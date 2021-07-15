特企／社團爆款洗髮精！妻: 老公下次買這個給我吧

每次到好市多除了買必需品外，是不是還有好多想買卻不知道該不該下手的商品呢？臉書社團「好市多商品經驗老實說」馬上就讓你看到消費者的真心話，一五一十仔細說來絕對不含扣！歷年來社團中總是有許多大家原本不太注意的黑馬商品，沒想到一用驚為天人！隱藏版人氣王紛紛祭出，其中「森歐黎漾SAHOLEA」就是一個例子。





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原PO文中表示，三級警戒期間去補貨，很少在美式賣場買洗髮精的他，為了避免一直出門，所以挑了這款超大容量1000ml的洗髮精回家試試，沒想到效果不錯，控油蓬鬆，解決了他頭髮夏天容易出油扁塌的問題。不料引來許多網友好評共鳴！「昨天馬上開瓶洗髮，味道清爽好聞，容易起泡，也好沖洗。今早上起床頭髮還是蓬鬆的」「本身髮質爛的像稻草洗完不乾澀，不會過度拉扯斷一堆頭髮」「這罐買回家連家人都覺得不賴」「每次看見它就好想買回去用看看！」，甚至還有網友留言向另一半許願「老公，下次買這個給我吧！」





這款森歐黎漾淨平衡系列含有「洋甘菊萃取」、「高濃度玻尿酸」和「保養品級胺基酸」，把頭皮當作第二張臉保養一樣，而且也針對頭皮健康調理。首先就是頭皮異味問題，淨平衡採用0矽靈植萃溫和配方，調理頭皮油脂，不刺激不緊繃，洗完頭還有一股大自然的香氣，聞起來非常療癒舒服。就算睡到隔天味道也不會跑掉而且還是很蓬鬆！另外其同系列護髮素，則添加橄欖果油，質地清爽不黏膩，不用擔心又讓頭髮變回以前的油膩樣子，反而可以更柔順。





造成如此大旋風的森歐黎漾，在知名美式賣場「好市多」特別推出「獨家規格大容量1000ml淨平衡洗髮精和護髮素」，只有好市多有的超大ml數真的很划算！ 尤其現在疫情期間，只要有外出回到家就必須要趕快洗澡洗頭，把身上髒污洗掉才能安心，不然細菌藏在髮絲裡真的很危險！也難怪會吸引網友來囤貨，趁著優惠期間快去購入大ml數的，一起用好用滿吧～



