▲ 改頭換面！Nissan Tiida J 全球首發 74.5 萬元即起預售

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Tiida J 的鑽石切面菱格紋造型水箱護罩及鑽石切工保桿設計，是 AUTECH JAPAN 為Nissan Tiida J 獨家操刀的量身訂製款，擁有全新一代 V-motion 2.1，採用日本暢銷車款 Note 的設計概念，以閃耀珠寶為靈感，將繁複而精緻的寶石切割設計運用在水箱護罩造型上。內裝設計上，給予了如勃根地紅酒般的雙色內裝，搭配菱格紋低反光內裝飾板，除了在視覺上能發現內裝飾板上也承襲寶石切割紋路之外，肌膚觸及之處也都能體驗到皮革觸感。加上 16 吋雙色切削式光雕鋁圈、LED 魚眼頭燈、造型 LED 前霧燈、燻黑 LED 尾燈，讓 Tiida J 與一般T iida 車型有所差異。
安全再升級
Tiida J 同步搭載 Nissan Safety Shield 360° 主動安全警示科技，包含 FCW 前方碰撞預警系統、PDW 行人偵測警示系統、LDW 車道偏離警示系統、AVM 360 度環景影像監控、BSW 盲點警示系統、RCTA 後方車側警示系統、DOA 車門開啟警示(註2)，透過 7 項智能安全科技，涵蓋車輛前方、兩側與後方等主動警示系統，提醒駕駛未知的危險、降低意外發生；同時配合 ZONE BODY 超剛性車身設計，運用高強度鋼材打造超剛材車身與強度 1470 Mpa 的防撞鋼樑，並標配 6 顆 SRS 輔助氣囊。
Tiida J 即起預售
全球首發的 Tiida J 自即日起至 7 月 14 日止，以建議售價 74.5 萬、舊換新價 69.5 萬元起展開限時預售活動，預售期間於專屬網站預約賞車並下訂的前 200 名車主，可享 JBL 揚聲器免費升級。配合新冠肺炎相關措施，防疫期間 Nissan也推出多種試乘禮遇服務，包含到府試乘、VIP 包場賞車、線上賞車等服務。
詳細活動資訊請至 Nissan 官網：http://www.nissan.com.tw或NISSAN TIIDA J 預售網站：https://event.nissan.com.tw/202107tiida_J/查詢。
註1：
- 預售優惠專案適用於活動期間(即日起至 2021 年 7 月 14 日止)，下訂 NISSAN TIIDA J 新車並完成領牌程序者。法人公司車、大宗批(標)售車、租賃車、計程車及政府機關購車方案等補助之領牌車輛及台灣本島以外地區不適用。
- 舊換新價 69.5 萬元為建議售價 74.5 萬元扣除政府補助貨物稅減免之5萬元後之金額。政府舊換新補助係指於活動期間下訂新車並完成領牌且符合貨物稅條例換購新車退還減徵新車貨物稅5萬元資格者，補助與否以政府最終審核為準，相關程序及內容詳見 NISSAN 官網網頁或洽詢 NISSAN 展示中心。
- JBL揚聲器升級優惠資格認列，須至預售網頁預約賞車後續下訂才享有此優惠，經銷公司並保留最後核准與否權利。
- 上述各項配備之作動條件限制及安全警告與商品規格說明，受限於廣告篇幅而未盡完整，消費者於購買前請務必洽詢各展示中心，或至 NISSAN 官方網站詳閱相關說明，或參閱使用手冊。
- NISSAN 有隨時修改及終止本活動之權利，詳細交易條件請洽 NISSAN 各經銷公司，經銷公司並保留最後核准與否權利。
- 本專案之活動詳情及條件請洽 NISSAN 展示中心，以上所示金額為建議價格，並為新臺幣。