耳機不清潔小心「香港耳」！醫：常耳癢注意，問題恐怕不在耳垢。

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賴耳鼻喉科診所賴盈達醫師表示，台灣的氣候潮濕，耳部本就也容易形成濕疹、皮膚癢，濕熱的環境也容易孳生細菌、黴菌，加上耳機容易沾染耳垢，特別是「塞入式」的耳機，容易形成培養細菌、黴菌的溫床，許多人往往一個月、一年、甚至從未清潔過，配戴耳機就容易將細菌、黴菌帶入耳部，使其在耳部孳生。
挖耳不慎容易形成細菌感染，易形成外耳發炎，甚至若是黴菌感染外耳道，造成黴菌性外耳炎，又稱「香港耳」，造成耳部不適，久久不癒。雖一般情況不至於向內擴散影響到中耳或內耳，但長期感到不適也讓人困擾。
常耳癢主要問題非耳垢，可能是皮膚炎或感染！
許多人很常會有耳朵發癢的情況，往往認為是耳垢沒有清乾淨，不斷的使用棉花棒清潔，但卻也不見搔癢好轉。其實問題往往不在耳垢，最有可能的恐怕是已形成外耳發炎、細菌感染或黴菌感染。
賴盈達醫師表示，耳垢會自然排出體外，一般而言並不用特別去挖，若要清潔，建議讓專業的醫護人員清潔為佳。當然，也會有耳垢難以自行排出不斷堆積形成巨大耳垢的少數案例，這種情況通常會伴隨聲音被覆蓋、耳鳴、耳朵痛等等，自然就需要尋求醫師協助。
一般而言若不斷感覺耳朵癢，往往是前述所提到的外耳發炎、細菌感染、黴菌感染等。賴盈達醫師提醒，若常常耳朵癢，甚至一癢就癢很久，可回顧自己是否耳機已經很久沒作清潔。若持續感到搔癢不適，建議盡早至耳鼻喉科檢查，以利改善及治療。
耳機2~3天定時清潔，避免細菌感染、黴菌感染！
清潔耳機其實很簡單，但要定期落實清潔習慣卻也沒那麼容易。為不讓耳朵搔癢不適、花更多時間看醫生，建議民眾別發懶，2~3天一次清潔，至少也要１週一次固定清潔。方法很簡單，用一般乾淨的紙巾、酒精擦等，並在清潔後讓耳機確實風乾後再妥善收納即可。
現在無線耳機盛行，多有收納盒，收納盒也應定時清潔。若沒有收納盒，建議可準備一個小盒子。若放置於外，建議避免與錢包等細菌較多的物品放置在一起，或直接放置於背包內與其他物品放一起，或置放於陰暗潮濕處，以避免滋生細菌、黴菌。
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