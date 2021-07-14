▲ 放大腳踏空間 / 坐墊 / 置物空間！Gogoro VIVA XL 69,980 元起上市

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Gogoro VIVA XL 上市後，Gogoro VIVA 品牌的產品線更加完整，2019 年底推出 Gogoro VIVA；2021 年第一季推出隨即成為全機車市場季銷量亞軍的 Gogoro VIVA MIX；到最新上市，一次能滿足家庭全員1多種需求的 Gogoro VIVA XL。Gogoro 期望可提供不同民眾用車需求的電動機車。
根據 Gogoro 針對家庭族群的消費行為調查發現2，家庭消費者中有 81% 需要騎車進行採買、36% 有騎車接送的需求、近 40% 特別在意騎乘時的安全性，換句話說，家庭成員需要一部能滿足各自騎乘目的的「家庭用車」。Gogoro 新推出的 Gogoro VIVA XL，不僅保留 Gogoro VIVA MIX 廣受市場好評的規格，Gogoro VIVA XL 提供更舒適的騎乘動態、超大置物空間、滿滿的安全配備和親民的入手價格，可望吸引更多家庭客層加入智慧電動機車的行列。
XL尺碼的置物空間 / 腳踏空間 / 雙人座墊
Gogoro VIVA XL 搭配 12 吋輕量化鋁合金輪圈，並擁有 75 公分座高、26.5 公升車廂置物空間，能輕鬆置放兩頂 ¾ 罩標準安全帽3，26 公分長的腳踏空間，提升坐姿舒適度和收納靈活性；此外，長達的 81 公分舒適坐墊更是亮點之一，無論個人騎乘或雙載，皆具有絕佳乘坐品質和充裕雙載空間。而 Gogoro 省力駐車架，透過結構與重量配置，可減少 25% 的力氣，讓女性架車更輕鬆；同級唯一搭載的倒車輔助系統，只要輕觸「倒車輔助鍵」，即使在擁擠的車位中也能輕鬆後退移動。
標配全車 LED 燈具和 SBS 前後雙碟煞車系統
Gogoro VIVA XL 配備全時頭燈，配備德國照明大廠歐司朗 OSRAM 生產的高亮度 LED，車尾的 LED 尾燈，強化日夜間行駛的安全性；儀表板則是採用直覺式的 LCD 正顯背光單色液晶螢幕。
Gogoro VIVA XL 搭載前後雙碟煞車，搭配 SBS（Synchronized Braking System）同步煞車系統，可有效縮短煞車距離並穩定車身，大幅增進車輛騎行的安全性。前懸吊為潛望鏡式前叉，配合雙槍式避震後懸吊；Gogoro VIVA XL 車款配有防滑橡膠材質的置杯架空間；內建 USB 充電插孔，騎乘中也能為手機充電。
動力性能與運轉品質大提升
Gogoro VIVA XL 的動力是使用新款 6.4kW G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，可輸出 6.4 kW 150Nm / 0-2500rpm 最大扭力，並導入螺旋齒設計，透過精密測試調整齒輪規格和材質，讓運轉音頻避開人耳敏感區間；Gogoro VIVA XL BELT 採用皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶。
iQ System® 智慧系統 6.5
Gogoro VIVA XL 電動機車搭載 iQ System® 6.5 版智慧系統，除了原先可用手機操控的設定外，還可透過 iPhone 的Siri 進行語音控制，幫車主找尋車輛、查詢最近換電站點、甚至上鎖、解鎖車輛。持續不斷延伸拓展的 iQ System，Gogoro 會透過手機、電池交換與例行保養，讓愛車的系統與功能常保持在最為更新的狀態。Gogoro 全系列車款標配雨天智慧模式，即時偵測當地天氣狀態，機動調控動力輸出模式，提供主動安全守護。
獨家 PP 耐刮材質應用 x POP 個性化配件系統
Gogoro VIVA XL 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，具有耐刮的材質特性。此次推出 Gogoro VIVA XL BASIC、Gogoro VIVA XL KEYLESS 及 Gogoro VIVA XL BELT 三款車型，Gogoro VIVA XL BELT 有「北歐藍、摩登紅、復古綠、哥德灰」四種時尚色彩搭配；Gogoro VIVA XL KEYLESS 提供哥德灰、極簡白雙色，Gogoro VIVA XL BASIC 則是極簡白配色。Gogoro VIVA MIX 與 XL 車款都可透過 POP 個性化配件系統，打造屬於自己獨一無二的專屬座駕，欲知相關配件訊息可前往官網：https://shop.gogoro.com/
近兩個月 99.8% 以上的六都車主可於 3 日內成功線上預約
Gogoro 也積極提升維修能量，今年四月份推出「六都 3 日內服務預約保證」活動，總計五月和六月共有近 7 萬名位於六都的 Gogoro 車主，採取線上的方式預約維修保養，超過 99.8% 的車主都可以順利選擇 3 日之內的時段預約，僅有 125 位車主 (佔比不到 0.2%)，必須預約三天後的時段，並獲得活動中提供的 200 元原廠配件折扣金。除了線上預約，其餘近四成的 Gogoro 車主，並沒有事先預約，而是直接返回服務中心，獲得即時的維修保養服務。
電池交換站全台超越 2,134 座 平均電池交換站之間的距離不到 700 公尺
Gogoro Network 在台灣已佈建置超過 2,134 座電池交換站，平均電池交換站之間的距離已縮短不到 700 公尺，台北市、新北市、台中市、高雄市內的電池交換站數量，都超過當地加油站的總數，目前累計電池總交換次數近 2 億次，累積騎行里程更超過 36 億公里。
Gogoro VIVA XL 最低 $69,980 防疫優惠同步推出
Gogoro VIVA XL BASIC 定價為新台幣 69,980，以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA XL BASIC，扣除政府補助後購車總金額最低為新台幣 50,980。即日起至 8/29 前購車，可獲得早鳥限量好禮 Gogoro LED 安全帽藍芽耳機，詳細產品資訊請參考官方網站：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-vivaxl-sp。
客戶可選用「0 元入手4防疫購車專案」，享有「前 3 個月無需繳款＋3 年後保證最高 51% 買回5＋超低日付 43 元分期付款」的優惠購車條件。「0 元入手 防疫購車專案」詳細內容請參考活動網頁：https://promotion.gogoro.com/tw/summer-campaign-sp/。
備註：
- 請留意交通法規規定及限制，騎乘及乘載家庭成員。
- 為 Gogoro 委託第三方單位所做的 300 份網路問卷調查結果，調查對象為 45 歲以上或預計購買 79,999 元以下非 Gogoro 車款的消費者。
- 兩頂 ¾ 罩安全帽，係以 Gogoro 安全帽 - 城市騎想（迷霧黑）產品進行測量。
- 0 元入手係指本專案購車可使用專案分期付款，且融資公司不收取分期付款設定費等其他費用，惟專案參加人仍須支付其他交車費用，包含但不限於：文件處理費、領牌代辦費等及需另外簽署 Gogoro Network 智慧電池合約使用電池服務。
- 相關限制適用，詳活動注意事項以及參加人與融資公司間契約規定。保值最高 51%：本專案保證買回金額，為參加人參加本專案時所購入車輛車價（「專案車價」）之 47%。但如主張保證買回時，另向 Gogoro 購入另一台新車，則可獲得相當於專案車價 4% 之購車金，用以折抵參加人購買新車之車價。