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炒菠菜總是苦又澀？女曝「混1蔬菜」變清甜：一吃就上癮

▲一名女網友在臉書透露自己不太愛吃菠菜，因為舌頭會澀澀，直到某次無意間發現「混1蔬菜」下鍋秒，立刻變得相當清甜。（圖／取自pixabay）
▲一名女網友在臉書透露自己不太愛吃菠菜，因為舌頭會澀澀，直到某次無意間發現「混1蔬菜」下鍋秒，立刻變得相當清甜。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 09:17:54

提到菠菜，大家一定會想到大力水手卜派，只要他一吃了菠菜，馬上就會變得力大無窮，可以打敗壞人。而有著「蔬菜之王」稱號的菠菜，到底該怎麼煮才不會又苦又澀呢？近日，一名女網友在臉書透露自己不太愛吃菠菜，因為舌頭會澀澀，直到某次無意間發現「混1蔬菜」下鍋秒，立刻變得相當清甜。

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原PO在臉書社團《我愛全聯好物老實說》表示，原本不喜歡吃菠菜與A菜，原因是有時吃了菠菜舌頭會澀澀的，有種咬舌的感覺，而A菜則有一股苦味。

不過，原PO有次意外發現，只要將這兩種蔬菜摻在一起煮，不管是用炒的或是用川燙的，澀與苦均不見了，取而代之的是蔬菜本身滿滿的清甜味，嚐起來也特別順口，一吃就上癮，她笑稱「所以現在我反而最常吃這種一半菠菜一半是A菜，兩種混在一起的燙青菜」。

▲一名女網友在臉書透露自己不太愛吃菠菜，因為舌頭會澀澀，直到某次無意間發現「混1蔬菜」下鍋秒，立刻變得相當清甜。（示意圖／取自pixabay）
▲一名女網友在臉書透露自己不太愛吃菠菜，因為舌頭會澀澀，直到某次無意間發現「混1蔬菜」下鍋秒，立刻變得相當清甜。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，意外掀起網友共鳴「最愛菠菜跟A菜了，我都分部位川燙去掉澀味，再大火快速熱炒，避免炒太久會有苦味，所以很香甜好吃」、「在宜蘭餐廳吃過混炒的，真的很好吃，兩種菜變得不苦不澀！」「大飯店出過一道菜叫『A波雙綠』就是我第一次吃這兩樣混炒」、「兩種混合，加薑絲蒜末一起炒，就很好吃了」。

不過，也有網友表示「可是我喜歡A菜的苦味」、「菠菜料理時，加一點糖就可以處理妳說的問題」、「菠菜嫩又很有營養欸！我覺得地瓜葉草味才重勒」、「A菜跟小白菜一起炒，也是超好吃唷」、「我超愛A菜的，以前剛嫁去婆家時我婆婆見我如此喜愛，一直笑說那麼多人覺得苦苦的菜我竟然這麼喜歡」。（編輯：賴詠璿）

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