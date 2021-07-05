▲ Ford 21.5 年式 Kuga「X」＋安全＋配備＋4 萬登場，防疫價 96.9 萬起！

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Ford Kuga 21.5年式「X」登場！左起福特六和汽車行銷處處長 沈仁偉／營銷服務處副總經理 蘇嘉明／品牌經理 蕭創元。

× Ford Kuga 21.5年式「X」登場！左起福特六和汽車行銷處處長 沈仁偉／營銷服務處副總經理 蘇嘉明／品牌經理 蕭創元。

標配

Ford

Co-Pilot360TM

全方位智駕科技再升級

Ford Kuga 21.5年式 X 車型針對 Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統再進化， 導入 RED 道路邊緣偵測系統（ Road Edge Detection ） ，強化整合 LDW／LKA 功能，當行駛在無標線道路、時速 65 km/h 以上的狀態下，透過前擋風玻璃上的攝影機，可主動監控前方 50 公尺，側邊 7 公尺道路邊緣環境，進行車道偏移輔助提醒駕駛注意路況，車輛偏移車道且未啟動方向燈時，系統將提供輔助拉回力道或震動方向盤給予提示，同時於儀錶板或 HUD 抬頭顯示警示輔助功能。





新增標配的 ISA 智慧型速限輔助系統 ，結合 TSR 道路標誌識別輔助系統與 LIM 速限系統，讀取該路段速限後自動調整車速至速限內，當即將超速，系統將透過儀錶板及 HUD 抬頭顯示器提示。





Ford Kuga 21.5 年式 X 車系也 導入 Ford 歐洲開發設計的原廠 360° 環景影像行車輔助系統 ，系統包含了 4 部 800P 高解析度數位攝影鏡頭，搭配前、後鏡頭升級 180° 超廣角，影像多達 7 種視角變換。360° 環景影像行車輔助系統也提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示功能，而一鍵式前鏡頭按鈕啟動後，則顯示前鏡頭 360° 與鳥瞰畫面，以降低起步前方盲區； ST-Line X 車型更附前鏡頭清洗裝置 ，提供市場上罕見最完備的整合功能。





Ford Kuga搭載Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，已成為許多車主信賴的 Level 2 自動駕駛技術，更在知名美國第三方機構 CR《消費者報告》所進行的 ADAS 系統評比中，在 Level 2 級距的綜合評價高於其他豪華品牌。





Kuga 21.5 年式 X Level 2 駕駛輔助科技再升級，導入歐洲 RED 道路邊緣偵測系統，強化整合 LDW、LKA 功能，於無標線道路邊緣偵測並提供車道偏移警示與輔助。

× Kuga 21.5 年式 X Level 2 駕駛輔助科技再升級，導入歐洲 RED 道路邊緣偵測系統，強化整合 LDW、LKA 功能，於無標線道路邊緣偵測並提供車道偏移警示與輔助。

Ford Kuga 21.5年式 X 車型導入 Ford 歐洲開發設計的原廠 360° 環景影像行車輔助系統，包含 4 部 800P 高解析度數位攝影鏡頭，搭配前、後鏡頭升級 180° 超廣角，多達 7 種視角變換，並提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示貼心功能。

× Ford Kuga 21.5年式 X 車型導入 Ford 歐洲開發設計的原廠 360° 環景影像行車輔助系統，包含 4 部 800P 高解析度數位攝影鏡頭，搭配前、後鏡頭升級 180° 超廣角，多達 7 種視角變換，並提供雙側安全防撞區與車門／尾門未關警示貼心功能。

EcoBoost®250 AWD ST-Line X 搭載 360° 環景影像行車輔助系統附前鏡頭清洗裝置。

× EcoBoost®250 AWD ST-Line X 搭載 360° 環景影像行車輔助系統附前鏡頭清洗裝置。

ST-Line X

運動個性再提升

紅色煞車卡鉗，並將原先列為經銷商選配的

德

國馬牌

Continental PremiumContact

™

6

運動胎改為標配

將前下控制臂升級為

鋁合金材質

Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 車型。

× Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 車型。

Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 車型。

× Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD ST-Line X 車型。

新增紅色煞車卡鉗，並將原先列為選配的 Continental PremiumContact™6 運動胎改為標配，也將前下控制臂升級為鋁合金材質。

× 新增紅色煞車卡鉗，並將原先列為選配的 Continental PremiumContact™6 運動胎改為標配，也將前下控制臂升級為鋁合金材質。

Ford Kuga 21.5年式EcoBoost®180 時尚 X 車型包括 Level 2 駕駛輔助科技升級附含 iACC 智慧型定速巡航調節系統；智慧娛樂串聯的 SYNC®3 娛樂通訊整合系統、原廠中文衛星導航圖資，以及豪華規格 6.5 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板。EcoBoost®180 旗艦 X 車型將原先頂規車型 ST-Line 專屬配置的 12.3 吋寬螢幕全數位儀錶板、Qi 手機無線充電座等奢華配備下放列為標準配備，更搭配寰宇全景式電動天窗（附電動遮陽簾及防夾功能）與足踢感應式電動尾門。





Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD 旗艦 X 車型。

× Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD 旗艦 X 車型。

Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD 旗艦 X 車型。

× Ford Kuga 21.5 年式 EcoBoost®250 AWD 旗艦 X 車型。

Qi 手機無線充電座從 EcoBoost®180 旗艦 X 車型開始為標配。

× Qi 手機無線充電座從 EcoBoost®180 旗艦 X 車型開始為標配。

防疫早鳥價、售服運動套件限時優惠齊發





針對既有

Kuga

車主推出升級「售服運動套件」限時優惠方案，即日起至

8

月底止，

Kuga

現行車主

安裝全車系適用之前鋁合金下控制臂，可享防疫優惠價

9,999

元（原價

12,347

元）；更換

ST-Line

車型適用之德國馬牌

PC6

運動胎，享防疫優惠價

29,000

元（原價

42,952

元）；同時選購上述兩方案，享組合防疫優惠價，共

38,000

元（原價

55,299

元）

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