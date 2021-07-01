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今晚衝嗎？／集結暗黑料理！海產挑戰「地獄食材」秒變臉

▲由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周準備挑戰不少暗黑料理，其中海產拿出「地獄食材」，讓他品嚐到最後一直皺眉。（圖／《NOW電玩》）
▲由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，本周準備挑戰不少暗黑料理，其中海產拿出「地獄食材」，讓他品嚐到最後一直皺眉。（圖／《NOW電玩》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-01 23:04:23

由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，今（1）日晚間9點，於「NOW電玩」、「酷瞧」的臉書與Youtube等影音平台聯合直播，請來火辣助理主持郭鬼鬼，本周還邀請到來賓泥泥學姊，一同挑戰網路上各種千奇百怪的暗黑料理，其中海產更是膽大挑戰眾人厭惡的「三色豆」，結果卻是不斷皺眉，讓現場笑成一片。

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台灣從5月中旬開始爆發本土疫情，不少民眾減少外出，避免增加染疫風險，許多人也開始轉往透過外送或開伙打理三餐。泥泥學姊就透露自從疫情以來，都是外送和烹飪交叉處理三餐，媽媽還會不時寄送物資，讓自家冰箱塞滿食材。節目中讓人眼睛為之一亮的是，鬼鬼一開場就身穿火辣圍裙，扮演性感小廚娘，露出傲人的身材，十分吸睛。

▲鬼鬼穿圍裙化身性感小廚娘。（圖／《NOW電玩》）
▲鬼鬼穿圍裙化身性感小廚娘。（圖／《NOW電玩》）
節目一開始，首先由泥泥學姐介紹她帶來的泡麵創意吃法「辣味炸醬麵+牛奶冰淇淋」，她開頭直接將整支冰淇淋甜筒放入泡麵碗中，解釋冰淇淋不僅解辣還能解膩，但詭異的景象就讓主持人傻眼直呼「這能吃哦？」泥泥學姊甚至還加碼分享，炸醬麵還能加花生醬，口感更加新奇！

▲泥泥學姐帶來泡麵黑暗吃法。（圖／《NOW電玩》）
▲泥泥學姐帶來泡麵黑暗吃法。（圖／《NOW電玩》）
再來鬼鬼則帶來網友十分推薦的「蘋果+小黃瓜」，透露吃起來的味道就像哈密瓜，但鬼鬼坦言似乎受疫情影響，小黃瓜幾乎被掃購一空，只好將就買了根大黃瓜。鬼鬼也實測將蘋果與黃瓜切片後合起來吃，激動連喊三次「真的！」但解釋味道僅接近「哈密瓜那層皮」，讓來賓和主持人都不敢置信。

▲鬼鬼分享將蘋果和小黃瓜合起來吃，有哈密瓜的口感。（圖／《NOW電玩》）
▲鬼鬼分享將蘋果和小黃瓜合起來吃，有哈密瓜的口感。（圖／《NOW電玩》）
派翠克則現場帶來網友瘋傳的「白色戀人」特製調酒，只要讓威斯忌和優酪乳以2:1比例調配，就能簡單調配成功，派翠克也解釋口感，大讚完全沒有威斯忌的嗆感，喝下去則十分滑順且溫潤。

最後主持人海產則帶來特製健康蔬菜汁，準備了大眾最厭惡的食材「三色豆」，隨後將其與茄子、甜椒、秋葵和一匙巧克力奶粉一同打成汁，完成後海產大膽喝下好幾口，認真表示「其實不難喝！」認為三色豆的菜味幾乎被蓋掉，尾韻甚至有玉米味！但搞笑的是，海產最後似乎喝到受不了，臉部表情逐漸凝重，幾乎一句話都講不了，也誠心建議網友若想嘗試別加太多三色豆，讓現場全笑翻。

▲海產將三色豆與其他食材打成健康蔬菜汁。（圖／《NOW電玩》）
▲海產將三色豆與其他食材打成健康蔬菜汁。（圖／《NOW電玩》）
《今晚衝嗎？》目前於每週四晚間9點，在《NOW電玩》臉書，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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