▲ 台灣賓士推出多項暑期微解封生活提案 在家也不怕無聊

小朋友：專屬的美勞課，動手做台自己的賓士吧！
暑假終於來了！在家裡關了許久的小霸王們都快悶壞了嗎？跟著 台灣賓士官方 Facebook 粉絲專頁一起把滿滿的活力揮灑在圖畫紙上吧！加入台灣賓士的美勞課，不管是為喜歡的車圖上色，還是製作立體賓士小車，每位小朋友都可以成為小小藝術家，而且小藝術家們只要在 8 月 1 日 23:59 以前，將完成的作品拍照、並貼在指定貼文下方(http://mb4.me/DoodlePost)，台灣賓士將選出三位熱血小車迷獲得「運動後背包」，讓他們日後上學和出遊的時光也能帥氣滿分。
媽媽：充滿文藝氣息的夏日午後閱讀！
台灣賓士為在家上班又要兼顧小孩的媽媽們，準備了一系列 She’s Mercedes 星路歷程的故事(http://mb4.me/ShesArticle)。首先在攝影師 Ivy 的鏡頭與文字紀錄之下，分享「夫妻關係」、「親子關係」，以及面對自我時的生命體驗；一直以來以女籃國手為目標的Yin，如何突破框架，成為一名獨立影像工作者，並透過檢視手足之間的相處，察覺自我的心境改變。藉由動人的文字放鬆疲憊的心靈，探索生命旅程中各角色的學習，跟著她們的故事一起沉浸在閱讀的世界裡。
爸爸：獨有的動手樂趣，訂製一台夢想車吧！
陪小朋友製作一台立體賓士，身為大車迷的你是不是也躍躍欲試呢？直接來趟大人專屬的星夢之旅吧！立即前往台灣賓士官網訂製夢想車的網頁 (http://mb4.me/OWCC4)，即可根據想要的車型，選擇車色、內外裝套件等，打造一台專屬於自己的 Mercedes-Benz。
全家人都快變沙發馬鈴薯？在家一起動起來！
適度鬆綁看來終於可以到海邊，但你的身材還沒準備好嗎？台灣賓士作為亞太區最大鐵人三項賽事 Challenge Taiwan多年的夥伴，不只持續支持鐵人三項運動，更曾號召內部員工組成賓士鐵人隊，秉持著「NEVER STOP IMPROVING」的精神，跟著所有選手一起突破與訓練，當然，雖然健身房已經在微解封的開放範圍，但其實在家就可以鍛鍊，跟著 Challenge Taiwan 與 Waypoint 團隊的影片 (https://reurl.cc/bXWo6X)，沒有器材也可以鍛鍊體魄，維持身心靈的健康！