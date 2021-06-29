「兩層口罩」更有助防疫？重症醫指１關鍵：戴錯恐成防疫漏洞！

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴上兩層口罩以一般日常的物理邏輯來看，確實若病毒經過口罩，內層還有一層，有助將病毒擋下來，但實際上反而可能增加病毒入侵的機會。黃軒醫師解釋，口罩是否能有效的阻擋病毒，除了選用真正有防護力的醫療口罩、N95口罩等以外，最重要的關鍵在於「密合度」，而非戴了幾層。
以最常被使用的醫療口罩而言，最大的問題就在「漏氣」，包括口罩兩側、鼻樑上方、下巴等處。口罩會出現漏氣的問題就代表著口罩尚未妥善戴好，氣能從裡面露出，環境中的病毒自然也可以從外在進入。戴兩層口罩，雖然感覺多了一層保護，但更有可能因為擠壓等原因，使得口罩更不密合、形成多處微小開口，病毒也就可能從此處入侵。
另一方面，戴兩層口罩也對部分族群較為不利，例如免疫力低下、重病者、心肺患者等。黃軒醫師表示，在正確配戴兩層口罩的情況下，確實可能增加對病毒的防禦，但與此同時就容易悶熱，若又沒有時時不斷的更換，就可能影響口罩的結構、失去防禦功能，甚至使得口罩孳生細菌造成感染。且戴兩層口罩也會影響呼吸，氣流阻力增加，呼吸功能變得更糟，對生活而言更加不易，特別是對心臟衰竭患者、慢性肺患者等心肺功能不佳者相當不利，應多加留意。
雙層口罩戴對才有效，戴錯恐成個人防疫漏洞！
民眾若真要戴兩層口罩才放心，黃軒醫師提醒口罩要戴對，順序也要對。在疫情之下，民眾普遍清楚認識到對抗病毒最有防禦能力的口罩就是醫療口罩和N95口罩，但兩個口罩都戴一樣的，反而較容易形成微小開口、造成漏氣。
雙口罩應注意一個重點，醫用口罩配上布口罩，內層使用醫療口罩，外層使用布口罩，如此在內層防禦維持一定的水準的情況下，外層便可再增加一層防禦，才更有助於防範病毒。但若無法以此方式配戴，建議確實戴好一層口罩就好，以避免弄巧成拙。也提醒民眾，不論是否戴雙層，都應時時留意口罩密合度，萬不可因為配戴兩層而鬆懈。
戴口罩勿露出口鼻，開、戴、壓、密確實做好！
也再次提醒民眾、並和大家複習戴口罩四字訣「開、戴、壓、密」。開，開包裝檢查有無破損。戴，將口罩掛至耳朵拉至下巴。壓，鼻樑片貼緊鼻樑。密，檢查口罩與臉部是否密合。口罩務必確實戴好，勿露出口鼻或掛於下巴下，如此才更有助於防範病毒入侵。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。