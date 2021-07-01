特企／3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片新色上市　

暑假逢裝修旺季，建築裝潢用的專業科技貼膜3M™ DI-NOC™ 特耐裝飾軟片，全新推出70款新花色，其設計靈感源自大自然及手工材料之美，花色紋理質感再升級，舉凡逼真高階木紋、工業風匠藝系列、金屬調色盤系列、石磚、毛氈、膠合碎木等創新花色，皆結合3M獨特科技及設計美感，呈現逼真的紋理質感，同時突破天然材料的限制，具備更易清潔維護、耐候性佳、3D曲面服貼包覆、耐燃防火無甲醛、施工快速等優點，擴展更多設計變化的可能性，兼顧美學與空間設計，實現3M「科技改善生活」的理念，同時對全球永續發展提供實質貢獻！





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美商3M台灣子公司商用解決方案產品部業務總經理張瑞松表示：「3M將膠的核心科技導入建築材料產業，相較天然材料大都不易清潔保養，DI-NOC™ 特耐裝飾軟片表面較無孔隙，更易清潔好維護，使用一般清潔劑與消毒劑即可表面除菌，除了符合現今消費者及市場需求，近來也相當受到餐廳及飯店業者的指名使用；加上DI-NOC™ 特耐裝飾軟片施工快速方便，除了減少拆除工程，無粉塵甲醛、低噪音低氣味的優點，更能於夜間施工，降低裝修對正常營運或生活的影響。繼去年推出消光、枯木、絨革面等系列後，今年更將花色質感提升至高擬真層次，提供消費者、業者、建築師、及室內設計師更多元的建材視覺新饗宴！」





DI-NOC™ 特耐裝飾軟片70款新花色 提供更多元的質感建材新選擇！





高階木紋系列：15種新木紋展現高擬真的木材紋理及觸感，消光塗層技術的專業低反光效果，為精細且深刻的木材壓紋與高品質印刷的結合，獨特技術為每種木材花紋創造最佳的色調和質感。此外，DI-NOC™ 特耐裝飾軟片尺寸長達50公尺，能無接縫包覆使木紋一體成形，且零粉塵木屑、耐濕耐汙、耐燃無甲醛，有實木的視覺美觀，卻更加耐用好保養！





匠藝系列：24種工業風花色包含混凝土、砂漿、石膏、陶瓦、灰泥、金箔水泥、氧化金屬、及金屬織物等工業風花色，設計來自原始工業材料的匠人手工製作質感，呈現豐富且不規則的紋理，精緻懷舊而又溫暖，展現完美的不完美侘寂美學。DI-NOC™ 特耐裝飾軟片突破傳統材料成本較高、手工交期長、及天然表面的不穩定性，其耐熱耐濕的極強耐候力及穩定性，更耐用且易於維護保養，室內或戶外都可應用。





金屬調色盤系列：20款金屬調色盤系列提供多種金屬飾面，包括消光、半消光、髮絲紋、氧化膜、隨機混沌線等，並有4種色調的銀灰色和1色香檳金、及不同表面光澤度和高度耐刮的系列可以選擇，且折彎、3D曲面弧度都能完美駕馭，滿足不同的空間需求。





創新材質系列：11款創新花色包括毛氈、膠合碎木、磚、石材等花色，DI-NOC™ 特耐裝飾軟片能凸顯這些天然材料的韻味及質地，同時突破毛氈易燃、膠合碎木及磚不易清潔維護、及石材重量過重等難以應用於室內裝飾的限制，使設計更加自由，創意無拘不受限。而玻璃裝飾貼膜背貼系列3M™ DI-NOC™ Design Glass Film利用特殊表面貼合技術，能貼於玻璃內側呈現透亮感，常用於玻璃桌、櫥窗等玻璃表面，並具防玻璃飛散功能，新推出4款花色，包括改良版遮蓋效果的金屬系列、時尚直條紋設計的金屬木紋設計、以及氧化金屬銹蝕設計。





降低環境負擔 促進循環經濟發展





建築市場的快速發展，讓全球建築材料廢棄物持續增加，造成環境的嚴重負擔。3M不斷開發讓客戶實踐永續發展的解決方案，為全球循環經濟提供源源不絕的動力，DI-NOC™ 特耐裝飾軟片的應用即是應用之一，透過其可重塑原建材外觀的特性，可大量減少建築材料的廢棄物產生，拉長建築材料生命週期循環，為地球永續發展提供實質貢獻。



