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436 萬起！BMW 7系列 Diamond Edition 限量呈獻

▲ 436 萬起！BMW 7系列 Diamond Edition 限量呈獻
▲ 436 萬起！BMW 7系列 Diamond Edition 限量呈獻

2GameSome - 有車賞

2021-07-08 22:55:00

層峰旗艦房車 BMW 7 系列 Diamond Edition 限量升級頂級豪華配備，針對 730i 與 730d Diamond Edition 以及 740Li 與 750Li Diamond Edition 分別推出各 80 輛限量車款。本月底前入主 BMW 7系列 Diamond Edition，除了將獲邀入主BMW Prestige Club層峰薈享受頂級尊榮禮遇，更將獲得限量 BMW 7系列 Diamond Edition 限定層峰薈專屬會員禮 ─ 義大利頂級珠寶品牌 BVLGARI 寶格麗精品，同步晉升 BVLGARI 寶格麗會員。

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730i 與 730d Diamond Edition 升級配備包含 M 款空力套件、19 吋 M 款專屬雙輻式輪圈、BMW Individual Alcantara 麂皮車內頂篷、Pure Excellence 內裝套件（含車頂把手、後座置杯架、後座安全帶出口）與 Fineline 高光澤木紋飾板；740Li 與 750Li Diamond Edition 則全面增添智慧雷射頭燈，超過 500 公尺以上的頭燈照明範圍能大幅提升夜間駕駛視野，加諸 Glare-free 光型變化功能，更能依照路況自動調整照射範圍，避免頭燈直射對向來車，特別是 740Li Diamond Edition 額外升級 B&W 鑽石級高傳真音響系統與20吋W輻式輪圈，750Li Diamond Edition 則透過 20 吋 BMW Individual V 輻式輪圈更臻完美。

BMW 7 系列 Diamond Edition 非凡永恆 限量魅力：https://mybmw.tw/THE7Diamond

昂首顯耀 樹立領袖視野

BMW 7 系列 Diamond Edition 具備主動進氣調節功能的雙腎型水箱護罩，旗艦車系獨有的 L 型垂直車側導流飾條，搭配修長 3D 立體 LED 尾燈與左右貫穿的水平鍍鉻飾條，特別是 730i 與 730d Diamond Edition 升級的 M 款空力套件與 19 吋 M 款專屬雙輻式輪圈，更添運動跑格；740Li Diamond Edition 升級智慧雷射頭燈與專屬 20 吋 W 輻式輪圈、750Li Diamond Edition 則升級 20 吋 BMW Individual V 輻式輪圈。

旗艦車系獨有的 L 型垂直車側導流飾條，搭配修長 3D 立體 LED 尾燈與 20 吋專屬輪圈。
旗艦車系獨有的 L 型垂直車側導流飾條，搭配修長 3D 立體 LED 尾燈與 20 吋專屬輪圈。
730i 與 730d Diamond Edition 升級 M 款空力套件與 19 吋 M 款專屬雙輻式輪圈。
730i 與 730d Diamond Edition 升級 M 款空力套件與 19 吋 M 款專屬雙輻式輪圈。

雍容感動 奢華進無止境

BMW 7 系列 Diamond Edition 奢華座艙舉凡悉心打造的頂級 Nappa 真皮內裝搭配菱格紋縫線、鋪陳 BMW Individual Alcantara 麂皮車內頂篷、Pure Excellence 內裝套件含車頂把手、後座置杯架與後座安全帶出口、Fineline 黑色高光澤木紋飾板、雙後座舒適型電動座椅含記憶功能、電動後擋窗簾及電動後側窗簾，並佐以 BMW 全數位虛擬座艙含 12.3 吋虛擬數位儀錶、10.25 吋中控觸控螢幕與 BMW 智能衛星導航系統、BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技、車況抬頭顯示器、360 度環景輔助攝影、自動倒車輔助系統、道路虛擬實境顯示功能、智慧螢幕鑰匙、BMW 智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統與豪華型四區恆溫空調。

BMW 全數位虛擬座艙與 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，展現完備的新世代頂尖科技。
BMW 全數位虛擬座艙與 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，展現完備的新世代頂尖科技。
BMW 740Li 與 750Li Diamond Edition 更將 Sky Lounge 全景式電動玻璃天窗與後座影音系統含雙 10 吋觸控螢幕列為標準配備，盡享車室雍容豪華感動，而 B&W 鑽石級高傳真音響系統更是 Diamond Edition 極致亮點，由 BMW 與 Bowers & Wilkins 頂尖團隊共同研發，配備 16 具揚聲器與高達 1,400 瓦的總輸出，更是首次將鑽石振膜高音單體運用於車內音響，加上 Bowers & Wilkins 著名的 Nautilus 鸚鵡螺結構，能夠大幅減少共振留下純粹的動人原音，傳遞出清透、栩栩如生的超凡音質，不論乘坐於車室內的任何位置，都能盡情享受宛如置身於國家級音樂廳的優美樂聲，而 B&W 鑽石級高傳真音響系統外覆的網狀金屬飾板更是採用 Fibonacci 數列式樣設計，讓車室乘員在享受頂級聲學同時，也能感受極致優雅的後現代精工美學。

頂級 B&W 鑽石級高傳真音響系統，首次將鑽石振膜高音單體運用於車內音響，搭配 B&W 著名的 Nautilus 鸚鵡螺結構，傳遞出清透、栩栩如生的超凡音質，盡情享受宛如置身於國家級音樂廳的動人樂聲。
頂級 B&W 鑽石級高傳真音響系統，首次將鑽石振膜高音單體運用於車內音響，搭配 B&W 著名的 Nautilus 鸚鵡螺結構，傳遞出清透、栩栩如生的超凡音質，盡情享受宛如置身於國家級音樂廳的動人樂聲。
傲視車壇的 Carbon Core 碳纖維車體結構，把質堅量輕的先進技術隱藏在恢弘大器的外觀中。
傲視車壇的 Carbon Core 碳纖維車體結構，把質堅量輕的先進技術隱藏在恢弘大器的外觀中。
悉心打造的頂級Nappa 真皮內裝搭配菱格紋縫線，從入座開始便讓人沉浸於 BMW 鋪陳的層層奢華姿態。
悉心打造的頂級Nappa 真皮內裝搭配菱格紋縫線，從入座開始便讓人沉浸於 BMW 鋪陳的層層奢華姿態。

BMW Prestige Club 層峰薈

BMW 敬邀每位入主 BMW Luxury Class 頂級旗艦車款之車主，以 BMW Prestige Club 層峰薈之名，一同探索開創、鑑賞人生的各種可能。身處 BMW Prestige Club 層峰薈，提供 24 小時全年無休的禮賓秘書專屬服務，如同貼身管家般隨侍在側，量身訂製 VIP 專屬豪華體驗，舉凡預訂國際級音樂演奏會首席座位、精品購物、機場快速通關禮遇或是菁英薈萃五星豪華飯店預定等，皆由 BMW Prestige Club 層峰薈為頂級車主打造尊榮款待，展現與眾不同的層峰格局，無時無刻盡享頂級人生體驗，享受每一趟宛如鑽石般璀璨無比人生假期。

BMW 7 系列 Diamond Edition 車型價格表與專屬配備

車型

建議售價(萬元)

頂級專屬配備

BMW 730i

436萬

  • M款空力套件
  • 19M款專屬雙輻式輪圈
  • BMW Individual Alcantara麂皮車內頂篷
  • Pure Excellence內裝木飾板(含車頂把手、後座置杯架與後座安全帶出口)
  • Fineline黑色高光澤木紋飾板
  • Carbon Core碳纖維車體結構
  • Nappa真皮搭配菱格紋縫線
  • 前後座電動可調舒適型座椅含記憶功能
  • 雙後座Alcantara麂皮頭枕
  • BMW全數位虛擬座艙
  • 車況抬頭顯示器
  • harman/kardon高傳真音響系統（16支揚聲器）
  • 電動玻璃天窗
  • 豪華型四區恆溫空調
  • 電動後擋窗簾與電動後側窗簾

BMW 730d

448萬

BMW 740Li

570萬

  • 智慧雷射頭燈
  • 20W輻式輪圈
  • B&W鑽石級高傳真音響系統
  • Carbon Core碳纖維車體結構
  • Nappa真皮搭配菱格紋縫線
  • BMW Individual Alcantara麂皮車內頂篷
  • Pure Excellence內裝木飾板(含車頂把手、後座置杯架與後座安全帶出口)
  • 前後座舒適型座椅含記憶功能
  • 前後座通風加熱座椅
  • 雙後座Alcantara 麂皮頭枕
  • 後座影音系統(含雙10吋觸控螢幕)
  • BMW全數位虛擬座艙
  • 車況抬頭顯示器
  • Sky Lounge全景式電動玻璃天窗
  • 智慧型螢幕鑰匙
  • 手勢控制功能
  • 豪華型四區恆溫空調
  • 電動後擋窗簾與電動後側窗簾

BMW 750Li

690萬

  • 智慧雷射頭燈
  • 20BMW Individual V輻式輪圈
  • B&W鑽石級高傳真音響系統
  • Carbon Core碳纖維車體結構
  • Nappa真皮搭配菱格紋縫線
  • BMW Individual Alcantara 麂皮車內頂篷
  • Pure Excellence內裝木飾板(含車頂把手、後座置杯架與後座安全帶出口)
  • 前後座舒適型座椅含記憶功能
  • 前後座通風加熱座椅
  • 雙後座Alcantara 麂皮頭枕
  • 後座影音系統(含雙10吋觸控螢幕)
  • BMW全數位虛擬座艙
  • 車況抬頭顯示器
  • Sky Lounge全景式電動玻璃天窗
  • 智慧型螢幕鑰匙
  • 手勢控制功能
  • 豪華型四區恆溫空調
  • 電動後擋窗簾與電動後側窗簾
 

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30%70%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
11.76%88.24%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.36%9.64%
2021-07-06-2021-07-09
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