▲ 與保時捷經典共遊－1990 年代破紀錄車款 Audi Avant RS2

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奧迪 Avant RS2 是奧迪與保時捷共同開發的結晶，也代表著保時捷客戶研發服務的傳統。

× 奧迪 Avant RS2 是奧迪與保時捷共同開發的結晶，也代表著保時捷客戶研發服務的傳統。

奧迪企業歷史學家 Ralf Friese 與當時保時捷 RS2 項目的負責人 Michael Hölscher 重聚。

× 奧迪企業歷史學家 Ralf Friese 與當時保時捷 RS2 項目的負責人 Michael Hölscher 重聚。

在保時捷博物館外的廣場上，Hölscher 描述了這個合作項目是怎麼來的：「幾年前，我們與賓士共同創造了 500E，而 500E 的快速、高品質大幅提升了我們客戶研發服務的形象。有了這一路的延續，今天，保時捷得以慶祝與回顧這項傳統長達90年的歷程。」已在保時捷工作 32 年的 Hölscher 解釋道。1993 年，奧迪在法蘭克福的 IAA 國際車展上宣布即將推出高性能運動型轎車的轎車，並於隔年 3 月就正式啟售，儘管時間和預算都十分有限，但 RS2 還是按時推出了。在經濟困難時期，這是個雙贏的局面。「我很高興今天能駕駛這輛漂亮的車。它的生產數量相對較少，只有2,891輛，如今已是難得一見。」Hölscher 解釋說。他指著博物館後方的圓環，一邊解釋他的團隊如何在歷史悠久的 Rössle 大樓中生產 RS2，這也是賓士 500 E 的製造地－今年是 500E 的 30 週年。奧迪提供已完成烤漆的車身部件和附加部件，保時捷負責其餘部分，雙方都出色地克服了物流的挑戰。「我們負責新的部件和開發服務，而奧迪負責車身部件以及可從其他車型上轉移的部件。這是一個令人興奮的合作，也為兩家公司都帶來了好處。」這位前總體項目負責人總結道。





保時捷客戶研發服務的傳統至今已延續超過 90 年。

× 保時捷客戶研發服務的傳統至今已延續超過 90 年。

這款旅行車配備 2.2 升直列五缸引擎、全時四輪驅動和由渦輪增壓所榨出為人津津樂道的 315ps 強大動力。「從當時至今都是，渦輪增壓所帶來的遲滯感容易帶給駕駛相當的壓力。不少玩家不太喜歡這種突然的推力，但自豪的 RS2 車主反而一直很喜歡那款渦輪增壓器。渦輪增壓引擎的反應特性令人振奮，尤其是當引擎在低轉速範圍時。」Hölscher 一邊興奮地等著開車，一邊解釋說。當時 Friese 坐進保時捷 964 世代的 911，這是這位巴登本地人第一次駕駛 911。在繞著 Solitude 賽道跑了一圈後他說，他有了一次 「全新的駕駛體驗」， 他感覺自己興奮到笑得合不攏嘴，「對我來說是個全新的世界。」





奧迪 Avant RS2 以及保時捷 964 世代的 911。

× 奧迪 Avant RS2 以及保時捷 964 世代的 911。

Hölscher 很享受在 RS2 中的時間之旅，他列舉了所有集成到這輛奧迪，或在祖文豪森（Zuffenhausen）全新設計的保時捷部件：源於統規賽車的 17 英寸輕合金車輪、包括新的後視鏡底座設計的外後視鏡、具特色的紅色高性能剎車、作為新部件的 RS 標誌上的保時捷字樣、前、後保險桿、橫跨車尾的尾燈、儀錶盤和車門開關。「RS2 大約有百分之二十源自保時捷，」Hölscher 估計。他的團隊用新的部件重新打造了引擎。「我們認為有必要讓保時捷的特徵顯而易見，並使其關聯性明確。」





渦輪增壓引擎的反應特性令人振奮，尤其是當引擎在低轉速範圍時。

× 渦輪增壓引擎的反應特性令人振奮，尤其是當引擎在低轉速範圍時。

Friese 緊隨在 Hölscher 的 RS2 之後。 「RS2 是第一輛不被電子限制的奧迪車，雖然它時速可超過了 250 km/h。時速錶的刻度最高到時速 300km/h，但車輛的最高時速是 262km/h。」這位已在奧迪工作 14 年的歷史學家解釋道。「時速錶最高到時速 300km/h，而車的最高時速是 262 km/h。」他說，一邊駕駛著經典的 911 穿過斯圖加特的周邊地區，一邊對 RS2 的縱向動態性能大為讚賞。這款旅行車從靜止到 100km/h 只需 5.4 秒，產生的最大扭矩為 410 Nm。 Hölscher 和 Friese 在開著 Solitude 賽道上密集的彎道時十分興奮，這條舊賽道位於 Leonberg 附近的 Glemseck。兩人直至行程結束都保持沉默，完全沉浸在自己的節奏中。其中一人享受著渦輪增壓器帶來的駕駛體驗，另一人則是生平第一次坐上 911。對兩人來說，這都是一次穿越時空的旅行。





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「這次出遊非常有趣，感覺像回到過去，回到二三十年前。此外，這款車仍然能跟得上現代車型的速度，真是令人驚嘆，而且它是以一種非常像跑車的方式做到了這一點！」 Hölscher 說，他為這輛曾經是世界上最快的運動型旅行車下了總結，一些車迷至今仍將其稱為「奧迪保時捷 RS2」。





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