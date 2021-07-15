▲ VW Golf 230 eTSI 油耗 20.5km/L，獲一級能源效率！

我是廣告 請繼續往下閱讀
首此導入的引擎科技 48V eTSI 輕油電動力系統，帶來全新驅動型態，由輔助馬達帶動皮帶將動力傳導給引擎，在渦輪尚未全速運轉時提供起步與低速時的輔助驅動，達到節省車輛啟動時所需消耗的大量動力，經由 Electric Boost 電動馬達輔助，可為引擎帶來多達 9kW 的動力輸出和 50Nm 扭力，縮短 25% 的時間來達到相同扭力數值；進階版 Start／Stop 引擎自動啟閉系統在此系統輔助下，原本的怠速關閉和啟動引擎將感受更少的車身震動，同時透過 Eco Coasting 節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進，平均油耗可降低達 10% 以及二氧化碳排放量每公里最多降低 8g，帶來節能減碳的效果；此外，48V 鋰離子電池同樣適用 4 年新車品質保固，令消費者使用更有保障。
台灣福斯汽車推出多項購車優惠方案和多元售後服務，Golf 230 eTSI車型適用「長里程彈性保養概念」、4年新車品質保固、指定品牌輪胎保固方案、Volkswagen行動禮遇及福斯人禮遇計畫；此外，230 eTSI Life推出上市新動優惠價96.8萬，給予消費者百萬內級距的入門德系車款選擇，而針對首重安全科技防護的消費者，台灣福斯汽車提供230 eTSI智能特仕版，上市新動優惠價100.8萬。
2021年式 Golf 230eTSI 車型正式售價：
Hatchback掀背車款
新台幣建議售價
|The all-new Golf 230 eTSI Comfort
948,000元
|The all-new Golf 230 eTSI Life
998,000元
上市新動優惠價 : 968,000元
|The all-new Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,028,000元
上市新動優惠價 : 1,008,000元