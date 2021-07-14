▲ 福斯商旅全台經銷體系即日起啟動「服務團隊快篩行動」

我是廣告 請繼續往下閱讀
全台授權經銷體系快篩行動，強化健康管理、建立安心環境
疫情期間為讓車主可以無後顧之憂地回廠維修保養，以及消費者能夠放心前往展間賞車、購車，福斯商旅除了原有的7大防疫措施，更於即日起啟動「服務團隊快篩行動」。鎖定直接與消費者近距離接觸的銷售顧問、服務廠人員等第一線工作人員，以通過衛福部食品藥物管理署核可的快篩試劑，進行快篩檢測。
快篩行動除了代表福斯商旅更進一步強化經銷體系的服務人員健康管理，也期盼透過快篩讓消費者至展間或是服務廠能夠更加安心、放心。快篩行動將依循中央流行疫情指揮中心制定的相關規範，不僅針對相關人員照冊，也會將受測人員名單與快篩結果進行系統性回報與存查。福斯商旅以嚴謹的態度、高規的防疫準則，守護所有團隊人員、車主及消費者的健康與安全。
7 大防疫措施及專人到府試駕服務持續不間斷 福斯商旅與您一起守護台灣
除了啟動「服務團隊快篩行動」，福斯商旅自五月中本土疫情爆發以來所實施的 7 大防疫措施仍舊持續施行，包含實名制登記、入場量測體溫、強化手部酒精消毒、全程配戴口罩、保持社交距離等，亦建議車主一人前往服務廠避免群聚，以及服務廠提供預約到府取、送車等多項服務。另外如有試駕需求，消費者無須出門，可透過 0800-889-699 免付費服務專線或是直接洽詢全台授權經銷商，即安排專屬到府試駕服務。福斯商旅用心與您一起守護台灣，齊心抗疫！