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GoShare 訂閱制週租服務登場 499 元獨享七天 499

▲ GoShare 訂閱制週租服務登場 499 元獨享七天 499
▲ GoShare 訂閱制週租服務登場 499 元獨享七天 499

2GameSome - 有車賞

2021-06-21 17:55:00

GoShare 移動共享服務不僅每日落實 6,500 台車輛清消、逾期騎乘金週週再送，更全新發表「防疫通勤安心 Go」訂閱制週租方案，即刻開放購買。

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6/28 至 8/29，499 元就能享受到週租體驗，包含 7 天使用期與 100 公里的總里程免費額度，可租借全台任一「GoShare 隨借隨還」或「GoShare 定點借還」服務車輛。方案期間，連續 7 天獨享一台 GoShare，隨時到全台超過 2,000 座 GoStation 迅速換電，無需等待，想騎多久就騎多久，完成當週所有行程後再還車。也可選擇換車騎乘，不限車款、租借次數、分鐘數。每週一至週四可申請下一週方案，凡於 7/1 前購買，更額外享 100 元騎乘金早鳥禮（騎乘金使用期間為 9/1 至 12/31）。

三步驟輕鬆啟用，週週放心通勤

  • 步驟一：登錄線上表單，提交申請
    • 每週一中午 12:00 至每週四中午 12:00 開放下一週之「防疫通勤安心 Go」方案登錄，採實名申請制，需填妥並提交線上表單
  • 步驟二：線上付款
    • GoShare 將核對用戶申請資料，並於收到申請後的 2 個工作日內，將付款通知寄至用戶於上述表單內填寫的電子郵件地址。
    • 用戶需於付款通知所示期限內，使用信用卡或簽帳金融卡完成線上付款。
    • 付款後 5 個工作日內，用戶將收到內含購買明細及發票的電子郵件。
  • 步驟三：啟用方案
    • 方案有效當週為週一凌晨 00:00 起，至每週日 23:59 止。
    • 最遲於每週方案生效前 12 小時（即每週日中午 12:00 前），用戶將收到方案啟用通知的電子郵件。
    • 用戶依指示完成設定後， GoShare App「付款設定」頁面的「騎乘方案」欄位將顯示「防疫通勤安心 Go」。
    • 用戶如次週仍於付款期限內完成購買，則方案使用資格自動延至下一週，無需重新啟用。
  • 方案使用須知：
    • 於 GoShare App 選取車輛後，需切換至「防疫通勤安心 Go（企業帳號）」模式，再點選「預約」。
    • 如欲獨享同一台 GoShare，可透過 GoShare App 暫停騎乘、上鎖、解鎖車輛，待確認結束當週所有行程之後，再點選「結束騎乘」，歸還車輛。
    • 不論是否於次週繼續申請本方案，均需於週日晚上 23:59 前歸還 GoShare 車輛。
    • 凡以「防疫通勤安心 Go （企業帳號）」模式下完成之行程，每趟行程明細內的總計金額均為 $0。
    • 如以「防疫通勤安心 Go （企業帳號）」模式下騎乘之加總里程超過 100 公里，每超出 5 公里收費 25 元（不足 5 公里者以 5 公里計）。用戶將於 7 個工作日內收到付款通知電子郵件。
    • 用戶仍可隨時於 GoShare App 切換回原「個人帳號」模式，以原收費方式租借 GoShare 車輛。
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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.23%22.77%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.78%6.22%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
49.77%50.23%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.67%36.33%
2021-06-20-2021-06-23
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