▲ Mazda 利曼奪冠 30 週年！限量模型車抽獎現正舉行

我是廣告 請繼續往下閱讀

為慶祝 Mazda 奪冠 30 週年的榮耀時刻，台灣馬自達於 6 月 23 日起至 6 月 30 日止，於 Facebook 官方粉絲專頁【MAZDA台灣】（https://www.facebook.com/MazdaTaiwan/）舉辦「利曼答題抽獎」活動，只要參與活動，就有機會把「Mazda 787B限量模型車」帶回家。





回顧 1991 年第 59 屆利曼 24 小時耐力賽，在面對來自全球各車廠的挑戰下，有著挑戰者精神 DNA 的 Mazda 787B 最終奪冠，更成為首輛於利曼 24 小時耐力賽奪得冠軍殊榮之日本車廠。促使 787B 致勝的關鍵因素，除來自德、英、法三國車手 Volker Weidler、Johnny Herbert 和 Bertrand Gachot 的絕佳團隊默契與駕駛技術外，最功不可沒的就屬 Mazda 轉子引擎科技。這輛車號 55、底盤編號 787B-002 的 787B，無疑是當代轉子引擎的巔峰代表之作，核心搭載排氣量為 2,616 c.c. 的四轉子賽車專用引擎（R26B），輸出性能可達 700ps / 9,000rpm，搭配重量只有 830kg 車身的強勁實力，在位於法國薩爾特省利曼長 13.6 公里的著名賽道—拉薩特賽道（Circuit de la Sarthe）繞行達 362 圈後，787B 不僅成功創下 4,923 公里耐力長征紀錄，更順利奪得當年利曼 24 小時耐力賽的冠軍寶座。





在有著號稱世界上最艱難賽事之一的利曼 24 小時耐力賽奪冠，除了創下第一家日本車廠贏得優勝的難得歷史紀錄外，787B 的重要心臟­轉子引擎，更代表著品牌 DNA-「挑戰者精神」的徹底實踐。這一部橘黃和綠色相間配色的 55 號賽車，成為 Mazda 歷史中至高的經典傳奇，每每於各種經典賽道活動短暫現身時，其獨特且高昂的轉子引擎咆嘯聲浪依然讓許多車迷感動不已。想了解更多有關 787B 賽車的榮耀歷史，歡迎造訪 Mazda 利曼勝利 30 週年紀念網站：https://www.mazda.com/en/innovation/lemans30th/



