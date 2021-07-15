▲ Kia 小改款 Stinger 旗艦轎跑 148.9 萬起上市

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高性能駕馭樂趣
小改款 Stinger 搭載兩款動力規格，分別為 EX 車型與 GT Line 車型的 2.0 升缸內直噴渦輪引擎，以及 3.3 GT AWD 車型的 3.3 升 V6 雙渦輪缸內直噴引擎，同步匹配 8 速手自排系統。2.0 升引擎在缸內直噴技術與渦輪增壓科技加持下，可輸出255ps最大馬力, 36kgm 的峰值扭力自 1400 低轉速至 4000 轉均可充沛輸出，讓小改款 Stinger EX/GT Line 只需 6.0 秒即可完成 0–100km/h 加速。3.3 GT AWD 車型更可爆發 366ps 最大馬力，高達 52kgm 的最大扭力更可於 1300~4500 轉持續輸出峰值扭力，讓小改款 Stinger 3.3 GT AWD 從靜止加速至 100km/h，僅需 4.9 秒即可達成。
小改款 Stinger更搭載了Smart智慧、ECO節能、Comfort舒適、Sport運動、Sport+運動+共五種行車模式，結合跑車化電子懸吊系統讓駕駛能依照自身的喜好，進一步體驗車輛截然不同的個性反饋，在 Sport 行車模式並長按 ESC 即可啟動 Launch control 起步衝刺功能，盡興感受油門所帶來的強悍性能。
Trendy Design 革新設計
小改款 Stinger 承襲家族最新世代的設計語彙，車頭以家族全新虎式水箱護罩，結合 Tiger Eye Line LED 頭燈組，車側搭配 19 吋雙色鋁合金輪圈，而全新設計的貫穿式 LED 刀鋒造型尾燈，與保桿鍍鉻飾條設計相呼應，打造寬厚的車尾視覺感受。
小改款 Stinger 內裝設計亦同步進化。2.0 GT Line 及 3.3 GT AWD 車型搭載 8 吋懸浮式觸控螢幕與7吋全整合智慧型數位儀表板，支援 Apple CarPlayTM與Android AutoTM 無線連接，在 Harmon®/Kardon® 環場音響系統襯托下，提供絕佳的娛樂視聽享受。另搭載了手機無線充電、通風加熱座椅等配備，此外，小改款 Stinger 全車系標配引擎遙控啟閉系統，透過遙控器可以一鍵發動及關閉引擎，在上車前預先開啟恆溫空調系統。
中控台和儀表板外以鋁合金、鋼琴烤漆與鍍鉻材質交錯搭配，並搭載七色座艙氣氛燈，營造個人專屬風格的車室空間。3.3 GT AWD 車型更提供個性化選配，如爍黑跑格化內裝套件，Nappa 麂皮內裝搭配紅色安全帶與車飾縫線設計，詮釋專屬於 Kia 的性能轎跑風範。
先進主動安全科技
小改款 Stinger 全車系標配符合 SAE Level 2 自動駕駛分級的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統與七具安全輔助氣囊，並搭配 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、SCC 全速域智慧巡航控制系統、LFA 全速域進階型車道維持輔助系統、FCA 前方主動剎車輔助系統、FCW 前方碰撞警示系統、LVDA 前車駛離提醒系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道維持輔助系統、SEW 後方來車防撞安全警示系統等。
小改款 Stinger 此次並導入主動引擎蓋抬升行人緩撞系統，當車輛發生前方碰撞時引擎蓋會彈起提供更大的緩衝空間，可大幅減輕對行人的傷害。此外，2.0 GT Line 與 3.3 GT AWD 車型更可以選配 BVM 盲區顯影輔助系統，搭配 7 吋數位儀錶的中央螢幕顯示後側盲點影像，更進一步避免盲區的視野死角。
前瞻車主享尊榮升等
即日起至 7 月 31 日前下訂之小改款 Stinger 前瞻車主，將享專屬尊榮禮遇升等：入主 2.0EX 車型可升級 19 吋鋁圈（標配為18吋），2.0 GT Line 或 3.3 GT AWD 車型，則可升級搭載 BVM 盲區顯影輔助系統。此外，為回饋 Kia 現任車主，台灣森那美起亞另特別推出優惠方案，既有 Kia 車主或其配偶增換購小改款 Stinger，再享購車金 1 萬元加上電子禮券 1 萬元。如介紹親屬入主小改款 Stinger，既有 Kia 車主也可獲贈電子禮券 1 萬元。
Kia 小改款 Stinger 建議售價：
規格
2.0 EX
2.0 GT Line
3.3 GT AWD
建議售價
148.9萬
178.9萬
229.9萬