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放大腳踏空間 / 坐墊 / 置物空間！Gogoro VIVA XL 69,980 元起上市

▲ 放大腳踏空間 / 坐墊 / 置物空間！Gogoro VIVA XL 69,980 元起上市
▲ 放大腳踏空間 / 坐墊 / 置物空間！Gogoro VIVA XL 69,980 元起上市

2GameSome - 有車賞

2021-07-14 12:55:01

Gogoro 今日（7/14）宣布推出新車款 Gogoro VIVA XL，擁有 VIVA 家族中最大的車身尺碼，具備 26.5 公升車廂置物空間、26 公分長的腳踏空間，以及長達 81 公分的坐墊。Gogoro VIVA XL BASIC 定價為新台幣 69,980 元、Gogoro VIVA XL KEYLESS 為新台幣 72,980 元、Gogoro VIVA XL BELT 為新台幣 77,980 元。即日起至 8/29 前購車，可獲得早鳥限量好禮 Gogoro LED 安全帽藍芽耳機。

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Gogoro VIVA XL 全新上市，售價為 69,980 元起。
Gogoro VIVA XL 全新上市，售價為 69,980 元起。
Gogoro VIVA XL 上市後，Gogoro VIVA 品牌的產品線更加完整，2019 年底推出 Gogoro VIVA；2021 年第一季推出隨即成為全機車市場季銷量亞軍的 Gogoro VIVA MIX；到最新上市，一次能滿足家庭全員1多種需求的 Gogoro VIVA XL。Gogoro 期望可提供不同民眾用車需求的電動機車。

根據 Gogoro 針對家庭族群的消費行為調查發現2，家庭消費者中有 81% 需要騎車進行採買、36% 有騎車接送的需求、近 40% 特別在意騎乘時的安全性，換句話說，家庭成員需要一部能滿足各自騎乘目的的「家庭用車」。Gogoro 新推出的 Gogoro VIVA XL，不僅保留 Gogoro VIVA MIX 廣受市場好評的規格，Gogoro VIVA XL 提供更舒適的騎乘動態、超大置物空間、滿滿的安全配備和親民的入手價格，可望吸引更多家庭客層加入智慧電動機車的行列。

XL尺碼的置物空間 / 踏空間 / 雙人座墊

Gogoro VIVA XL 搭配 12 吋輕量化鋁合金輪圈，並擁有 75 公分座高、26.5 公升車廂置物空間，能輕鬆置放兩頂 ¾ 罩標準安全帽3，26 公分長的腳踏空間，提升坐姿舒適度和收納靈活性；此外，長達的 81 公分舒適坐墊更是亮點之一，無論個人騎乘或雙載，皆具有絕佳乘坐品質和充裕雙載空間。而 Gogoro 省力駐車架，透過結構與重量配置，可減少 25% 的力氣，讓女性架車更輕鬆；同級唯一搭載的倒車輔助系統，只要輕觸「倒車輔助鍵」，即使在擁擠的車位中也能輕鬆後退移動。

Gogoro VIVA XL，擁有 VIVA 家族中最大的車身尺碼。
Gogoro VIVA XL，擁有 VIVA 家族中最大的車身尺碼。
Gogoro VIVA XL 車款配有防滑橡膠材質的置杯架空間；內建 USB 充電插孔，騎乘中也能為手機充電。
Gogoro VIVA XL 車款配有防滑橡膠材質的置杯架空間；內建 USB 充電插孔，騎乘中也能為手機充電。
26 公分長的腳踏空間，提升坐姿舒適度和收納靈活性。
26 公分長的腳踏空間，提升坐姿舒適度和收納靈活性。
26.5 公升超大車廂置物空間，能輕鬆置放兩頂 ¾ 罩標準安全帽。
26.5 公升超大車廂置物空間，能輕鬆置放兩頂 ¾ 罩標準安全帽。
標配全車 LED 燈具和 SBS 前後雙碟煞車系統

Gogoro VIVA XL 配備全時頭燈，配備德國照明大廠歐司朗 OSRAM 生產的高亮度 LED，車尾的 LED 尾燈，強化日夜間行駛的安全性；儀表板則是採用直覺式的 LCD 正顯背光單色液晶螢幕。

全時頭燈配備德國照明大廠歐司朗 OSRAM 生產的高亮度 LED。
全時頭燈配備德國照明大廠歐司朗 OSRAM 生產的高亮度 LED。
車尾的 LED 尾燈，強化日夜間行駛的安全性。
車尾的 LED 尾燈，強化日夜間行駛的安全性。
Gogoro VIVA XL 搭載前後雙碟煞車，搭配 SBS（Synchronized Braking System）同步煞車系統，可有效縮短煞車距離並穩定車身，大幅增進車輛騎行的安全性。前懸吊為潛望鏡式前叉，配合雙槍式避震後懸吊；Gogoro VIVA XL 車款配有防滑橡膠材質的置杯架空間；內建 USB 充電插孔，騎乘中也能為手機充電。

搭載前後雙碟煞車，搭配 SBS 同步煞車系統，前懸吊為潛望鏡式前叉。
搭載前後雙碟煞車，搭配 SBS 同步煞車系統，前懸吊為潛望鏡式前叉。
動力性能與運轉品質大提升

Gogoro VIVA XL 的動力是使用新款 6.4kW G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，可輸出 6.4 kW 150Nm / 0-2500rpm 最大扭力，並導入螺旋齒設計，透過精密測試調整齒輪規格和材質，讓運轉音頻避開人耳敏感區間；Gogoro VIVA XL BELT 採用皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶。

Gogoro VIVA XL BELT 採用皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶。
Gogoro VIVA XL BELT 採用皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶。
iQ System® 智慧系統 6.5

Gogoro VIVA XL 電動機車搭載 iQ System® 6.5 版智慧系統，除了原先可用手機操控的設定外，還可透過 iPhone 的Siri 進行語音控制，幫車主找尋車輛、查詢最近換電站點、甚至上鎖、解鎖車輛。持續不斷延伸拓展的 iQ System，Gogoro 會透過手機、電池交換與例行保養，讓愛車的系統與功能常保持在最為更新的狀態。Gogoro 全系列車款標配雨天智慧模式，即時偵測當地天氣狀態，機動調控動力輸出模式，提供主動安全守護。

獨家 PP 耐刮材質應用 x POP 個性化配件系統

Gogoro VIVA XL 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，具有耐刮的材質特性。此次推出 Gogoro VIVA XL BASIC、Gogoro VIVA XL KEYLESS 及 Gogoro VIVA XL BELT 三款車型，Gogoro VIVA XL BELT 有「北歐藍、摩登紅、復古綠、哥德灰」四種時尚色彩搭配；Gogoro VIVA XL KEYLESS 提供哥德灰、極簡白雙色，Gogoro VIVA XL BASIC 則是極簡白配色。Gogoro VIVA MIX 與 XL 車款都可透過 POP 個性化配件系統，打造屬於自己獨一無二的專屬座駕，欲知相關配件訊息可前往官網：https://shop.gogoro.com/

ogoro VIVA XL 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，具有耐刮的材質特性。
ogoro VIVA XL 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，具有耐刮的材質特性。
近兩個月 99.8% 以上的六都車主可於 3 日成功線上預約

Gogoro 也積極提升維修能量，今年四月份推出「六都 3 日內服務預約保證」活動，總計五月和六月共有近 7 萬名位於六都的 Gogoro 車主，採取線上的方式預約維修保養，超過 99.8% 的車主都可以順利選擇 3 日之內的時段預約，僅有 125 位車主 (佔比不到 0.2%)，必須預約三天後的時段，並獲得活動中提供的 200 元原廠配件折扣金。除了線上預約，其餘近四成的 Gogoro 車主，並沒有事先預約，而是直接返回服務中心，獲得即時的維修保養服務。

電池交換站全台超越 2,134 座  平均電池交換站之間的距離不到 700 公尺

Gogoro Network 在台灣已佈建置超過 2,134 座電池交換站，平均電池交換站之間的距離已縮短不到 700 公尺，台北市、新北市、台中市、高雄市內的電池交換站數量，都超過當地加油站的總數，目前累計電池總交換次數近 2 億次，累積騎行里程更超過 36 億公里。

Gogoro VIVA XL 最低 $69,980   防疫優惠同步推出

Gogoro VIVA XL BASIC 定價為新台幣 69,980，以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA XL BASIC，扣除政府補助後購車總金額最低為新台幣 50,980。即日起至 8/29 前購車，可獲得早鳥限量好禮 Gogoro LED 安全帽藍芽耳機，詳細產品資訊請參考官方網站：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-vivaxl-sp

客戶可選用「0 元入手4防疫購車專案」，享有「前 3 個月無需繳款＋3 年後保證最高 51% 買回5＋超低日付 43 元分期付款」的優惠購車條件。「0 元入手 防疫購車專案」詳細內容請參考活動網頁：https://promotion.gogoro.com/tw/summer-campaign-sp/

備註：

  1. 請留意交通法規規定及限制，騎乘及乘載家庭成員。
  2. 為 Gogoro 委託第三方單位所做的 300 份網路問卷調查結果，調查對象為 45 歲以上或預計購買 79,999 元以下非 Gogoro 車款的消費者。
  3. 兩頂 ¾ 罩安全帽，係以 Gogoro 安全帽 - 城市騎想（迷霧黑）產品進行測量。
  4. 0 元入手係指本專案購車可使用專案分期付款，且融資公司不收取分期付款設定費等其他費用，惟專案參加人仍須支付其他交車費用，包含但不限於：文件處理費、領牌代辦費等及需另外簽署 Gogoro Network 智慧電池合約使用電池服務。
  5. 相關限制適用，詳活動注意事項以及參加人與融資公司間契約規定。保值最高 51%：本專案保證買回金額，為參加人參加本專案時所購入車輛車價（「專案車價」）之 47%。但如主張保證買回時，另向 Gogoro 購入另一台新車，則可獲得相當於專案車價 4% 之購車金，用以折抵參加人購買新車之車價。
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