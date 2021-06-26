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少女受困試衣間90分鐘！門重到推不開　竟是銀行金庫改造

▲美國一位少女受困試衣間，最後出動消防隊打穿牆壁才把人救出。（圖／翻攝自Port Jefferson Fire Department臉書）
▲美國一位少女受困試衣間，最後出動消防隊打穿牆壁才把人救出。（圖／翻攝自Port Jefferson Fire Department臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-26 16:37:14

試穿衣服竟也會上演驚魂記，恐怕是愛逛街的民眾從沒想過的事。美國紐約一位14歲的少女，和家人在逛街時，意外受困於某間服飾店的試衣間，怎樣也無法推開試衣間的門，最終還是消防隊人員出動機具把牆壁打穿，才順利救出被困90分鐘的少女。

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根據《紐約郵報》報導，這位一進試衣間就花了90分鐘才脫身的少女名叫迪索（Giavanna Diesso），她和媽媽與弟弟在紐約長島一間服飾店逛街時，迪索拿了件衣服走進試衣間，弟弟則在外面順手一關，然後姐弟倆就聽見沈重的「碰」的一聲，立即明白這門不大對勁。

迪索表示，她當時聽到門關上的聲音就嚇呆了，那感覺就像「現在是什麼回事？什麼東西被關上了？」然後自己在裡面怎樣也打不開門，弟弟在外面嘗試開門也徒勞無功。連店家都束手無策，最後媽媽只好報警。

原來這裡以前曾經是第一國民銀行（First National Bank）的金庫，後來改建成服飾店試衣間，不知怎地鬼使神差下竟把迪索給困在其中。最後當地消防局人員只能出動機具把牆壁打穿一個洞，才順利救出迪索，讓這個早已退役的金庫結束它最後的意外任務。（編輯：倪浩軒）

▲少女脫身後與家人朋友一同和救援的消防隊員合影。（圖／翻攝自Port
▲少女脫身後與家人朋友一同和救援的消防隊員合影。（圖／翻攝自Port Jefferson Fire Department臉書）
 

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