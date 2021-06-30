我是廣告 請繼續往下閱讀
第一招、少吃易導致高血磷食物
高蛋白質的食物通常都是高磷食物，因此若能依照腎臟病分期減少蛋白質量，血磷也能控制在理想範圍（血磷正常值：3.5-5.5mg/dL），以下為常導致高磷的食物：
- 肉汁或肉湯：燉補品、羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、肉燥、牛肉汁、雞湯、火鍋湯、牛肉麵/湯
- 飲品：咖啡、拿鐵、汽水可樂、氣泡飲、巧克力、可可
- 勾芡食品：燴麵/燴飯、肉羹麵/羹湯
- 加工食品：即時調理包、咖哩飯、加工肉品（貢丸、餃類、臘肉、燻雞、香腸、火腿）
- 堅果及堅果製品：花生湯、花生糖、貢糖、芝麻糊、燕麥奶、綜合穀粉
- 奶類：牛奶、奶粉、含奶類的營養補充品
- 其他：健素糖、酵母粉、益生菌
第二招、不喝奶類、不吃乳製品
奶類與奶製品的磷含量高，加上吸收率大於 90% 以上，而且即便同時服用磷結合劑也無法有效降低奶類的吸收，所以應該完全避免服用乳類，包含牛奶、羊奶、奶粉、鮮奶，以及乳製品的優酪乳；優格、發酵乳、起司和乳酪。
第三招、肉類水煮切片不喝湯
過去研究顯示，肉類經過烹調後，當中的磷含量可以降低 10-49%，尤其以切薄片（增加食材表面積），並水煮的方式效果最好，烹煮時間也建議拉長（10-30 分鐘），並且不要喝湯，以免把從肉中釋出的磷又喝下肚！
第四招、末期腎病患者搭配磷結合劑
慢性腎臟病第五期患者即使控制飲食中的磷攝取量，也很難維持血磷正常，因此需要在「餐中」搭配磷結合劑來降低磷的吸收，不同的磷結合劑需要搭配正確的食用方式及時間點，才能有效達到降低磷吸收率的效用，使用前務必諮詢腎臟專科營養師、醫師或腎臟病衛教師。
最後務必要提醒腎病患者，以上飲食建議及限制都是在「能維持良好營養狀態」的前提之下，不要因為害怕而不敢吃，足夠的熱量攝取對維持健康及延緩疾病也是很重要的。
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
參考資料國健署 慢性腎臟病健康管理手冊
中國醫藥大學附設醫院 末期腎臟病人如何服用降磷藥物
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腎臟病患者血磷高如何控制？營養師飲食 4 大招控制血磷