▲ 436 萬起！BMW 7系列 Diamond Edition 限量呈獻

BMW 7 系列 Diamond Edition 具備主動進氣調節功能的雙腎型水箱護罩，旗艦車系獨有的 L 型垂直車側導流飾條，搭配修長 3D 立體 LED 尾燈與左右貫穿的水平鍍鉻飾條，特別是 730i 與 730d Diamond Edition 升級的 M 款空力套件與 19 吋 M 款專屬雙輻式輪圈，更添運動跑格；740Li Diamond Edition 升級智慧雷射頭燈與專屬 20 吋 W 輻式輪圈、750Li Diamond Edition 則升級 20 吋 BMW Individual V 輻式輪圈。
雍容感動奢華進無止境
BMW 7 系列 Diamond Edition 奢華座艙舉凡悉心打造的頂級 Nappa 真皮內裝搭配菱格紋縫線、鋪陳 BMW Individual Alcantara 麂皮車內頂篷、Pure Excellence 內裝套件（含車頂把手、後座置杯架與後座安全帶出口）、Fineline 黑色高光澤木紋飾板、雙後座舒適型電動座椅含記憶功能、電動後擋窗簾及電動後側窗簾，並佐以 BMW 全數位虛擬座艙（含 12.3 吋虛擬數位儀錶、10.25 吋中控觸控螢幕與 BMW 智能衛星導航系統）、BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技、車況抬頭顯示器、360 度環景輔助攝影、自動倒車輔助系統、道路虛擬實境顯示功能、智慧螢幕鑰匙、BMW 智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統與豪華型四區恆溫空調。
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