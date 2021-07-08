純粹基因，更具力量─全新BMW 2 Series Coupé 全球首發亮相

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回溯2 Series Coupé的歷史，最早可追溯到BMW 02系列，以緊緻的傳統雙門跑車設定，獨特比例、寬輪距與優化的空氣動力效應、出色車升剛性與智慧輕量化等特色一脈相傳，更重要的是幾乎完美平衡的 50 : 50 重量分佈和低重心更是造就優異口碑操控的最佳基礎。
全新2 Series Coupé基本尺寸為4357x1838x1390mm，軸距為2741mm，較前一代車型車長增加了105mm，車寬則多了64mm，軸距增長51mm，車高則降低了28mm，前輪距加寬了54mm〈M240i xDrive Coupé則寬63 mm〉，後輪距則是加寬31mm〈M240i xDrive Coupé則寬35mm〉，加寬的輪距則有助於動態穩定性。
外觀上，如同前言所說的，大家最關注的水箱護罩並未如其他BMW新世代車系改為直立長條設計，仍維持平置式樣，清晰地鈑件曲面輪廓增加肌肉感，外擴地後輪拱更是帶出強烈力量感，全新設計地頭尾燈，以多變的燈條與LED燈組配置，個性十足，而在M240i xDrive Coupé上則會配上的專屬空力套件，進一步強化運動感。輪圈配置部分，基本規格為17吋鋁合金圈，選配M Sport套件會升級18吋M款鋁圈，M240i xDrive Coupé則進一步升級至19吋M款鋁圈。