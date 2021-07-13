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Luxgen U6「GT 藍調倍適版」升級倍適登避震器及藍調內裝！解封價 72.8 萬元限量 100 台

▲ Luxgen U6「GT 藍調倍適版」升級倍適登避震器及藍調內裝！解封價 72.8 萬元限量 100 台
▲ Luxgen U6「GT 藍調倍適版」升級倍適登避震器及藍調內裝！解封價 72.8 萬元限量 100 台

2GameSome - 有車賞

2021-07-13 22:25:00

Luxgen 在政府開放微解封後，立即推出全新升級的「U6 GT 藍調倍適版」，限量升級「倍適登避震器」，匹配具備 202 匹最大馬力的 1.8L 雙渦流渦輪引擎，定價 82.8 萬元，本月入主享限量解封價優惠(註1) 72.8 萬元，限量 100 台。

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納智捷汽車副總經理曾仕豪表示，作為台灣自主品牌，最重要的使命就是不斷推出符合台灣消費者需求的產品。
納智捷汽車副總經理曾仕豪表示，作為台灣自主品牌，最重要的使命就是不斷推出符合台灣消費者需求的產品。
除了強化操控動態表現外，U6 GT 藍調倍適版也在 U6 車系斜背跨界跑旅經典基礎上讓外觀更加個性化，包含：外觀升級 LED 燻黑頭燈、車側 LED 方向燈黑鉻式樣、車尾倍適登銘板等；在車室空間上，同步升級打造個性化的低調細緻風範，包含：運動版方向盤、霧銀換檔撥片、類麂皮布座椅及門飾板、黑色針織頂篷、類碳纖維中央飾板、運動化氣氛燈，並以潮流化藍調電繡車縫線點綴全車。

U6 藍調倍適版採用倍適登避震器。
U6 藍調倍適版採用倍適登避震器。
藍調電繡及倍適登加持

U6 GT 藍調倍適版搭載類麂皮座椅以多層次紓壓材質強化左右支撐性、乘坐包覆感與止滑效果；後座 6/4 分離椅背設計，視情況可進行單邊放倒或全倒，更可使用後座椅左右兩側的 One Touch 快速翻折拉柄，一鍵翻倒，快速裝載大型物件，並配置後座出風口及智慧型電動尾門，可大幅增加空間應用的靈活度及舒適性；全面搭載 12 吋多功能 HD 觸控螢幕、符合台灣特殊用車環境的 AR View行車 AR 影像系統，加上配置第 10 種視角 Front View無盲點車前影像、及安全實用的 APA 智駕輔助停車系統等多項先進配備。此外，同步搭載「開門防撞系統」：當後方有來車時，除了螢幕顯示紅框外，更增設「警示音提醒」；下車時「延長影像顯示時間 5 分鐘」或下車後車門上鎖自動關閉；亦可「設定熄火時，門鎖是否開啟」。

U6 GT藍調倍適版在車室空間上，透過藍調縫線、類麂皮座椅等元素打造個性化風格。
U6 GT藍調倍適版在車室空間上，透過藍調縫線、類麂皮座椅等元素打造個性化風格。
本月 Luxgen 現金紓困解封價最高省10

Luxgen 為回應國人長期以來的支持與肯定，現在入主 U6 GT 智遊特仕版，享本月限定解封價(註1)64.8萬元（原價74.8萬元），今日全新推出、配備更加豪華的U6 GT藍調倍適版限量解封價(註1)更只要72.8萬元（原價82.8萬元），限量100台。即日起至7/30（五）止，入主全新U6 GT藍調倍適版，除享限量解封價方案外，早鳥優惠加碼贈送2021年（7-12月）牌照稅與燃料費、新車領牌規費(註2)同時加碼免費升級「PM2.5健康對策濾網」(註3)及終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等優惠。

註1：解封價含政府舊換新5萬元，舊換新退稅補助詳細申請流程與優惠詳情請洽全國各汽車生活館。本月相關促銷方案實際內容由 Luxgen 經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且 Luxgen 經銷公司擁有最終修改與調整之權利。

註2：2021 年（7-12 月）牌照稅與燃料費、新車領牌規費的贈送方式請洽全國各汽車生活館。

註3：PM2.5 健康對策濾網 1 片於交車時逕自安裝於車上。

註4：政府機關及專案批、標購者、租賃車不適用此購車優惠。

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