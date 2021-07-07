Kia公布新世代Sportage數據規格

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Kia在6月初時發表品牌主力休旅車Sportage，在全新品牌設計語彙勾勒下Sportage有著極為醒目的樣貌，座艙格局也透過虛擬座艙營造出科技兼具高級氛圍，不過當時發表僅有圖片並未公布詳細規格資訊，如今事隔一個月於稍早前Kia則公布Sportage動力規格等資訊。
首先Sportage車身尺碼為4,660mm×1,865mm×1,660mm軸距2,755mm，座艙方面由雙12吋螢幕構成虛擬座艙，而休旅車買家注重的空間部分，Sportage後座擁有1,050mm膝不與1,000mm頭部空間，行李廂則於正常情況下擁有637公升容積。
動力部分Sportage配置1.6升汽油渦輪引擎，具有180hp/27kgm最大輸出，提供六速手排與七速自手排變速箱，另外亦有2.0升柴油引擎，能提供186hp/42.5kgm動力，變速箱則配置八速自排系統。至於油電動力系統，Kia表示之後會推出油電HEV與PHEV插電式油電系統，並且還會配備E-Handling系統提升操控表現。
在ADAS智慧駕駛輔助系統方面，Sportage也配備NSCC智慧導航巡航控制、HDA車道維持、BCA後方橫向警示煞停輔助、BVM盲區顯影輔助、RSPA遙控停車等。