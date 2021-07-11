北市府打假變造假？苗博雅舉例痛批柯文哲

台北市政府創辦專區用以打假、澄清訊息，甚至點名批評媒體與市議員，不過台北市長柯文哲卻遭到社民黨台北市議員苗博雅痛批，北市府的防疫記者會經常釋出錯誤訊息，還屢勸不聽，看完記者會怕被誤導，還要自己做事實查核，實屬「舉世罕見」。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-11 16:19:23
苗博雅表示，台北市防疫的記者會幾乎每天都會看到釋出不精確，甚至是不正確的資訊，穿插在防疫資訊裡，讓人防不勝防，質疑「臺北市政府打假，打不打自己人？」
苗博雅說，柯市長提到韓國疫苗施打情況，明顯是錯誤訊息，柯文哲在10日記者會中提到韓國新冠疫苗「第一劑已經差不多都打過了，第二劑也打了快30%」，但是事實上，韓國接種第一劑的人數是30%，完整接種的比例是10%，首爾的接種率第一劑是29.57%，完整接種是10.88%，這都是花三分鐘google就能確認的資訊，能有這麼大的誤差，真是不簡單。
苗博雅痛批，類似的不精確、不正確發言，不勝枚舉。到底是市長幕僚知情不報、亂寫談參？還是「市長亂講話重度成癮？」北市記者會的「打假專區」整天罵別人，何時才要更正市府釋出的錯誤資訊？人民看防疫記者會，是要接受正確的情報。
苗博雅也質疑，北市府經常在記者會中夾帶不精確、不正確的資訊，屢勸不聽。議員和市民看首都防疫記者會，還要提心吊膽怕被誤導，看完還要做事實查核，舉世罕見。市長指揮官被不精確、不正確的資訊圍繞，情報失準、疑神疑鬼，要怎麼在防疫戰場做出精準正確的決策？