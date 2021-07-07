呆萌防彈車─Tata推出Micro Bullet-Proof Vehicle室內攻堅專用載具

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這台外型有點呆萌，四顆輪胎外露，很像是用紙箱或瓦楞紙加上透明壓克力所拼拼湊湊而來，然而它卻一輛不折不扣的裝甲車！在Tata集團中同樣也有投入軍工業，加上造車資源，長期以來都有生產軍用車輛，而這次介紹的MBPV〈Micro Bullet-Proof Vehicle〉室內專用微型防彈攻堅載具，是Tata Motors針對室內空間所設計的攻堅車輛，過去一般面對商場、車站或機場或其他室內空間的犯罪行為，執法人員大多都無法有足以抵抗槍枝攻擊的載具可使用，都是以手持盾牌步行為主，為增加機動性與更好的防護性，Tata Motors設計出MBPV〈Micro Bullet-Proof Vehicle〉微型防彈攻堅載具。
這台外型有點呆萌，四顆輪胎外露，很像是用紙箱或瓦楞紙加上透明壓克力所拼拼湊湊而來，然而它卻一輛不折不扣的裝甲車！在Tata集團中同樣也有投入軍工業，加上造車資源，長期以來都有生產軍用車輛，而這次介紹的MBPV〈Micro Bullet-Proof Vehicle〉微型防彈裝甲車，是Tata Motors針對室內空間所設計的攻堅車輛，過去一般面對商場、車站或機場或其他室內空間的犯罪行為，執法人員大多都無法有足以抵抗槍枝攻擊的載具可使用，都是以手持盾牌步行為主，為增加機動性與更好的防護性，Tata Motors設計出MBPV〈Micro Bullet-Proof Vehicle〉微型防彈裝甲車。