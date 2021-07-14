iRent 租車導入新休旅神車 Toyota Corolla Cross！每小時租金優惠 135 元起
台灣共享品牌 iRent 宣布，7 月 16 日起將導入 Toyota 休旅車「Corolla Cross 豪華版」，讓 iRent 的車款更豐富多元，想搶先體驗的車迷可立刻打開 iRent APP 進行預約。
2GameSome - 有車賞
2021-07-14 12:55:01
iRent 表示，Corolla Cross 在部分同站租還站點投放，全台共 50 輛，最長可接受 2 個月內的預約，消費者在出發前兩個月就能用 iRent APP 完成車輛的預訂，不用擔心出發前會臨時租不到，能更有彈性的滿足用車需求。iRent 共享汽車採小時計費，用多少算多少，以智慧出行滿足民眾的移動生活需求。
iRent 也特別提供 Corolla Cross 推廣價，2021 年 7 月 16 日起 Corolla Cross 推廣價每小時只要 218 元，平日租用更划算，每小時租金 135 元（里程費皆另計）；除此之外，8 月 15 日前搶先體驗到「神 C」的幸運民眾，拍照分享體驗心得至個人 FB 標註 @和雲行動服務-iRent 汽機車共享，或 IG 標記 @irent.tw，及 tag 關鍵字 #iRent 新神車登場，iRent 再送免費汽車時數 60 分鐘。
iRent 新神車登場請詳見：https://www.easyrent.com.tw/upload/event/110event/2144/