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網購食品如何確保食品衛生安全？　掌握四字訣

網購食品如何確保食品衛生安全？　掌握四字訣
網購食品如何確保食品衛生安全？　掌握四字訣

健康醫療網

2021-06-29 15:01:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】你也會上網購買食品嗎？尤其因應疫情居家防疫階段，加上前些日子因應端午節，讓很多民眾選擇網購粽子，但不論在網路上購買粽子或任何食品前，都應特別注意食品衛生安全，否則不小心恐引起食安問題，也可能危害自己權益。食品藥物管理署指出，民眾在網路上購買任何食品時，可把握「看、查、慎、取」四字口訣，以確保自己食得安心，保障自己權益。

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仔細詳閱產品內容物　透過「查」獲詳細資訊

「看、查、慎、取」四字口訣，首先就是透過「看」仔細詳閱產品內容物、數量與規格淨重及企業經營者之食品業者登錄字號等資訊，若無法於頁面揭露完整內容，則透過「查」，掃描業者提供的二維條碼查詢更多資訊。食藥署說明，準備下單前則注意「慎」，留意訂購商品的種類、數量和價格，以及商品交付期日與交付方式，並是否有提供交付地點供消費者選擇。

收到商品儘速檢視　有任何瑕疵應即時反應

食藥署解釋，最後收到商品時，應儘速檢查包裝是否完整，也就是四字口訣的「取」，取出內容物檢視是否有短少或腐敗情形，若有任何瑕疵或疑慮時，都應即時通知企業經營者，像是打開包裝後有異味出現或像冷凍肉粽出現大冰晶在表面等情況，都可能有食品衛生安全疑慮，都應盡快通知賣方協調處理。

疫情警戒仍為第三級　非必要不外出

掌握四字口訣網購食品，確保食品衛生安全無疑，也能為自己多份保障。食藥署提醒，疫情警戒仍處於第三級期間，除了避免不必要外出，如需外出也須全程佩戴口罩，並掌握「開、戴、壓、密」四步驟正確佩戴口罩，且勤用肥皂洗手，避免防疫破口，保護自己也保護他人。



資料來源：健康醫療網 網購食品如何確保食品衛生安全？　掌握四字訣

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
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