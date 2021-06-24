Infiniti QX60大改款登場，豪華依舊 科技加持 展現旗艦休旅應有氣度!

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二代QX60外型擷取自去年展示的QX60 Monograph概念車，過往較為圓潤的車頭輪廓已不復見，取而代之的是以銳利線條與鋼硬折線交互堆疊而成的新世代家族面貌，細窄頭燈與方正水箱護罩的彎折稜角是以日本和服之褶皺作為設計發想，前保桿兩側的立體垂直導流口則強化整體的運動感與霸氣之姿；車側則將A、B、C、D柱與車頂以黑化處理來降低視覺的笨重感，原本以半月型勾勒出的第三排窗框也改成更為方正的設計，搭配從後門一路延伸至車尾的寬大外擴後輪拱，讓這款大型7人座SUV也能展現出躍躍欲動的跑格感受；車尾同樣一改先前的圓潤形象，延續車頭細窄銳利風格的尾燈辨識度上相當搶眼，以多角度凹折的尾廂鈑件亦帶來動感的律動效果，不過後保桿兩側的銀色飾板看似為了營造偽排氣管的感受，感覺上稍嫌突兀好不好看就見仁見智。
高級的內裝質感向來是Infiniti之強項，這項傳統同樣延續之新一代QX60的身上，以大量皮革及菱形縫線揉合出極為細膩且奢華的內裝氛圍，另外新世代車款必備的全彩數位儀表也一併到位，一旁的12.3吋中控觸控螢幕則配備品牌最新的娛樂資訊系統並支援無線Apple CarPlay與Android Auto功能，內建的導航系統還可與ProPilot Assist主動安全系統相互支援，不僅具備車道置中、車道偏移控制及主動巡航輔助等功能，還可配合地圖路線在入彎前主動降低車速以強化行路的舒適性，懸浮式的中央鞍座設計則營造出寬闊的空間感，長形的線傳電子排檔桿也不失為車艙的一大亮點，另外全車多達7組USB充電座分布在三排座椅各處，以滿足現代人對於智慧手持裝置的充電需求，其他像是座椅通風/加熱功能、Bose音響系統與環艙氛圍燈亦是讓QX60展現出旗艦休旅的必要配備。
動力部分同樣搭載3.5升V6自然進氣引擎，最大馬力為295匹，扭力峰值為366 Nm，不過這次變速系統一改過去的CVT無段變速模式改採9速變速箱，牽引能力比起過去增加了20%來到2,722公斤，依車型不同提供有前驅與四驅版本，後者搭載最新的扭力耦合系統，最多可將50%的動力傳輸置後軸，另外還導入了Active Brake Limited Slip功能，利用煞車鎖定單一車輪的方式將動力傳輸置另一側更有抓地力的胎面來脫困艱難地形，新一代QX60將於今年年底前上市，售價部分也將在上市後公布。