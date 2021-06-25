名家論壇》楊威利／殲7進犯防空識別區的聯想

先說結論再論述。





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※國防與空防沒有假期，通常必須擺在第一順位。





※殲7雖老舊但還是戰機，還是高速航空器。











新聞





6月15與17日，國防部連續發佈共機西南空域動態情勢，15日的進犯架次達到28架而引起注意，17日因出現4架殲7又引起軍事界一陣討論。











※國防與空防沒有假期，通常必須擺在第一順位。





在農曆端午節左右，因共機忽然連續幾天沒有侵犯我防空識別區，因而在軍事圈引起一陣議論，甚至樂觀的用先前防疫口號的「加零」來說明這種局勢，兩岸局勢一片大好。未料，15日進犯的共機架次為近年之最，戳破了大家對美好遠景的想像。





這28架軍機計有14架殲16、6架殲11、4架轟6、2架空警500、1架運8反潛機與1架運8遠干機；就飛航路徑來說，大部份軍機穿越巴士海峽從事演訓，後續有評論指出，這些軍機主要是對抗美軍雷根號航艦打擊群的模擬攻防演練。





但也有反論指出，就以公開資料推估中國海軍艦艇的出沒海域，進而得出其實這批軍機主要是掩護中國海軍艦艇而來，主要是海空協訓；但不論是針對美國航艦打擊群還是中國海空軍協訓，這批軍機聲勢相當浩大，台灣空軍不得不準備相對應的戰機備便。





但這中國28架軍機所帶來的新聞震撼，基本上來講只有一天的新聞熱度，因為台灣因新冠肺炎肆虐，新聞焦點絕大多數都集中在醫療，大概只有關心國防新聞的朋友才會注意；敵對雙方絕不會因為另一方有難而減低進犯的野心，這則新聞也說明了一個國家的生存還是要靠武力，因此在許多層面上政府都必須給軍隊最好的準備，因為許多單位是隨時要上戰場且可能喪命。





不過在新冠疫苗的分配上，軍隊只排在第七類接種範圍內，說真的這種順位實在看不出來重視程度，理論上來說第一線執勤的海空軍，飛彈部隊與雷達警戒單位，所屬官士兵都要優先接種，否則在敵還未突擊前早已遭遇到可能的病毒侵襲。





在大部份民眾接受第一線醫護人員、警消人員得優先接種的觀念下，卻很少人想到，其實第一線作戰人員也有染役風險，他們必須優先接種，否則一旦被病毒侵襲甚或是分流上班，都會對戰力造成影響，最明顯的是海軍艦艇組員，很難分流值勤又必須群聚。





這些道理其實高司都懂也做出相關的改正，雖然已加強對第一線作戰組員的疫苗施打，卻多半都很低調的進行，民眾必須透過軍媒（軍聞社、青年日報）的影音照片，才知道原來部份重要的軍事人員已經接種疫苗。總的來說，能加速對第一線軍事人員施打疫苗這是好事。











※殲7雖老舊但還是戰機，還是高速航空器。





17日曝光的新聞是另一種考慮：中國怎麼會派遣算是老舊的4架殲7侵犯防空識別區？





許多軍事圈第一個反應是，中國空軍都沒有戰機了嗎？輪到殲7這種問世許多的戰機出海？進而嘲諷古董級戰機也要出海作戰？可是不要忘記了，台灣空軍目前也在操作殲7問世時的F-5戰機，海軍還有茄比級潛艦以及諾曼第登陸時就運用的戰車登陸艦（LST），說真的笑不太出來；因此軍隊機艦第一個重點就是，只要能動就是戰力，先不管上級下達的命令是否是草菅人命。





這出海的4架殲7戰機是否會是無人機？後續國防部證實這4架殲7都是有人戰機，對無人機侵擾防空識別區的疑問，主要來自中國先前已派遣無人機進犯東海，以及對我東沙空域的侵擾而作的推想。





戰機的特性就是飛航器可以快速的抵達指定空域，雖然殲7服役的時間較早，但這些殲7對我空防來說還是一個空中威脅，得需聯隊戰機、戰管、飛彈與防砲部隊，甚至是與友軍單位的協調等等，在在都會牽制國軍一大批部隊。況且這批殲7就是要讓台灣看得到，有意為之。





其他的想法則是：這批殲7主要是跟一線戰機作高-低配混合運用，或是說在中國地面管制單位的有力管制下，如何運用這批服役較久戰機的實兵驗證，就空軍實務面來說，中國戰機飛行員越來越「敢」飛，其實也代表其自信心較為增長，而這對台灣防務來說不是好事。





最後一種非軍事類的觀察來自於組織文化：軍人除戰功或是搶險救災外，通常大概只有依時間序來升遷了，類似這類擾台的飛行會不會也當作非戰時期的「功績」呢？如果是的話那就是雨露均霑，除了殲11與殲16這類第一線戰機外，算是二線的戰機也要來實際出海飛行賺取「積點」，這要給予鼓勵。畢竟用服役較早的裝備出海會有比較多的飛安風險。











●作者：楊威利／資深軍事評論員





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