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為 2030 年碳中和邁出關鍵一步！Porsche 呼籲供應商採用綠能

▲ 為 2030 年碳中和邁出關鍵一步！Porsche 呼籲供應商採用綠能
▲ 為 2030 年碳中和邁出關鍵一步！Porsche 呼籲供應商採用綠能

2GameSome - 有車賞

2021-07-07 22:55:01

針對未來永續發展目標，Porsche 正進一步努力減少供應鏈中的二氧化碳排放量：Porsche 發聲呼籲 1,300 間零組件供應商，於 2021 年 7 月之前，全面轉為使用可再生能源。此一措施適用於為保時捷未來新車計劃提供零件製造的所有合約供應商。從長遠來看，若供應商無法在生產過程中改用經過認證的綠色能源，Porsche 將不會考慮續約合作。

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「自從 2020 以來，Porsche 的電池供應商皆已採用綠色能源。而今我們也正進展到下個重要階段：Porsche 規範並要求所有合作供應商日後在零件產製過程中僅能使用可再生能源，以幫助減少二氧化碳排放量。Porsche 深刻意識到確保供應鏈透明化且符合永續性的企業責任。」Porsche 採購執行委員會成員 Uwe-Karsten Städter 表示。

Porsche 採購執行委員會成員 Uwe-Karsten Städter 表示：「藉由可再生能源的使用，保時捷將與供應商們共同專注於實現碳中和目標。」
Porsche 採購執行委員會成員 Uwe-Karsten Städter 表示：「藉由可再生能源的使用，保時捷將與供應商們共同專注於實現碳中和目標。」

Porsche 設下了野心勃勃的目標：2030 年之前，在整體價值鏈上全面實現碳中和。目前 Porsche 的溫室氣體排放總量中，來自供應鏈的佔比約為 20%，而到了 2030 年，有鑒於產品電動化程度日漸提高，該數字將提升至 40％ 上下。Porsche 同時積極地迎頭面對這項議題，Uwe-Karsten Städter 對此解釋：「藉由可再生能源的使用，Porsche 將與供應商們共同專注於實現碳中和目標。我們計畫與合作夥伴們進行更深入的對談，從而推動永續發展目標上的進度。只有透過齊心戮力地持續投入，我們才有辦法應對現有的氣候變遷問題。」

除了供應鏈之外，Porsche 也正同步減少工廠的二氧化碳排放量：自 2019 發表以來，德國斯圖加特祖文豪森工廠生產的首款純電跑車 Taycan，製程始終達百分之百碳中和。2020 年迄今，總部生產的所有車輛─涵蓋品牌經典跑車 911 與 718 在內─亦同步跟進此碳中和標準。2021 年初，魏薩開發中心及生產 Macan 和 Panamera 車型的萊比錫工廠也紛紛跟上腳步。換言之，Porsche所有大型廠區在運營方面皆已實現碳中和。

未來十年內，Porsche 計畫投入超過 10 億歐元於脫碳措施上。伴隨今年三月初 Taycan Cross Turismo 的全球首發，Porsche 寫下嶄新里程碑：全能的 Taycan Cross Turismo 是世界首輛在整段使用壽命期間實現碳中和的汽車。接下來更多車系也將跟隨 Taycan Cross Turismo 腳步，持續朝向全面碳中和的目標前進。2030 年前，Porsche 目標讓80%以上的新車銷售為純電動或插電式混合動力車型。而在 2025 之前，至少 50% 的新車銷售將配備電力驅動系統。

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