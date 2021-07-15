房市／汐止交通將有解　增添區域利多

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市政府規劃「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」已於2021年5月完成工程決標，經費4.96億，預計2025年完工後，位於基隆河北側的樟樹生活圈、社后生活圈等地，將節省約20分鐘車程，汐止地區往北市通勤的車流也可望分流。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，汐止分成許多生活圈，有些生活圈距離車站較遠，相當依賴自行開車上下班，尤其是在伯爵山莊與康寧生活圈一帶，新的閘道設置可加快該區住戶上班時快速進入高速公路，便利性大幅提升。
信義房屋汐科店專案經理曾瀚冊表示，過去只要有外區的民眾來汐止看屋，最大的交通抗性就是尖峰時刻的塞車問題，只要上下班時間一到，位於汐止好市多前的大同路一段，不僅鄰近國道一號的汐止交流道，又是通往北市主要道路環東大道的必經之路，汐止各生活圈的開車、搭公車通勤民眾總是會在這個路段塞車，儘管如此，汐止因為近南港、內湖，仍受到不少買方青睞。
曾瀚冊表示，增設國道一號南入閘道，汐止各生活圈的住民若是要開車通勤北市，不再需要全擠在大同路一段，有助分流，而樟樹生活圈、康寧街、社後地區的居民，在閘道通車後，連接國道更順暢，去年與閘道相鄰的康寧街也進行拓寬工程，大同路一段的塞車狀況可望紓解，因此交通建設是區域的重大利多，當地民眾都很期待，也成為房市的加分條件。