純內燃機車型的最終篇章，Lotus Emira華麗登場!

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Lotus Emira依循傳統同樣以黏合及鉚接式的鋁合金底盤打造，因此在車重控制上能以相當輕盈的1,405公斤來進一步放大馬力/重量比，4,421mm×1,895mm×1,225mm的身形加上2,575mm軸距幾乎與Evora相當，僅在車身長度上多了20mm，不過令大家最感興趣的是這部車搭載的動力系統是由AMG與Toyota所提供，四缸動力搭載的是大家相當熟悉AMG 35系列上那具 2.0升渦輪增壓引擎，在換上新的進/排氣系統後使得輸出從原本的302匹提升至360匹，透過相同的7速雙離合器變速箱驅動下可在4.5秒內加速破100 km/h；高階的V6車型則是採用Toyota提供的3.5升機械增壓引擎，買家可選擇傳統6速手排抑或6速自排變速箱，最大395匹馬力可在4.2秒加速破100 km/h，極速可達290 km/h。
而之前神神秘秘的內裝配置終於也全面揭露，雖然與新世代對手相比感覺並不特別吸睛，不過與以前斯巴達式的機械感配置對照已有大幅進展，主因擺在導入了全數位儀表及大尺寸中央觸控螢幕來增添其科技含量，駕駛儀表在不同顯示下會變化其顯示方式，甚至在Sport模式下其轉速紅線會提升至7,000 rpm，中控螢幕則支援時下流行的Android Auto及Apple CarPlay，另外座椅標配4向電調功能，12向電調座椅則列為選配項目，以往為了追求極致輕量化而被取消的像是Keyless、主動巡航、自動感應雨刷、電動摺疊後視鏡、倒車雷達等看似一般的便利配備也終於可在Emira身上看到，當然先進的駕駛輔助科技ADAS系統也同樣有導入，說它是Lotus史上配備最豐富之車款一點也不為過。
如果對原廠配置還不甚滿意的熱血買家還可選擇更激進的Lotus Drivers Pack，懸吊部分會採用更硬的阻尼設定，並換上擁有強大抓地力的Michelin Pilot sport Cup 2半熱熔跑胎及Launch Control功能，Lotus表示Emira並沒有採用任何主動空力技術，靠的是優異的外型設計對車體產生足夠的下壓力，另外也未用電子轉向技術作為輔助，原因是傳統的液壓轉向系統能帶給操駕者最真實的操作手感，搭配上更寬的輪距能提供更出色的穩定性及過彎表現，Lotus Emira昨日發表後預計將在2022年第二季開始銷售，售價預估將從7.2萬歐元起跳(約新台幣242萬)。