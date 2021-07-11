北市府打假變造假？苗博雅舉例痛批柯文哲

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苗博雅痛批，類似的不精確、不正確發言，不勝枚舉。到底是市長幕僚知情不報、亂寫談參？還是「市長亂講話重度成癮？」北市記者會的「打假專區」整天罵別人，何時才要更正市府釋出的錯誤資訊？人民看防疫記者會，是要接受正確的情報。





苗博雅也質疑，北市府經常在記者會中夾帶不精確、不正確的資訊，屢勸不聽。議員和市民看首都防疫記者會，還要提心吊膽怕被誤導，看完還要做事實查核，舉世罕見。市長指揮官被不精確、不正確的資訊圍繞，情報失準、疑神疑鬼，要怎麼在防疫戰場做出精準正確的決策？









