一圖了解印度變種病毒！小孩也危險？倒垃圾會中？醫指防堵關鍵

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印度變種病毒更容易生存，可謂全面進化！
胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，印度變種病毒現在最讓人擔心的就是高傳染力、高致病率、高濃度等特色，可說是一個相當全面的進化。台灣日前爆發的英國變種病毒傳染力約為原始的武漢肺炎病毒的1.5倍，但現在的印度變種病毒可比英國變種病毒再高出了４~6倍之多，換言之，可說是原始的6~9倍之多。且以往年輕族群因免疫力較強，受感染後多為輕症或無症狀，但此變種病毒將使年輕人也會出現症狀，甚至也容易出現重症。而受感染者，體內病毒濃度也高，將也是持續擴大傳染的關鍵之一。
孩童感染印度變種病毒也會重症？
另一方面，因為孩童體內ACE2接受器比成人少非常多，被認為是以往較少被原始病毒和英國變種病毒傳染的關鍵。但印度變種病毒因為上述這些特性，加上並未接種疫苗，形成病毒接受器少，但病毒夠多夠強的局面，恐將使得年幼族群受到感染後重症、死亡的風險也隨之提高。
倒垃圾也會感染印度變種病毒？
至於民眾近日也相當關注的「是否可能倒個垃圾、買個東西就有可能染疫」，黃軒醫師表示確實有可能，但不必過度擔心，民眾之所以會擔心，主要是怕有沒有可能明明已經做了很高規格的個人防疫還是染疫，但染疫一定有原因，除了印度變種病毒的高傳染力外，也包括了患者形成接觸傳染、病毒從口罩溢出，以及自身是否有戴好口罩、勤洗手、勤消毒、避免碰觸不必要物品等個人防疫。若是倒垃圾時患者口罩沒帶密合，自身也沒做好防疫措施，那自然是容易中鏢。因此因為倒垃圾染疫雖然可能性不高，但還是要多加小心，至少個人防疫要做到問心無愧。
出現類似感冒症狀，應提高警覺！
近日不少人也在關助感染印度變種病毒後，身體就竟會出現哪些症狀。對此黃軒醫師表示，基本上和之前大家所認知的症狀大同小異，印度變種病毒雖相較比較不會出現嗅味覺異常、腹痛、腹瀉等症狀，主要多出現「重感冒」的症狀，特別是咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀、頭痛、發燒等更為明顯。但即便如此，現在使時此刻有任何身體不適都應提高警覺，以避免在無意間受到感染，又在不自覺的情況下擴散出病毒。
疫苗對印度變種病毒的防護夠嗎？
關於疫苗，根據06/28中央疫情指揮中心公布，施打疫苗後對輕症的保護力，面對英國變種病毒第一劑約為49~51%，第二劑約為66~93%；對面對印度變種病毒，第一劑約為33%，第二季約為60~88%。而施打疫苗後對住院患者的保護力，面對英國變種病毒，第一劑約為76~83%，第二劑約為86~95%；面對印度變種病毒，第一劑約71-94%，第二劑則約為92~96％。在第一劑保護程度都較低，第二劑則有一定程度的保護效果，提醒民眾盡早施打疫苗，並持續做好防疫。
如何防堵印度變種病毒？醫：真的不要移動！
黃軒醫師警告，印度變種病毒真的可謂來勢洶洶，世界各國原本疫情控制良好的國家多以淪陷，若台灣沒守住，將是一場難以收拾的災難，進入４級警戒可能性非常高。現在各國專家多數認為此病毒已流感化，要想解除僅能盼將來的新一代疫苗，或是加打疫苗有效。在此之前民眾能做的就是做好個人防疫和盡快施打疫苗。雖然本次印度變種病毒現蹤的地點於屏東，人口相對沒有萬華密集，理論上相較不會那麼嚴重，但還是不可大意。
提醒國人此時務必盡量減少移動、外出、旅遊、串門子等非必要的移動，特別是跨縣市移動。從祕魯祖孫返鄉一事，到親友違規到案例家串門子，再到這些親友傳染給返鄉過端午的孫子、傳染給同住者，再到同住者傳染給計程車司機，再到計程車司機傳給乘客、違規群聚泡茶等，這些人也都沒想到事情會發生在自己身上，但這些偶然就串在一起發生了。許多重大事件就是出自於「不會怎樣」的心態，再三提醒民眾務必千萬要小心。
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