▲ Ford 21.5 年式 Kuga「X」＋安全＋配備＋4 萬登場，防疫價 96.9 萬起！

全新第三代 Ford Kuga 於今日（7 月 5 日）推出 21.5 年式「X」車型，提供 EcoBoost®180 時尚型（受訂生產 / 96.9 萬）、EcoBoost®180 時尚 X（100.9 萬）、EcoBoost®180 旗艦 X（110.9 萬）、EcoBoost®250 AWD 旗艦 X（120.9 萬）、EcoBoost®250 AWD ST-Line X（123.9 萬）共五款車型。全車系因安全、配備面的提升，價格較過去全面調漲 4 萬元，同時考量疫情影響，特別推出防疫早鳥價，全車系除了受訂生產的 EcoBoost®180 時尚型以外優惠 2 萬元，也就是分別為 98.9 萬 / 108.9 萬 / 118.9 萬 / 121.9 萬元。並推出「售服運動套件」，讓既有車主可以享有與 21.5 年式部分相同的升級配備。
Ford Kuga 21.5年式「X」登場！左起福特六和汽車行銷處處長 沈仁偉／營銷服務處副總經理 蘇嘉明／品牌經理 蕭創元。 × Ford Kuga 21.5年式「X」登場！左起福特六和汽車行銷處處長 沈仁偉／營銷服務處副總經理 蘇嘉明／品牌經理 蕭創元。 標配 Ford Co-Pilot360 TM 全方位智駕科技再升級
Ford Kuga 21.5年式
X 車型針對 Ford Co-Pilot360 TM全方位智駕科技輔助系統再進化， 導入 RED 道路邊緣偵測系統（ Road Edge Detection ，強化整合 LDW／LKA 功能，當行駛在無標線道路、時速 65 km/h 以上的狀態下，透過前擋風玻璃上的攝影機，可主動監控前方 50 公尺，側邊 7 公尺道路邊緣環境，進行車道偏移輔助提醒駕駛注意路況，車輛偏移車道且未啟動方向燈時，系統將提供輔助拉回力道或震動方向盤給予提示，同時於儀錶板或 HUD 抬頭顯示警示輔助功能。 ）
新增標配的
ISA 智慧型速限輔助系統 ，結合 TSR 道路標誌識別輔助系統與 LIM 速限系統，讀取該路段速限後自動調整車速至速限內，當即將超速，系統將透過儀錶板及 HUD 抬頭顯示器提示。
Ford Kuga 21.5 年式
X 車系也 導入 Ford 歐洲開發設計的原廠 360° ，系統包含了 4 部 800P 高解析度數位攝影鏡頭，搭配前、後鏡頭升級 180° 超廣角，影像多達 7 種視角變換。360° 環景影像行車輔助系統也提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示功能，而一鍵式前鏡頭按鈕啟動後，則顯示前鏡頭 360° 與鳥瞰畫面，以降低起步前方盲區； 環景影像行車輔助系統 ST-Line X ，提供市場上罕見最完備的整合功能。 車型更附前鏡頭清洗裝置
Ford Kuga搭載Ford Co-Pilot360
TM全方位智駕科技輔助系統，已成為許多車主信賴的 Level 2 自動駕駛技術，更在知名美國第三方機構 CR《消費者報告》所進行的 ADAS 系統評比中，在 Level 2 級距的綜合評價高於其他豪華品牌。 Kuga 21.5 年式 X Level 2 駕駛輔助科技再升級，導入歐洲 RED 道路邊緣偵測系統，強化整合 LDW、LKA 功能，於無標線道路邊緣偵測並提供車道偏移警示與輔助。 × Kuga 21.5 年式 X Level 2 駕駛輔助科技再升級，導入歐洲 RED 道路邊緣偵測系統，強化整合 LDW、LKA 功能，於無標線道路邊緣偵測並提供車道偏移警示與輔助。 Ford Kuga 21.5年式 X 車型導入 Ford 歐洲開發設計的原廠 360° 環景影像行車輔助系統，包含 4 部 800P 高解析度數位攝影鏡頭，搭配前、後鏡頭升級 180° 超廣角，多達 7 種視角變換，並提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示貼心功能。 × Ford Kuga 21.5年式 X 車型導入 Ford 歐洲開發設計的原廠 360° 環景影像行車輔助系統，包含 4 部 800P 高解析度數位攝影鏡頭，搭配前、後鏡頭升級 180° 超廣角，多達 7 種視角變換，並提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示貼心功能。 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 搭載 360° 環景影像行車輔助系統附前鏡頭清洗裝置。 × EcoBoost®250 AWD ST-Line X 搭載 360° 環景影像行車輔助系統附前鏡頭清洗裝置。 ST-Line X 運動個性再提升
Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost
®250 AWD ST-Line X 車型新增 紅色煞車卡鉗，並將原先列為經銷商選配的 德 國馬牌 Continental PremiumContact ™ 6 運動胎改為標配 。而 原先 Ford C2 平台所搭載後多連桿獨立懸吊結合後防傾桿 皆附含後鋁合金下控制臂之外， 將前下控制臂升級為 鋁合金材質 ，以達到減輕簧下重量共約 2.4 公斤。 Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 車型。 × Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 車型。 Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 車型。 × Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 車型。 新增紅色煞車卡鉗，並將原先列為選配的 Continental PremiumContact™6 運動胎改為標配，也將前下控制臂升級為鋁合金材質。 × 新增紅色煞車卡鉗，並將原先列為選配的 Continental PremiumContact™6 運動胎改為標配，也將前下控制臂升級為鋁合金材質。
Ford Kuga 21.5年式EcoBoost
®180 時尚 X 車型包括 Level 2 駕駛輔助科技升級附含 iACC 智慧型定速巡航調節系統；智慧娛樂串聯的 SYNC ®3 娛樂通訊整合系統、原廠中文衛星導航圖資，以及豪華規格 6.5 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板。EcoBoost ®180 旗艦 X 車型將原先頂規車型 ST-Line 專屬配置的 12.3 吋寬螢幕全數位儀錶板、 Qi 手機無線充電座等奢華配備下放列為標準配備，更搭配寰宇全景式電動天窗（附電動遮陽簾及防夾功能）與足踢感應式電動尾門。
Ford Kuga 21.5 年式
X 全車系標配 8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕，支援 Apple CarPlay ®及Android Auto™ 系統；採用 E-Shifter 電子式旋鈕排檔系統及 EPB 按鍵式電子手煞車結合，輔以 Auto-Hold 智慧型煞車鎖定系統等智能科技配置。EcoBoost ®180 旗艦 X 以上車款更以 NVH 旗艦型套件加持，於前後艙配置專屬隔音墊，乘坐靜謐性再提升，駕乘者更可以 B&O 重低音環艙音響系統帶來的音場，全車擁有 9 支環艙劇院揚聲器及 ECS 重低音揚聲器。 Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD 旗艦 X 車型。 × Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD 旗艦 X 車型。 Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD 旗艦 X 車型。 × Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD 旗艦 X 車型。 Qi 手機無線充電座從 EcoBoost®180 旗艦 X 車型開始為標配。 × Qi 手機無線充電座從 EcoBoost®180 旗艦 X 車型開始為標配。 防疫早鳥價、售服運動套件限時優惠齊發
Ford Kuga 21.5 年式
X 全車系新登場即推出「防疫早鳥價」，讓準車主以同級絕無僅有的優惠售價擁抱最先進科技與強大滿貫配備。同時，Ford 對現行車主的支持也用心回饋， 針對既有 Kuga 車主推出升級「售服運動套件」限時優惠方案，即日起至 8 月底止， Kuga 現行車主 安裝全車系適用之前鋁合金下控制臂，可享防疫優惠價 9,999 元（原價 12,347 元）；更換 ST-Line 車型適用之德國馬牌 PC6 運動胎，享防疫優惠價 29,000 元（原價 42,952 元）；同時選購上述兩方案，享組合防疫優惠價，共 38,000 元（原價 55,299 。 元） Ford Kuga 21.5 年式 X 也邀請氣質女神張鈞甯再度擔任年度代言人，延續 Kuga「你，才是目的地」品牌主軸，帶來更為精彩的微電影廣告全新觀點。鈞甯女神此次再以新時代獨立女性之姿，詮釋在生活中許多不同的角色轉換，在承擔責任感與完成期待的各種壓力下，透過駕馭Ford Kuga EcoBoost ®180 旗艦 X 與人車展演詮釋回歸本心，陪伴車主一起追逐真我價值的精神。 Ford Kuga 21.5年式 X車系編成與售價
T he All-New Ford Kuga 21.5 年式 X
EcoBoost
®180
時尚型
（受訂生產）
EcoBoost
®180
時尚
X
EcoBoost
®180
旗艦
X
EcoBoost
®250
AWD旗艦
X
EcoBoost
®250
AWD ST-Line
X
新年式訂價
$ 96.9 萬
新年式訂價
$ 100.9 萬
新年式訂價
$ 110.9 萬
新年式訂價
$ 120.9 萬
新年式訂價
$ 123.9 萬 防疫早鳥價 $ 96.9 萬 防疫早鳥價 $ 98.9 萬 防疫早鳥價 $ 108.9 萬 防疫早鳥價 $ 118.9 萬 防疫早鳥價 $ 121.9 萬 舊換新價 $ 91.9 萬 舊換新價 $ 93.9 萬 舊換新價 $ 103.9 萬 舊換新價 $ 113.9 萬 舊換新價 $ 116.9 萬