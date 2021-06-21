▲ GoShare 訂閱制週租服務登場 499 元獨享七天 499

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三步驟輕鬆啟用，週週放心通勤
- 步驟一：登錄線上表單，提交申請
- 每週一中午 12:00 至每週四中午 12:00 開放下一週之「防疫通勤安心 Go」方案登錄，採實名申請制，需填妥並提交線上表單。
- 步驟二：線上付款
- GoShare 將核對用戶申請資料，並於收到申請後的 2 個工作日內，將付款通知寄至用戶於上述表單內填寫的電子郵件地址。
- 用戶需於付款通知所示期限內，使用信用卡或簽帳金融卡完成線上付款。
- 付款後 5 個工作日內，用戶將收到內含購買明細及發票的電子郵件。
- 步驟三：啟用方案
- 方案有效當週為週一凌晨 00:00 起，至每週日 23:59 止。
- 最遲於每週方案生效前 12 小時（即每週日中午 12:00 前），用戶將收到方案啟用通知的電子郵件。
- 用戶依指示完成設定後， GoShare App「付款設定」頁面的「騎乘方案」欄位將顯示「防疫通勤安心 Go」。
- 用戶如次週仍於付款期限內完成購買，則方案使用資格自動延至下一週，無需重新啟用。
- 方案使用須知：
- 於 GoShare App 選取車輛後，需切換至「防疫通勤安心 Go（企業帳號）」模式，再點選「預約」。
- 如欲獨享同一台 GoShare，可透過 GoShare App 暫停騎乘、上鎖、解鎖車輛，待確認結束當週所有行程之後，再點選「結束騎乘」，歸還車輛。
- 不論是否於次週繼續申請本方案，均需於週日晚上 23:59 前歸還 GoShare 車輛。
- 凡以「防疫通勤安心 Go （企業帳號）」模式下完成之行程，每趟行程明細內的總計金額均為 $0。
- 如以「防疫通勤安心 Go （企業帳號）」模式下騎乘之加總里程超過 100 公里，每超出 5 公里收費 25 元（不足 5 公里者以 5 公里計）。用戶將於 7 個工作日內收到付款通知電子郵件。
- 用戶仍可隨時於 GoShare App 切換回原「個人帳號」模式，以原收費方式租借 GoShare 車輛。