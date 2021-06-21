靚與勁的總和，BMW 220i Edition M試駕

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M，地表最強字母
身為車壇中最重要的幾個字母，BMW M早在1972年便已翩然登場，從最初賽場縱橫而後接續推出一款又一款膾炙人口的速度機器，經久不變的，始終是那藍靛紅三色標徽以及深植人心的極致運動化表徵，如此精神傳承至今，所有掛上M字印記的BMW，皆不言自喻由內而外散發著過人的動感，而這恰與傳承2系列跑車精髓而來的220i Gran Coupe不謀而合，於是220i Edition M就此而生，誘惑得你我如此於理有據。
靚，內外有型的M款套件
身為品牌旗下最新四門跑車家族一員，BMW 2系列Gran Coupe自誕生之初，便以突破既定框架的設計語彙，創造出迥然不同的時尚俐落輪廓，無論由寬扁頭燈組而來的銳利眼神，或者自頭至尾越顯上揚的腰肩線條，搭配長條L型的LED尾燈組設計，任何角度觀之，盡顯BMW式的渾然天成律動基因。
而220i Edition M簡直火上添油，在原已動感熠熠的四門跑車架構之上，再以M Sport套件妝點得魅惑人心，舉個例，原已流線低趴的身形，在獲得M款空力套件、M款擾流尾翼與黑色高光澤外觀套件的鑲嵌後，營造出益發濃烈熱血型格，18吋M款專屬深色V輻式輪圈與藍色塗裝的M款煞車套件，也讓簧下視覺強悍無比，由此而來，220i Edition M輕易塑造蓄勢待發的蟄伏態勢，動或不動，皆成眾所矚目的最熱焦點。
贏得滿滿豔羨與覬覦之餘，車主同樣得以獨享專屬自己的一方天地，座艙裡，220i Edition M於時尚佈局中再行灌入滿滿動感基因，像是幾何形狀排列的中控台，便以具備6種顏色變化的Boston光影飾板與環艙氣氛燈營造時尚感度，與此同時，更利用M款多功能真皮方向盤、Alcantara麂皮/高級織布M雙前座跑車座椅及黑色車內頂篷、M款駕駛踏板組以及象徵獨特身份的M字樣銘牌等M Sport套件，形塑熱情駕馭氛圍，不僅如此，BMW 220i Edition M還標準配備搭載16支音響揚聲器的harman/kardon高傳真音響系統，於型於神，在在引燃關於駕馭與馳騁的激情。
勁，高效動力與狂野性能的總和
既能稱之四門跑車，220i Edition M當然身擁嚐過便難忘的性能實力，透過BMW EfficientLightweight輕量化技術，由大量鋁合金與高強度鋼材組成的車身不僅重量更輕，同時剛性與抗扭曲能力也更加優異，奠定卓越操控基礎，同時並搭載BMW TwinPower Turbo直列4汽缸汽油引擎，擁有178匹最大馬力與280牛頓米峰值扭力，搭配Steptronic運動化雙離合器自手排變速系統，由靜止至100km/h加速僅需彈指間的7.1秒，極速更輕易238km/h。
實際駕馭便能發覺220i Edition M的加速體感極其明快且澎湃，無時無刻盡展強勁推送力道，即便中速域再加速依舊虎虎生風，而每當使勁掠過彎道，可發覺M款煞車套件的制動性能同樣線性且凌厲，再加上輔助得宜的ARB防滑控制系統、彎道控制系統、DSC動態穩定控制系統與Servotronic車速感應轉向輔助系統等協同機制，彎與彎之間即成最大成就感來源，遇上直線更隨即展現大開大闔的貼背魄力，論220i Edition M的動態反應，絕不辜負M字銘牌而來的性能印記。
進，不斷進化的移動科技
你不會永遠全力衝刺，偶爾也該放慢腳步一睹錯身而過的美景，此刻220i Edition M身擁BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包括主動車距定速控制系統在內等機制，讓美好旅途更安全也更從容不迫。與此同時BMW全數位虛擬座艙也是值得大書特書的一點，整合雙10.25吋虛擬數位儀錶及中控觸控螢幕，當中並以iDrive7.0使用者系統以及智慧語音助理2.0作為介面，將科技功能透過最人性化的方式呈現，再結合BMW專屬的iPhone手機數位鑰匙以及Apple CarPlay與Android Auto無線智慧型手機整合系統，只要一支手機，便能完成自開啟車門、啟動引擎到與車輛鏈結等大小任務，不僅不再需要實體鑰匙，同時更可將手機數位鑰匙傳遞給至多5位親友，完整滿足新世代移動生活需求。
與時並進的靚與勁 — BMW 220i Edition M
於每個人的心目中，對於理想座駕的追求，總有專屬自己的見地與喜好，就此而言220i Edition M不僅具備四門跑車身形兼顧實用與美感，同時更以專屬M Sport套件打造極致潮勁樣態，再加上座艙內滿滿熱血氛圍鋪陳，連同強勁濃烈的性能基因與熱血沸騰的駕馭樂趣，以及配置了誠意滿滿的駕馭輔助與智聯移動科技，輕而易舉，便滿足了新世代移動生活的全方位所需，可別忘了，這還是一輛人人稱羨的BMW，更別說全車由內而外不斷對你耳提面命的M字標徽印記！