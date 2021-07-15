▲ Mercedes-AMG 第八代 SL 曝光！先從內裝開始揭秘

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在 Mercedes-Benz 中，SL車系命名源自於Sport 和 Lightweight 二字的組合，代表運動化且採用輕量化材質，而 SL 車系第一代車款即為遠近馳名的 300 SL Gullwing，其鷗翼式車門經典設計，更讓往後許多超跑爭相引用！從 1954 年首次問世至今已超過 60 個年頭，經典不敗的敞篷車 SL 歷經七個世代進化，即將迎來的第八代全權由 Mercedes-AMG 團隊操刀設計。
經典回歸 車室2+2 座椅配置
SL 車系不僅為 Mercedes-Benz 現行車系歷史最悠久的代表之一，更是三芒星建廠以來歷史最長久的車型。在 1952 年，第一代 Mercedes-AMG SL 以「鷗翼車門」之特色開始在國際賽車盛事中創造經典歷史，而歷經 69 年後，即將迎來全新一代，由 Mercedes-AMG 團隊主創設計，除了打造全新高剛性輕量化底盤，搭配低車身重心，且在 1989年 R129 世代後，睽違多年再次推出 2+2 座椅的經典配置，可提供額外的乘坐及儲備空間。
全新 Mercedes-AMG SL 車室設計四大重點整理：
- 打造航空般的流線座艙設計：全新 Mercedes-AMG SL 的駕駛座艙以航空作為設計靈感，全新儀表板對稱設計，由中控台延伸至儀表板，冷氣出風口如同四個渦輪噴射引擎樣式，整合至整個座艙設計，搭配 12.3 吋儀表板，彷彿是一個展翅高飛的機翼設計。門板設計則以流線型樣式呈現，同時搭載著 Burmester® 環場音響系統。
- 可電動調整角度的觸控式中控台：全新 Mercedes-AMG SL 搭載直式 11.9 吋多媒體觸控中控台，以金屬邊框點綴，無縫接合航太技術最符合空氣力學的挖孔設計 NACA 造型標誌，承續 AMG GT 及 GT 4-door Coupé 指標性內裝元素。同時，為避免駕駛時陽光反射影響行車安全，中控螢幕更可電動調整角度，以符合每位駕駛者不同的最佳視角，減少螢幕眩光問題。
- 打造舒適安全兼具運動風格的頭枕式座椅設計：全新 Mercedes-AMG SL 座椅以運動風格作為設計主軸，透過獨特材質，讓座椅頭枕更加輕巧、更符合精密計算的人體工學設計。
- 新一代 MBUX 系統直覺式操作：全新一代 MBUX 系統為消費者帶來更直覺且智能的操作，並依照喜好進行個人化的設定，打造出專屬氛圍。