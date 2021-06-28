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竹筍不要只會煮湯！婆媽曝「神級作法」：整鍋鮮甜吃光光

▲盛產的夏天即將來到，因為它料理用途廣泛，不過一般來說最常見的就是涼拌跟煮湯兩種。（圖／翻攝Pxhere／爆廢公社）
▲盛產的夏天即將來到，因為它料理用途廣泛，不過一般來說最常見的就是涼拌跟煮湯兩種。（圖／翻攝Pxhere／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 10:13:45

竹筍盛產的夏天即將來到，因為它料理用途廣泛，不過一般來說最常見的就是涼拌跟煮湯兩種，雖然簡單，仍舊是深受不少人喜愛。而近日，就有網友分享自己利用竹筍製作好吃的料理，貼文引發廣大迴響，不少人直呼「這樣真的很好吃，整鍋都變很鮮甜」。

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原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「今天有人在問竹筍粥怎麼煮，所以早上也去買了一支麻竹筍，煮一大鍋，還分享給鄰居吃，各位大廚看看這樣及格嗎？」只見貼出的照片，竹筍直接與白米結合變成竹筍粥，還能隨自己喜好加入配料，例如蔥段、香菇、肉片等等。

▲網友分享竹筍做成粥的模樣，引發討論。（圖/家常菜）
▲網友分享竹筍做成粥的模樣，引發討論。（圖/家常菜臉書社團）
貼文一出，網友紛紛回應「小時侯的颱風糧食，一次可以吃上好幾碗，但沒這麼多配料」、「古早味的啦，這個應該都是阿嬤在煮」、「古早味+1，小時候超愛吃」、「最近的麻竹筍很細嫩，煮這樣的筍粥應該很好吃」、「竹筍開始盛產了，大家又開始研究竹筍料理了」、「改天來試試看，感覺很好吃」、「下次來做做看」。

另外，也有內行的婆媽提到「南部還會加入鮮蚵、蝦子等等，整鍋變很鮮甜」、「我媽都會放蚵仔還有蝦子那類，整鍋湯頭搭配竹筍超鮮甜，每次都被掃光」、「加排骨，筍子切細點最後一定要加油蔥酥，超級好吃」、「還要加入芹菜喔，湯頭很甜」、「竹筍煮湯本來就甜，加入海鮮煮粥會變鮮甜喔，很讚」。（編輯：張嘉哲）

▲內行婆媽表示，竹筍粥也能再添加海鮮，能讓湯頭更加鮮甜。（圖/家常菜臉書社團）
▲內行婆媽表示，竹筍粥也能再添加海鮮，能讓湯頭更加鮮甜。（圖/家常菜臉書社團）
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