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腎臟病患者血磷高如何控制？營養師飲食 4 大招控制血磷

腎臟病患者血磷高如何控制？營養師飲食 4 大招控制血磷
腎臟病患者血磷高如何控制？營養師飲食 4 大招控制血磷

Heho健康

2021-06-30 11:01:30

腎臟是體內調節多項生理平衡和排除體內廢物的重要功臣，一旦腎臟出問題，血糖、血鉀、血磷等數值都需要嚴格飲食控制，才能延緩腎臟衰竭，Heho 營養師宜庭針對腎臟病高血磷整理出 4 大招，讓腎病患者控制好血磷，積極延長腎臟的使用期限！慢性腎臟病患者因為腎功能下降，沒辦法正常排除飲食中攝取到的磷，容易使血磷濃度上升，而異常的血磷除了會造成骨頭和血管的病變，也會損害腎臟。而透過控制飲食中的磷攝取量、降低磷的吸收率，可以延緩腎功能惡化。

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第一招、少吃易導致高血磷食物

高蛋白質的食物通常都是高磷食物，因此若能依照腎臟病分期減少蛋白質量，血磷也能控制在理想範圍（血磷正常值：3.5-5.5mg/dL），以下為常導致高磷的食物：

  • 肉汁或肉湯：燉補品、羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、肉燥、牛肉汁、雞湯、火鍋湯、牛肉麵/湯


  • 飲品：咖啡、拿鐵、汽水可樂、氣泡飲、巧克力、可可


  • 勾芡食品：燴麵/燴飯、肉羹麵/羹湯


  • 加工食品：即時調理包、咖哩飯、加工肉品（貢丸、餃類、臘肉、燻雞、香腸、火腿）


  • 堅果及堅果製品：花生湯、花生糖、貢糖、芝麻糊、燕麥奶、綜合穀粉


  • 奶類：牛奶、奶粉、含奶類的營養補充品


  • 其他：健素糖、酵母粉、益生菌




第二招、不喝奶類、不吃乳製品

奶類與奶製品的磷含量高，加上吸收率大於 90% 以上，而且即便同時服用磷結合劑也無法有效降低奶類的吸收，所以應該完全避免服用乳類，包含牛奶、羊奶、奶粉、鮮奶，以及乳製品的優酪乳；優格、發酵乳、起司和乳酪。

第三招、肉類水煮切片不喝湯

過去研究顯示，肉類經過烹調後，當中的磷含量可以降低 10-49%，尤其以切薄片（增加食材表面積），並水煮的方式效果最好，烹煮時間也建議拉長（10-30 分鐘），並且不要喝湯，以免把從肉中釋出的磷又喝下肚！

第四招、末期腎病患者搭配磷結合劑

慢性腎臟病第五期患者即使控制飲食中的磷攝取量，也很難維持血磷正常，因此需要在「餐中」搭配磷結合劑來降低磷的吸收，不同的磷結合劑需要搭配正確的食用方式及時間點，才能有效達到降低磷吸收率的效用，使用前務必諮詢腎臟專科營養師、醫師或腎臟病衛教師。

最後務必要提醒腎病患者，以上飲食建議及限制都是在「能維持良好營養狀態」的前提之下，不要因為害怕而不敢吃，足夠的熱量攝取對維持健康及延緩疾病也是很重要的。

文/吳宜庭 圖/巫俊郡



參考資料國健署 慢性腎臟病健康管理手冊

中國醫藥大學附設醫院 末期腎臟病人如何服用降磷藥物



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腎臟病患者血磷高如何控制？營養師飲食 4 大招控制血磷

腎臟病患者面「磷」危機 想吃肉又怕磷超標？試試這種烹調方式 

腎臟病 10 大症狀別輕忽 

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