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三一國際宣佈引進 Brabus B50 豪華旗艦！接單價 999 萬元起，同步計劃跨足頂級豪車租賃市場

▲ 三一國際宣佈引進 Brabus B50 豪華旗艦！接單價 999 萬元起，同步計劃跨足頂級豪車租賃市場
▲ 三一國際宣佈引進 Brabus B50 豪華旗艦！接單價 999 萬元起，同步計劃跨足頂級豪車租賃市場

2GameSome - 有車賞

2021-07-08 22:55:00

三一國際在今年四月進駐東林科技（3609），除了持續發展東林科技現有產品如高效率電子安定器、變壓器、LED 照明控制系統，並正式啟動與台灣各大汽車租賃公司合作，服務市場頂級客戶，並以超越原廠之姿創造市場新需求，同時宣布引進 Brabus B50 豪華旗艦（源自賓士全新第七代旗艦系列 S-Class 的改裝成車）。

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三一國際、東林科技（3609）宣佈引進銷售德國改裝大廠 Brabus 最新發表的 Brabus B50，持續向「亞洲最大客製化成車廠」的目標邁進，接單客製化導入的基礎價格為新台幣 999 萬元起。

2020 年 9 月賓士發表全新第七代旗艦系列 S-Class（廠方代號W223），跟賓士合作關係密切的德國 Brabus 也在今年 4 月發表全套新 S-Class 客製化改裝升級套件，命名為 Brabus B50，全新接單導入的Brabus B50 是以賓士 S500 4MATIC 為基礎打造而成的最新力作，藉由 Brabus 空力套件武裝的霸氣外觀、極致奢華的內裝雕琢、強化引擎輸出性能與底盤的操控表現，讓 Brabus B50 成為奢華質感與絕佳性能的完美結晶。

外觀藉由   專為新 S-Class 打造的空力套件加以裝飾，包括動感十足的前後空力保險桿與進氣柵、側裙等空氣動力性能增強套件，搭配車尾雙邊四出排氣尾飾管以及 21 吋鍛造鋁圈，營造出 Brabus 最擅長的霸氣動感風格。

豪華舒適和個性化內裝也是 Brabus 的一大重點，後座總裁獨立雙座椅及車室內採用 Brabus 精細皮革設計，藉由最上乘的皮革材料製成，無論舒適性、奢華感和個性化風格方面，都有著無與倫比的呈現，內裝一切選材配色都能依照車主喜好搭配。

動力以賓士新 S500 4MATIC 為基礎，原有的 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓搭配 EQ Boost 輕度複合動力引擎可輸出 435 匹最大馬力與 53 公斤米最大扭力，藉由 Brabus B50–500 PowerXtra 引擎電腦模組加以提升達 500 匹馬力（+65 匹馬力）與 60 公斤米扭力，靜止加速到 100km/h 可在 4.7 秒內完成，比標準版 S500 4MATIC 快 0.2 秒。

在底盤操控方面，Brabus 特別開發專用的 Airmatic Sport 懸吊系統控制模組，可對應的駕駛模式將車輛行駛高度降低 25mm，讓外觀視覺、操控表現與舒適性都達到完美平衡。

三一國際、東林科技（3609）將與台灣各大汽車租賃公司合作，推出此一高端客製化產品，同時也接受所有車主客製化訂車，藉以服務市場頂級客戶，以超越原廠之姿，創造市場新需求。

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