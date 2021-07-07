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中華菱利 21 年式 A190/A210 導入 ADAS 智能安全輔助系統

▲ 中華菱利 21 年式 A190/A210 導入 ADAS 智能安全輔助系統
▲ 中華菱利 21 年式 A190/A210 導入 ADAS 智能安全輔助系統

2GameSome - 有車賞

2021-07-07 22:55:01

中華菱利 A190/A210，領先同級安全進階，繼獨創「SCC 智慧防護系統」後，2021 年全新推出「ADAS 智能安全輔助系統」，系統配有 FCW 前方碰撞警示、PCW 行人碰撞警示、LDW 車道偏移警示、SDA 車距監測警示、FCDA 前車啟動警示、VB 虛擬保險桿等 6 項預警功能。即日起凡購買中華菱利 A190/A210 車款，並於促銷期間加裝 ADAS 系統可享有超值優惠（舊車主回廠加裝 ADAS 系統 2 萬元）。原廠推出 ADAS 系統品質保固更加值得信賴，幫助頭家預知周遭危險可能性，保障頭家在做生意的路上，能加倍安心。

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A190/A210 防護水準再進階

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，因銷售市場(農/林/漁/牧/營造業)對商用貨車使用仍有穩定需求，輕小商用車銷售優於整體市場表現，中華菱利 6 月銷售以 1,183 台的優異表現，穩居市場銷售排名第二名的車種，且 1~6 月銷售量因舊換新補助發酵及市場需求帶動下，較去年同期成長 15%，成為市場中最抗「疫」的商品。中華菱利 A190/A210 也不忘為車主著想，推出「ADAS 智能安全輔助系統」，搭載 6 項預警功能(註)，幫助頭家預知周遭危險可能性，並與「SCC 智慧防護系統」完美搭檔，完整的主被動安全防護系統，讓商務配送安全到位。

中華菱利逆勢成長 銷售較去年同期成長 15%
中華菱利逆勢成長 銷售較去年同期成長 15%
中華菱利全新推出「ADAS智能安全輔助系統」。
中華菱利全新推出「ADAS智能安全輔助系統」。
最大載重量至950公斤 推出手排/自排雙車型

中華菱利連續 20 年穩居全台商用車市佔率第一。為提供更廣大商用車乘載需求，中華菱利陸續推出 A190/A210，提升最大載重量至 950 公斤，載重加大卻仍兼具靈活輕巧的特質，最小迴轉半徑僅 4.9 米，表現亮眼。因應年輕頭家及女性商用車主的需求，中華菱利率先設有手排、自排變速箱車型，可提供不同車主、不同商務需求搭配選擇，讓車輛運用更加靈活。

中華菱利商用車好幫手提升最大載重量至 950 公斤。
中華菱利商用車好幫手提升最大載重量至 950 公斤。
SCC 智慧防護系統 提供頭家更安心的用車選擇

中華菱利不僅依照商用需求可選配「ADAS 智能安全輔助系統」外，在安全防護上，更領先同級車獨創「SCC智慧防護系統」，配有 TCL 循跡防滑控制系統、ASC 車身動態穩定系統、HSA 陡坡起步輔助、ESS 緊急煞車警示系統、ARP 主動式防止傾覆系統、ABS 防鎖定煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、HBA 液壓煞車輔助系統、RAB 預警煞車系統、TPMS 無線胎壓偵測系統等，另可選配前座雙安全氣囊適時保護駕駛與乘客安全，為行車安全更加把關提早防範事故，提供頭家更安心的用車選擇。

中華菱利獨創「SCC 智慧防護系統」。
中華菱利獨創「SCC 智慧防護系統」。
一級能源效率  中華菱利經濟到位

在動力表現上，中華菱利搭載1.5 升直列四缸汽油引擎，擁有馬力97.9ps/5,500rpm及扭力13.7kg-m/4,500rpm的動力表現，以一級能源效率展現行車經濟性。車型外觀搭載霧銀飾板、晶鑽頭燈、DRL日行燈等配備，車室配備升級，全新儀表板及行車資訊顯示幕讓行車資訊一目了然，此外，音響配備藍芽連結功能，並設有電動窗開關等，以貼心配備讓頭家輕鬆駕馭。詳情請洽匯豐汽車展示中心或官網http://www.5230.com.tw/查詢。

()ADAS 智能安全輔助系統」六大功能簡介：

FCW 前方碰撞警示：與前方車輛(包括機車)發生碰撞的風險時，FCW 功能會發出警告信號。

PCW 行人碰撞警示：如果檢測到可能與前方行人發生碰撞，PCW 功能會發出警告信號。

LDW 車道偏移警示：如果駕駛者無意間偏離行駛車道，LDW 功能將產生警告信號。

SDA 車距監測警示：SDA 功能為提醒駕駛者與前方車輛保持安全距離。

FCDA 前車啟動警示：當您的車輛在靜止狀態，FCDA 功能會通知您前方車輛的動作。

VB 虛擬保險桿：會依照車輛行進狀況產生虛擬保險桿長度 ; 如果在虛擬保險桿範圍內感測到前方車輛，將產生警示聲。

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2021-07-06-2021-07-09

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2021-07-04-2021-07-07
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