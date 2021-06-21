▲ 美型與機能通殺！Peugeot 小改款 3008 精彩度不遜Tiguan

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套上新世代設計語彙，此輛小改款 3008 將科技思維結合仿生美學，如獅王鬃毛造型的水箱護罩，匹配上如獅王獠牙般的 LED 日行燈與炯炯有神的 LED 頭燈，輔以車尾獅爪般的 LED 尾燈造型、獨樹一格的車頭 3008 銘牌、車系標配的 18 吋黑銀雙彩輪圈等，讓其成為了道路上最具辨識度、也最具生命力的移動藝術。
縱使在當前如繁星般的休旅市場，小改款後的 3008 就是有這能力掠奪你的注目眼神。在枯燥無味的水泥叢林中，多了這饒富生命力的傢伙，而無須付出較同級對手更多的購車預算，這再划算不過的交易，不僅這一輛小改款 3008 如此，以目前引進台灣市場中的每一輛法系車，其實都有這實力。
渾然天成的設計資質，也出現在座艙內。對比改款前，小改款的 3008 其實沒有太大的變革，僅針對駕駛模式切換鍵的位置稍微位移。但消費者也無需批判，畢竟以當前角度審視，3008 座艙的設計依舊充滿驚喜與前衛，無論是小盤徑方向盤、12.3 吋全彩數位儀表顯示幕，還是中控台的整體造型，宛如精品傢俱般的衝擊你的視覺，坐在駕駛座，光是細數每一種材質的混搭、線條的鋪陳、按鍵形狀的用心，就可以耗費大半時光，「不過就是個中控台的控制鍵，也要這樣精心設計？」這想法，在整日的試車行程中，一次又一次的浮現腦海中。
我相信，對於習慣日系或德系的台灣消費者，一時半刻應該不易接受 3008 的控制介面，為何方向盤上緣低於儀表板？為何 8 吋全彩多功能觸控螢幕沒有首頁？為何排檔桿造型要如此設計？為何座椅沒有全皮革鋪陳？許多的疑問，但當你花時間相處後，應該不至於有水土不服的問題，習慣之後，反而會質疑其他品牌，為何你不能多花點心思設記得具美感一點？
說到習慣，在試駕的 1.5L BlueHDi Allure 車型中，由皮革混合織布搭配對比縫線組合而成的座椅，不僅造型極具巧思，那號稱 AGR 背脊健康的人體工學，其實早在先前駕駛 508 SW 長征時就已完全體驗，在 3008 的身上當然也沒例外，給予頭、肩、背、腰、臀、腿一路完整的支撐與包覆，相信我，對於一位 Volvo 車主而言要給予此般評價，絕對值得你信任。
相較於主要對手 Volkswagen Tiguan，3008 力有未逮的，莫過於是空間的寬敞度，除了在碩大的中控台造型多少影響了前排駕駛與乘客的視野開闊感以外，後排乘坐空間在軸距與 Tiguan 幾乎相同的狀態下（3008 為2675mm，Tiguan 為 2678mm），可能是座著點的差異、可能是座椅厚度的設計，也可能是車體造型的影響，乘坐後座的寬敞感沒有 Tiguan 來得出色，再加上 Tiguan 針對後座椅背角度可調整、椅面可前後滑移等機制，充分展現 Volkswagen 此品牌對於空間效率的一貫優勢，但對於身高 170cm 的我而言，坐在 3008 後座也不顯侷促，頭部與腿部距離車頂或前座椅背，皆相當寬裕，相信也可滿足多數家庭用車主需求，但若真的要錙銖必較拼個你死我活，Tiguan 的優勢是無庸置疑的。
但空間上的些許劣勢，3008 卻可以在動態身手上完全扳回。
全車壇幾乎難出其右的底盤設計功力，在 3008 上再次展露無遺。所謂的法系車底盤功力，不是出在極其昂貴的先進底盤技術，而是貴在以最基礎的架構，營造最超凡的行路質感。
前麥花臣、後半拖曳臂的懸吊幾何，卻與台灣道路品質有著最佳契合，保有一定路面資訊的同時，卻可以柔韌的吸收每道對於車內駕駛與乘客的不適震動與彈跳，沒有日系車那種全盤移除的平整，也不會有德系硬朗直接的衝擊，還可以在彎道攻克時給予最具信心的支撐，那種別人做不來的底盤感受，筆墨難以形容，但你一試過就保證上癮。
獨樹一格的，還包含動力系統的使用邏輯。當全車壇都在興起電氣化趨勢時，Peugeot 的罕見還提供了柴油動力選項，在符合排放法規的基礎上，給予了汽油車款未及的優勢扭力與油耗經濟性。身為柴油引擎的佼佼者，坐在 3008 1.5L BlueHDi Allure 駕駛位置中，除了大腳油門或夜深人靜時，比較容易聽出其柴油引擎身份以外，多數時候，你僅需享受其 300Nm 的飽滿扭力推送爽度即可，喔對！還有加滿油時那少別人一些的荷包支出。
小改款的 3008身上，有著與眾不同，當然也有著與其他品牌的有志一同。相同的是那 Level 2 等級的自動駕駛輔助科技，搭載完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統，舉凡是可跟車道停再起步的 ACC 主動定速巡航系統、BSM 盲點偵測警示系統、DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKA 車道維持輔助系統/車道偏移警示、LPA 車道保持系統，以及 SLI 速率掃描辨識系統等，再搭配上六具防護氣囊的被動安全規格，用安全等級審視小改款的 3008，也不會讓家庭買家有所失望。
Peugeot 再一次的藉由小改款的 3008，證明了在非豪華品牌的選擇中，也可以有媲美、甚至超越豪華品牌的獨到美學魅力。不同於自身激賞的 Land Rover 英式優雅設計美學，小改款 3008 展現了不受限的生命力與活潑性，充滿創意的設計，還可以把實用性、駕馭樂趣、節能性與完善安全包裹在內。縱使於品牌力上稍顯弱勢，卻絲毫無法掩蓋其於產品面的大放光芒。
毫無疑問的，在當前台灣汽車市場中，法系車不是主流，Peugeot 不是，此次主角小改款 3008 也不是。從銷售數據顯示，市場寵兒莫過於是 Mazda CX-5 與 Volkswagen Tiguan 等車型。但也因此，如此極具自身個性的 3008，搭配其小眾的市場聲量，卻成為著重自我風格買家們的完美絕配。
而從此次小改款 3008 的體驗中，可以清楚的發現，除了美感以外，選擇如此小眾的進口中型休旅車，但卻無需於機能、便利、舒適與安全等面向妥協，還可獲得附加的無價美感，或許犧牲的，是不若對手來得便利的維修據點、脫手時的中古車價，但我也相信，每天能駕著一輛如此深具特色與美感的車輛代步，那種心靈的富足，絕對是很難用理性天秤來計算的收穫。