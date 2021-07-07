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Kia公布新世代Sportage數據規格

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-07 00:25:20

Kia於6月初發表全新世代Sportage，外觀設計與座艙格局無不讓眾人驚艷，不過當時關於車輛詳細規格數據並未公布，近日Kia則正式公布Sportage動力與尺碼等相關資訊。

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Kia在6月初時發表品牌主力休旅車Sportage，在全新品牌設計語彙勾勒下Sportage有著極為醒目的樣貌，座艙格局也透過虛擬座艙營造出科技兼具高級氛圍，不過當時發表僅有圖片並未公布詳細規格資訊，如今事隔一個月於稍早前Kia則公布Sportage動力規格等資訊。

新世代Sportage擁有醒目的外觀設計。
新世代Sportage擁有醒目的外觀設計。
首先Sportage車身尺碼為4,660mm×1,865mm×1,660mm軸距2,755mm，座艙方面由雙12吋螢幕構成虛擬座艙，而休旅車買家注重的空間部分，Sportage後座擁有1,050mm膝不與1,000mm頭部空間，行李廂則於正常情況下擁有637公升容積。

動力部分Sportage配置1.6升汽油渦輪引擎，具有180hp/27kgm最大輸出，提供六速手排與七速自手排變速箱，另外亦有2.0升柴油引擎，能提供186hp/42.5kgm動力，變速箱則配置八速自排系統。至於油電動力系統，Kia表示之後會推出油電HEV與PHEV插電式油電系統，並且還會配備E-Handling系統提升操控表現。

在ADAS智慧駕駛輔助系統方面，Sportage也配備NSCC智慧導航巡航控制、HDA車道維持、BCA後方橫向警示煞停輔助、BVM盲區顯影輔助、RSPA遙控停車等。

數位儀表與中控螢幕皆為12吋。
數位儀表與中控螢幕皆為12吋。
Sportage目前提供1.6升汽油渦輪與2.0升柴油，油電與插電式油電要之後才會推出。
Sportage目前提供1.6升汽油渦輪與2.0升柴油，油電與插電式油電要之後才會推出。
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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
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19.73%80.27%
2021-07-04-2021-07-07
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