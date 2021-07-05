【試駕】Volkswagen招牌 級距殺手Golf 280 eTSI R-Line上菜

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等了一年多終於盼到Volkswagen八代Golf踏進國內市場，雖然等待許久但八代Golf也門讓人失望，無論是外型設計或是科技層面進化可以用驚為天人來形容，覺得太誇張，那就隨我一起往下看下去就知道。
此次Golf為全新世代當然不免俗的要先從外觀說起，畢竟這部分可是決定消費者是否買單的重要項目。與以往方正銳利的線條相比，在導入與ID.3相似的家族語彙八代Golf線條顯得更為圓潤，當然作為掀背車應要有的運動氣勢新Golf也沒缺少，甚至在更細扁的新頭與R-Line外觀套件妝點下，散發出頗具凶狠的神韻。再來新Golf C柱也維持經典設計，同時注入更傾斜的線條，不僅於視覺更顯動感，同時也將風阻係數降低至0.275Cd。至於車尾也運用折線營造豐富視覺效果，雙出排氣尾飾管在營造運動氣息有加分效果，同配置IQ.Light全新尾燈與動態方向燈提供鮮明辨識效果。
新Golf真正驚為天人的進化則屬座艙與動態，首先進入座艙可以發現八代Golf車室格局進行大幅更新，空調與飾板以一體式設計，不僅整體更一致性同時視覺感也更開闊。另外，座艙設計最大特色就是將傳統實體按鍵幾近全數取消，由10吋中控螢幕取而代之，搭配10.25吋數位儀表並用鋼烤飾板加以連接，進而營造出猶如一體式螢幕般虛擬座艙。
整合大量功能的中控螢幕採用最新MIB 3系統，看似科技炫目但其操作介面邏輯相當直覺易懂，還能將頁面自行選擇常用功能，除此之外也支援無線Apple CarPlay與無線Android Auto連結。而10.25吋數位儀表也提供四種介面，除基本雙環模式還有地圖全螢幕、智慧駕駛輔助等模式，不僅如此螢幕左右兩側資訊欄亦能單獨切換欲檢視的車輛資訊。
至於乘坐空間部分，280 eTSI R-Line車型配備類麂皮/織布跑車座椅，在視覺滿足之餘也給予出色的包覆感，而後座2,619nn軸距搭配空間規劃，坐進173cm成人後膝部約有13cm餘裕空間，且椅背角度與包覆設計皆得宜，使其長途乘坐也能保有舒適性。
再來動態方面Golf也進行全面進化，雖然所載的1.5升渦輪引擎輸出仍維持150hp/25.5kgm，但汽缸休止與導入48V輕油電系統能額外提供12.2hp/5.1kgm動力都對行駛帶來明顯助益，以往起步遲滯感已不存在，如今踩下油門即有能量輸出帶動車輛，讓自起步加速至中高速過程順暢毫無任何拖泥帶水。不僅如此輕油電系統也讓怠速啟閉作動變得更輕微，並且還能提供熄火滑行功能，搭配汽缸休止讓油耗有著18.5km/L表現。
Golf 280 eTSI R-Line除有節能優勢動態操控也沒忘本，原以為配備R-Line運動化懸吊會有鮮明硬朗乘坐感，但作動與坑洞過濾表現與以往相比反變得更細膩輕微，乘坐舒適性也因此獲得提升改善，同時於彎中側傾抑制能力也沒因此降低，依舊是印象中沉穩俐落的Golf。此水準表現對現任Golf車主來說絕對是有感進化，對欲想嘗試歐系車消費者來說，新世代Golf更是值得推薦的車款，至於性能玩家就不建議，因為Golf GTI或Golf R才是他們的目標。
半自動駕駛已是現今可說要有的必備項目，新Golf自當也配備ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持、後方橫向車流警示等完善IQ.Drive系統，另外新Golf也新增Travel Assist智慧車陣穿梭系統，使其一鍵就能啟動讓操作更便利。
在看完全新世代Golf的介紹，開頭所說的驚為天人進化是否所言不假，座艙導入大量科技配備，引擎技術也增加輕油電系統，智慧駕駛輔助系統操作也更為便利，種種進化甚至質感都讓Golf達豪華等級，重點售價漲幅也在接受範圍，在此條件下新世代Golf不僅完美擔任品牌招牌角色，於級距市場也帶來莫大威脅，而對於無論是現有Golf/Volkswagen車主或尚未體驗過歐系品牌消費者，新世代Golf都值得你換車。