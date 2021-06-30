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失智症是腦神經系統疾病引起的認知障礙疾病，常見如因為阿茲海默氏症Alzheimer’s disease及腦血管（中風）疾病引起，除了記憶力喪失，也常會有認知判斷異常、情緒問題。台灣運動醫學學會副秘書長暨土城長庚復健科兼任主治醫師林杏青說明，除了藥物之外，行為療法及規律運動，已被證實有改善或延緩失智症的效果。
失智症初期表現可能是短期記憶力的喪失、失去時間感、在熟悉的地方迷路。中期越來越容易忘記最近的事件和人名，出現在家迷路、溝通困難、行為改變如反覆問問題和反覆走來走去，開始變得需要人照顧清潔起居。到了後期變得不知道時間和地點、難以認出親友、對護理需求日益增加，且開始出現行走困難，出現越來越多行為改變（包括攻擊性行為），對親友來說一時都難以接受。
抽菸、憂鬱、糖尿病 不愛社交也可能失智
年齡小於45歲者，若教育程度低，有可能提早發生失智。林杏青醫師進一步說明失智症的危險因子，年齡介於45至65歲者，聽力喪失、腦傷、高血壓、過度飲酒、肥胖（BMI大於30）也都容易發生；而大於65歲者，若有抽菸習慣、憂鬱、社交疏離、低活動量的生活方式（宅在家中）、糖尿病、空氣汙染，發生機率也高出許多。
失智症患者的運動處方建議 有氧、阻力、伸展運動
但失智症患者在前期若能養成運動習慣，有許多研究證實可以延緩甚至幫助改善疾病進程。林杏青醫師建議，每週可進行三天有氧運動，以疾病嚴重度調整，從輕度運動開，漸漸進到中等強度運動（一邊運動一邊能夠簡短對話交談）；時間可從10分鐘開始累加，進到累計或持續30-60分鐘；以持續、節奏式的使用大肌群的運動，如走路、騎飛輪、游泳、跳舞等。
阻力運動也值得進行，避免失能。林杏青醫師表示，一週可進行2-3天，從最大肌力的40-50%開始，逐漸進到60-70%最大肌力訓練，在過程中也要注意認知能力造成的影響；至少一組，反覆次數8-12下，阿茲海默氏症剛開始訓練時可以10-15下反覆次數訓練；值得注意的是，應避免使用自由重量（如啞鈴），器械式、彈力帶、或以自身體重訓練較安全。
或是考慮每天進行伸展運動，或每週2-3天。伸展各關節活動軸至輕微不適，穩定伸展10-30秒，每個動作反覆2-4次，緩慢伸展每個主要肌群。
習慣成自然 病情惡化也不會忘
由於長者的身體機能衰退，林杏青醫師提醒，在運動前應先與醫師討論，了解身體狀況與藥物是否會有副作用，建議由專業師資設計運動處方，避免不必要的傷害。正確的治療與照護，不但能改善失智症的病況，也可以提升患者與照顧者的生活品質。如劇中醫師告訴沈德出，「讓這些變成習慣很有幫助，即使病情惡化，你也不會忘記已經養成習慣的事，如同你不會忘記怎麼使用湯匙一樣。」
資料來源：
-Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission
-ACSM 11
資料來源：健康醫療網 70歲登台學芭蕾 韓劇揪心談失智症
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