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「看、查、慎、取」四字口訣，首先就是透過「看」仔細詳閱產品內容物、數量與規格淨重及企業經營者之食品業者登錄字號等資訊，若無法於頁面揭露完整內容，則透過「查」，掃描業者提供的二維條碼查詢更多資訊。食藥署說明，準備下單前則注意「慎」，留意訂購商品的種類、數量和價格，以及商品交付期日與交付方式，並是否有提供交付地點供消費者選擇。
收到商品儘速檢視 有任何瑕疵應即時反應
食藥署解釋，最後收到商品時，應儘速檢查包裝是否完整，也就是四字口訣的「取」，取出內容物檢視是否有短少或腐敗情形，若有任何瑕疵或疑慮時，都應即時通知企業經營者，像是打開包裝後有異味出現或像冷凍肉粽出現大冰晶在表面等情況，都可能有食品衛生安全疑慮，都應盡快通知賣方協調處理。
疫情警戒仍為第三級 非必要不外出
掌握四字口訣網購食品，確保食品衛生安全無疑，也能為自己多份保障。食藥署提醒，疫情警戒仍處於第三級期間，除了避免不必要外出，如需外出也須全程佩戴口罩，並掌握「開、戴、壓、密」四步驟正確佩戴口罩，且勤用肥皂洗手，避免防疫破口，保護自己也保護他人。
資料來源：健康醫療網 網購食品如何確保食品衛生安全？ 掌握四字訣
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