▲ Maserati 售後服務中心推出「安心守護專案」

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防疫期間為降低與人群接觸，Maserati 全台售後服務中心提供回廠車主，可透過電話預約，安排專人到府取/送車的服務。
拋棄式防護罩阻隔病菌
Maserati 全台展間及售後服務中心，除落實嚴格的防疫規範、每日 3 次環境消毒，更專注於細節的防護。每台進廠車輛，Maserati 接待人員以及工程技師皆會戴上一次性式手套，將車艙內的座椅、方向盤、腳踏墊等，套上拋棄式防護罩。另外，技師在使用過維修工具、檢測儀器後，也會即時進行酒精擦拭消毒，有效阻隔病菌殘留及交叉接觸。
免費 O3 Sanity System 臭氧及 UVC 紫外線全面消毒
為了有效消除車艙內有害病菌，Maserati 全台售後服務中心提供進廠保養/維修車輛，享免費 O3 Sanity System 臭氧消毒服務。O3 Sanity System 是由 Maserati 義大利原廠認證的臭氧消毒機，擁有國際認證能有效對抗 Covid-19，消滅 99.99% 的病菌，及清除空氣中異味和過敏原，且不會造成車內皮革損壞或化學成分殘留，徹底淨化車內密閉環境。此外，Maserati 也採用 UVC 紫外線殺菌盒，將隨身攜帶的車鑰匙放置其中，進行全面消毒。
Maserati 除了透過原廠高規格的防疫流程，細心照顧每一台進廠車輛，也限時提供 Maserati 原廠配件 7 折優惠專案。即日起，可致電全台售後服務中心，預約「安心守護專案」。
Maserati 全台售後服務中心 :
台北售後服務中心
台北市內湖區瑞光路190號
電話：(02) 2627-1559分機214
台中售後服務中心
台中市西屯區文心路三段109-6號
電話：(04) 2313 6599 分機 10 、14
高雄售後服務中心
高雄市左營區新莊一路315號
電話：(07) 359 2690 分機 522