擇如此小眾的進口中型休旅車，但卻無需於機能、便利、舒適與安全等面向妥協，還可獲得附加的無價美感，或許犧牲的，是不若對手來得便利的維修據點、脫手時的中古車價，但我也相信，每天能駕著一輛如此深具特色與美感的車輛代步，那種心靈的富足，絕對是很難用理性天秤來計算的收穫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
90.48%9.52%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
84.21%15.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.08%60.92%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
68.04%31.96%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀