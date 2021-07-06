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某天腫瘤個案管理護理師接獲門診護理師來電，「學姊!有位家屬情緒很激動，能請妳協助嗎?」。個管師馬上到診間了解情況，原來因為疫情減少非急性的住院，所以醫師請病人改為門診化學治療。
然而，病人化學藥物滴注需要兩天的時間，意味著病人需要使用攜帶式化學治療輸液器將化學藥物帶回家。多重的改變讓原本個性就較緊張的家屬變的更加焦慮，「剛剛護理師說藥要帶回家，怎麼照顧?如果我沒顧好，我先生會不會有危險？」、「藥滴完是我要幫我先生拔針嗎?我不行，好可怕…」。一連串的壓力，讓病人太太崩潰的哭了，根本無法聽進門診護理師的說明與衛教，於是開啟了那通求救電話。
個管師建議良好醫病關係 減輕家屬擔憂
個管師在病人治療期間持續關心，也建立良好的醫病關係，她靜靜地陪伴，安撫與同理病人及家屬的擔憂。等太太情緒和緩後，開始說明更改治療流程的原因、安全性並提供攜帶式化學治療輸液器衛教單張、衛教使用方法及注意事項、給予錯誤觀念的澄清、親自帶著他們走一次流程，也告訴他們回家後有問題都可以電話詢問。
癌症病人壓力大 對症下藥治療
疫情嚴峻時，個管師們陸續接到病人電話表示害怕就診安全、諮詢是否需要延後治療或檢查，但又對治療延遲感到擔心，個管師們傾聽與病人討論出最適合的調整方式；臺中榮總癌症防治中心李旭東主任表示，癌症病人在這段時間，對於需要密集到醫院治療承受了很大的壓力，因此醫病之間的關懷、溝通與討論就更加重要。
資料來源：健康醫療網 防疫期間病患、家屬壓力大 臺中榮總建立溝通橋梁
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