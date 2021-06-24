▲ 21 年式 Ford Mustang 2.3、5.0 雙車型 196.9 萬起開始接單

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2021 年式 Ford Mustang 外觀科技感源自引擎散熱飾蓋設計及下放 20mm 的鯊魚嘴，勾勒出更加俐落霸氣的車頭線條。下進氣壩線條設計搭配 LED 頭燈、經典三道斜列式 LED 前識別燈、LED 霧燈、LED 轉向燈及經典三道格柵式 LED 尾燈。此外，車尾標配競速型後擾流尾翼。GT Premium 車型配置 19 吋高光澤鍛造鋁圈，並以金屬密度高、剛性強、重量輕的特性大幅提升車輛性能，並使懸吊運作更為流暢，以節省燃料消耗。





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2021 年式 Ford Mustang 科技質感在內裝相同呼應，深色鋁質亮面刷紋飾板打造低調時尚品味。排檔桿、手剎車、中央扶手、副駕駛座膝部以及具有加熱功能的方向盤，皆以高質感皮革面料鋪陳，搭配 12.3 吋全液晶多功能顯示儀錶螢幕。





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2021 年式 Ford Mustang 配備 SYNC® 3 娛樂通訊整合系統，並採用原廠衛星導航系統。駕駛者可透過語音指令或方向盤控制鍵來控制車內多項通訊娛樂功能。SYNC® 3 亦支援 Apple CarPlay 或 Android Auto，可以聲控或以手指觸控執行訊息、電話、音樂、手機內建之地圖導航等手機功能於車上之應用。





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EcoBoost 雙渦流渦輪增壓汽油引擎與 V8 自然進氣引擎





2021 年式 Ford Mustang 提供新世代 EcoBoost 2.3L 雙渦流渦輪增壓汽油引擎及 5.0L V8 自然進氣引擎兩款動力編成。經過 Overboost 調校的 EcoBoost 2.3L 雙渦流渦輪增壓汽油引擎，將其油門反應優化，扭力峰值來到 45.0kg/m 新高峰，搭配 SelectShiftTM 10 速手自排變速箱。





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Ford Mustang 最為經典的 5.0L V8 自然進氣引擎，則搭載歧管噴射與高壓燃油缸內直噴的雙燃油技術。在更高的引擎壓縮比之下，於 449PS 最大馬力及 54.0kg/m 峰值扭力展現強悍效能，0-100km/h 加速僅需 4.3 秒，搭配車系標配的 SelectShiftTM 10 速手自排變速箱與方向盤換檔撥片，提供更精準且迅速的換檔反應及檔位判定；並可結合 Pony Button 野馬快捷鍵，可選取 MyMode 個人化模式、TrackApp 賽道模式、MyGauge 測量表、MyColor 多彩氣氛燈、排氣閥門模式、儀表模式等專屬功能。





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GT Premium 車型更配備 5.0L V8 動力，包含主動式排氣閥門模式，並提供四種聲浪模式（安靜／標準／運動／賽道）。專屬配置的 MagneRide®主動式電磁阻尼懸吊系統，利用電磁式原理，用比傳統式避震器更快的速度改變避震器內的阻尼係數，約莫每秒可進行 1,000 次自動調整，根據不同路況主動調整四輪避震器至最適切的阻尼係數。





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2021 年式 Ford Mustang 在動態行車模式切換系統提供五種行車模式（一般／運動／賽道／雪地濕滑／Drag Strip 直線加速）供選擇，搭配 SelectShift 10 速手自排變速箱。





MyMode 功能則能客製化車主的轉向偏好設定（標準／運動／舒適）、駕駛偏好模式（一般／運動／賽道／雪地濕地模式／直線加速模式）及排氣閥門模式（安靜／標準／運動／賽道）。車主可設定自己偏好的駕馭模式組合於 MyMode 選單之中，享受自在的駕馭體驗；在此模式中，MyColor 多彩氣氛燈可混搭出最高 30 種氣氛色系，不僅儀錶板上轉速值與外框皆可挑選個人喜愛的顏色，還可儲存 3 組最愛的個人化顏色。





2021 年式 Ford Mustang 配備 Co-Pilot 360™ Technology 全方位智駕領航科技，包含：Pre-Collision Assist前向碰撞預警輔助煞停系統、ACC主動式定速巡航系統、LKA車道偏移輔助系統、LDW車道偏移警示系統、FCW前方碰撞預警系統、Driving Alert駕駛疲勞警示系統等，其中Pre-Collision Assist前向碰撞預警輔助煞停系統包含車輛及行人偵測的輔助煞停，該系統可在車速高於約 5 km/h 時啟動，行人偵測則在車速 80 km/h 以下啟動。當系統偵測到可能碰撞的情形，將閃爍警示燈並發出警示音。若駕駛者未做回應，系統將主動介入四輪的煞車系統，以降低與車輛或前方行人的正面碰撞衝擊。



