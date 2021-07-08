▲ 台灣賓士推出多項暑期微解封生活提案 在家也不怕無聊

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小朋友：專屬的美勞課，動手做台自己的賓士吧！





暑假終於來了！在家裡關了許久的小霸王們都快悶壞了嗎？跟著 台灣賓士官方 Facebook 粉絲專頁一起把滿滿的活力揮灑在圖畫紙上吧！加入台灣賓士的美勞課，不管是為喜歡的車圖上色，還是製作立體賓士小車，每位小朋友都可以成為小小藝術家，而且小藝術家們只要在 8 月 1 日 23:59 以前，將完成的作品拍照、並貼在指定貼文下方(http://mb4.me/DoodlePost)，台灣賓士將選出三位熱血小車迷獲得「運動後背包」，讓他們日後上學和出遊的時光也能帥氣滿分。





只要分享家中寶貝的著色車圖或是立體彩繪小車就有機會獲得後背包。

媽媽：充滿文藝氣息的夏日午後閱讀！





台灣賓士為在家上班又要兼顧小孩的媽媽們，準備了一系列 She’s Mercedes 星路歷程的故事(http://mb4.me/ShesArticle)。首先在攝影師 Ivy 的鏡頭與文字紀錄之下，分享「夫妻關係」、「親子關係」，以及面對自我時的生命體驗；一直以來以女籃國手為目標的Yin，如何突破框架，成為一名獨立影像工作者，並透過檢視手足之間的相處，察覺自我的心境改變。藉由動人的文字放鬆疲憊的心靈，探索生命旅程中各角色的學習，跟著她們的故事一起沉浸在閱讀的世界裡。





跟獨立影像工作者 Yin 檢視手足之間的相處，察覺自我的心境改變。

爸爸：獨有的動手樂趣，訂製一台夢想車吧！





陪小朋友製作一台立體賓士，身為大車迷的你是不是也躍躍欲試呢？直接來趟大人專屬的星夢之旅吧！立即前往台灣賓士官網訂製夢想車的網頁 (http://mb4.me/OWCC4)，即可根據想要的車型，選擇車色、內外裝套件等，打造一台專屬於自己的 Mercedes-Benz。





全家人都快變沙發馬鈴薯？在家一起動起來！





適度鬆綁看來終於可以到海邊，但你的身材還沒準備好嗎？台灣賓士作為亞太區最大鐵人三項賽事 Challenge Taiwan多年的夥伴，不只持續支持鐵人三項運動，更曾號召內部員工組成賓士鐵人隊，秉持著「NEVER STOP IMPROVING」的精神，跟著所有選手一起突破與訓練，當然，雖然健身房已經在微解封的開放範圍，但其實在家就可以鍛鍊，跟著 Challenge Taiwan 與 Waypoint 團隊的影片 (https://reurl.cc/bXWo6X)，沒有器材也可以鍛鍊體魄，維持身心靈的健康！



