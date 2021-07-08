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台灣賓士推出多項暑期微解封生活提案 在家也不怕無聊

▲ 台灣賓士推出多項暑期微解封生活提案 在家也不怕無聊
▲ 台灣賓士推出多項暑期微解封生活提案 在家也不怕無聊

2GameSome - 有車賞

2021-07-08 22:25:01

疫情趨緩，雖然警戒仍維持，但因為微解封的開放，終於可以開車出門透透氣，如果還是有顧慮，也可以來個線上賞車過過癮，若想不到要探索哪台車，台灣賓士官方 Facebook 粉絲專頁啟用全新的 Messenger 對話功能 (http://mb4.me/Chatbot)，提供最即時的線上賞車建議，甚至是幫自己的愛車預約回廠保養。不僅如此，台灣賓士更推出多個為全家人量身打造的暑期微解封生活提案。

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小朋友：專屬的美勞課，動手做台自己的賓士吧！

暑假終於來了！在家裡關了許久的小霸王們都快悶壞了嗎？跟著 台灣賓士官方 Facebook 粉絲專頁一起把滿滿的活力揮灑在圖畫紙上吧！加入台灣賓士的美勞課，不管是為喜歡的車圖上色，還是製作立體賓士小車，每位小朋友都可以成為小小藝術家，而且小藝術家們只要在 8 月 1 日 23:59 以前，將完成的作品拍照、並貼在指定貼文下方(http://mb4.me/DoodlePost)，台灣賓士將選出三位熱血小車迷獲得「運動後背包」，讓他們日後上學和出遊的時光也能帥氣滿分。

只要分享家中寶貝的著色車圖或是立體彩繪小車就有機會獲得後背包。
只要分享家中寶貝的著色車圖或是立體彩繪小車就有機會獲得後背包。

媽媽：充滿文藝氣息的夏日午後閱讀！

台灣賓士為在家上班又要兼顧小孩的媽媽們，準備了一系列 She’s Mercedes 星路歷程的故事(http://mb4.me/ShesArticle)。首先在攝影師 Ivy 的鏡頭與文字紀錄之下，分享「夫妻關係」、「親子關係」，以及面對自我時的生命體驗；一直以來以女籃國手為目標的Yin，如何突破框架，成為一名獨立影像工作者，並透過檢視手足之間的相處，察覺自我的心境改變。藉由動人的文字放鬆疲憊的心靈，探索生命旅程中各角色的學習，跟著她們的故事一起沉浸在閱讀的世界裡。

跟獨立影像工作者 Yin 檢視手足之間的相處，察覺自我的心境改變。
跟獨立影像工作者 Yin 檢視手足之間的相處，察覺自我的心境改變。

爸爸：獨有的動手樂趣，訂製一台夢想車吧！

陪小朋友製作一台立體賓士，身為大車迷的你是不是也躍躍欲試呢？直接來趟大人專屬的星夢之旅吧！立即前往台灣賓士官網訂製夢想車的網頁 (http://mb4.me/OWCC4)，即可根據想要的車型，選擇車色、內外裝套件等，打造一台專屬於自己的 Mercedes-Benz。

全家人都快變沙發馬鈴薯？在家一起動起來！

適度鬆綁看來終於可以到海邊，但你的身材還沒準備好嗎？台灣賓士作為亞太區最大鐵人三項賽事 Challenge Taiwan多年的夥伴，不只持續支持鐵人三項運動，更曾號召內部員工組成賓士鐵人隊，秉持著「NEVER STOP IMPROVING」的精神，跟著所有選手一起突破與訓練，當然，雖然健身房已經在微解封的開放範圍，但其實在家就可以鍛鍊，跟著 Challenge Taiwan 與  Waypoint 團隊的影片 (https://reurl.cc/bXWo6X)，沒有器材也可以鍛鍊體魄，維持身心靈的健康！

在家防疫也要鍛鍊體魄，全家跟著 Waypoint 動起來。
在家防疫也要鍛鍊體魄，全家跟著 Waypoint 動起來。
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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30%70%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
11.76%88.24%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.36%9.64%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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