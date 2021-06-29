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外出戴防疫小物造成臉痛、頭痛？　專家教改善方式

外出戴防疫小物造成臉痛、頭痛？　專家教改善方式
外出戴防疫小物造成臉痛、頭痛？　專家教改善方式

健康醫療網

2021-06-29 15:31:02

【健康醫療網／記者林怡亭報導】全民防疫，配合政策民眾外出時會配戴口罩，而有人會隨身攜帶酒精，搭配著護目鏡、雨衣、手套等防疫裝備，來降低病毒沾染的機會，但近期陸續有人反應在戴上護目鏡、護面罩之後，出現頭痛的症狀。

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壓迫到顱周神經　造成眶上神經痛

部立南投醫院疼痛科隋善中醫師醫師指出，這種頭痛就跟夏天游泳時戴蛙鏡後頭痛的狀況類似，選擇護目鏡、護面罩時，應注意與頭部接觸點是否過緊，避免擠壓到神經導致疼痛。

隋善中醫師說明，在戴帽子、安全帽，甚至現在防疫戴護目鏡、護面罩，因為持續施於顱周軟組織的壓迫或牽引所導致的頭痛，為眶上神經痛，又稱為游泳後頭痛症候群。

配戴注意過緊　選擇合適臉型

現在因為疫情關係，許多民眾也反應在配戴護目鏡及護面罩後出現頭痛的狀況。隋善中醫師表示，眼眶神經在眼眶上緣，不論是泳鏡、安全帽、頭套、護目鏡等，當其壓迫到框上神經，擠壓到頭部的周邊神經，就會造成頭痛的問題，不過在脫掉之後，疼痛便會漸漸緩解。

隋善中醫師提醒，在選擇泳鏡、護目鏡時，要特別注意與頭部接觸點是否過緊，另外購買時應盡量選擇適合臉型的配件，以避免擠壓到神經；如果頭痛持續，可能需要就醫由醫師診療開立止痛藥物。

止痛劑不止痛　神清解套注射助緩解

若是止痛劑都無法消除疼痛，可選擇神經解套注射。隋善中醫師提及，在超音的導引之下，找出擠壓神經筋膜或是組織，將增生藥物注射到擠壓的部位，一則解套擠壓，另一則修復擠壓的神經。



資料來源：健康醫療網 外出戴防疫小物造成臉痛、頭痛？　專家教改善方式

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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