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Kia 小改款 Stinger 旗艦轎跑 148.9 萬起上市

▲ Kia 小改款 Stinger 旗艦轎跑 148.9 萬起上市
▲ Kia 小改款 Stinger 旗艦轎跑 148.9 萬起上市

2GameSome - 有車賞

2021-07-15 19:25:01

Kia 總代理台灣森那美起亞於今日（7/15）宣布旗下小改款 Stinger 以新台幣 148.9 萬元起正式上市！同步推出前瞻入主專案升等優惠，只要於 2021 年 7 月 31 日前入主，即可享尊榮升等 19 吋鋁圈（2.0 EX車型），或升等 BVM 盲區顯影輔助系統配備升級（2.0 GT Line/3.3 GT AWD 車型）。

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台灣森那美起亞總裁李昌益、與國際賽冠軍車手陳意凡 Evan（左），一同為 Kia 小改款 Stinger 在台上市做見證。
台灣森那美起亞總裁李昌益、與國際賽冠軍車手陳意凡 Evan（左），一同為 Kia 小改款 Stinger 在台上市做見證。
高性能駕馭樂趣

小改款 Stinger 搭載兩款動力規格，分別為 EX 車型與 GT Line 車型的 2.0 升缸內直噴渦輪引擎，以及 3.3 GT AWD 車型的 3.3 升 V6 雙渦輪缸內直噴引擎，同步匹配 8 速手自排系統。2.0 升引擎在缸內直噴技術與渦輪增壓科技加持下，可輸出255ps最大馬力, 36kgm 的峰值扭力自 1400 低轉速至 4000 轉均可充沛輸出，讓小改款 Stinger EX/GT Line 只需 6.0 秒即可完成 0–100km/h 加速。3.3 GT AWD 車型更可爆發 366ps 最大馬力，高達 52kgm 的最大扭力更可於 1300~4500 轉持續輸出峰值扭力，讓小改款 Stinger 3.3 GT AWD 從靜止加速至 100km/h，僅需 4.9 秒即可達成。

2.0 升缸內直噴渦輪引擎可輸出 255ps 最大馬力與 36kgm 峰值扭力。
2.0 升缸內直噴渦輪引擎可輸出 255ps 最大馬力與 36kgm 峰值扭力。
3.3 升 V6 雙渦輪缸內直噴引擎可輸出 366ps 最大馬力與 52kgm 峰值扭力。
3.3 升 V6 雙渦輪缸內直噴引擎可輸出 366ps 最大馬力與 52kgm 峰值扭力。
小改款 Stinger更搭載了Smart智慧、ECO節能、Comfort舒適、Sport運動、Sport+運動+共五種行車模式，結合跑車化電子懸吊系統讓駕駛能依照自身的喜好，進一步體驗車輛截然不同的個性反饋，在 Sport 行車模式並長按 ESC 即可啟動 Launch control 起步衝刺功能，盡興感受油門所帶來的強悍性能。

Trendy Design 革新設計

小改款 Stinger 承襲家族最新世代的設計語彙，車頭以家族全新虎式水箱護罩，結合 Tiger Eye Line LED 頭燈組，車側搭配 19 吋雙色鋁合金輪圈，而全新設計的貫穿式 LED 刀鋒造型尾燈，與保桿鍍鉻飾條設計相呼應，打造寬厚的車尾視覺感受。

貫穿式 LED 刀鋒造型尾燈與尾部導流下擾流板設計。
貫穿式 LED 刀鋒造型尾燈與尾部導流下擾流板設計。
小改款 Stinger 內裝設計亦同步進化。2.0 GT Line 及 3.3 GT AWD 車型搭載 8 吋懸浮式觸控螢幕與7吋全整合智慧型數位儀表板，支援 Apple CarPlayTM與Android AutoTM 無線連接，在 Harmon®/Kardon® 環場音響系統襯托下，提供絕佳的娛樂視聽享受。另搭載了手機無線充電、通風加熱座椅等配備，此外，小改款 Stinger 全車系標配引擎遙控啟閉系統，透過遙控器可以一鍵發動及關閉引擎，在上車前預先開啟恆溫空調系統。

飛機引擎出孔與懸浮式處控螢幕。
飛機引擎出孔與懸浮式處控螢幕。
2.0 EX 黑色原廠真皮座椅。
2.0 EX 黑色原廠真皮座椅。
2.0 GT Line 紅色原廠真皮座椅。
2.0 GT Line 紅色原廠真皮座椅。
3.3 GT AWD 紅色 Nappa 透氣真皮座椅。
3.3 GT AWD 紅色 Nappa 透氣真皮座椅。
跑格化內裝套件與寬敞的車室空間。
跑格化內裝套件與寬敞的車室空間。
15 具 Harman®_Kardon® 環場音響系統。
15 具 Harman®_Kardon® 環場音響系統。
Push Start & Smart Key 智慧感應啟動系統。
Push Start & Smart Key 智慧感應啟動系統。
中控台和儀表板外以鋁合金、鋼琴烤漆與鍍鉻材質交錯搭配，並搭載七色座艙氣氛燈，營造個人專屬風格的車室空間。3.3 GT AWD 車型更提供個性化選配，如爍黑跑格化內裝套件，Nappa 麂皮內裝搭配紅色安全帶與車飾縫線設計，詮釋專屬於 Kia 的性能轎跑風範。  

先進主動安全科技

小改款 Stinger 全車系標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統與七具安全輔助氣囊，並搭配 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、SCC 全速域智慧巡航控制系統、LFA 全速域進階型車道維持輔助系統、FCA 前方主動剎車輔助系統、FCW 前方碰撞警示系統、LVDA 前車駛離提醒系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道維持輔助系統、SEW 後方來車防撞安全警示系統等。

全車系標配 Level 2 智慧駕駛輔助。
全車系標配 Level 2 智慧駕駛輔助。
小改款 Stinger 此次並導入主動引擎蓋抬升行人緩撞系統，當車輛發生前方碰撞時引擎蓋會彈起提供更大的緩衝空間，可大幅減輕對行人的傷害。此外，2.0 GT Line 與 3.3 GT AWD 車型更可以選配 BVM 盲區顯影輔助系統，搭配 7 吋數位儀錶的中央螢幕顯示後側盲點影像，更進一步避免盲區的視野死角。

BVM 盲區顯影輔助系統。
BVM 盲區顯影輔助系統。
前瞻車主享尊榮升等

即日起至 7 月 31 日前下訂之小改款 Stinger 前瞻車主，將享專屬尊榮禮遇升等：入主 2.0EX 車型可升級 19 吋鋁圈（標配為18吋），2.0 GT Line 或 3.3 GT AWD 車型，則可升級搭載 BVM 盲區顯影輔助系統。此外，為回饋 Kia 現任車主，台灣森那美起亞另特別推出優惠方案，既有 Kia 車主或其配偶增換購小改款 Stinger，再享購車金 1 萬元加上電子禮券 1 萬元。如介紹親屬入主小改款 Stinger，既有 Kia 車主也可獲贈電子禮券 1 萬元。

Kia 小改款 Stinger 建議售價

規格

2.0 EX

2.0 GT Line

3.3 GT AWD

建議售價

148.9萬

178.9萬

229.9萬

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