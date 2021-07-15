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VW Golf 230 eTSI 油耗 20.5km/L，獲一級能源效率！

▲ VW Golf 230 eTSI 油耗 20.5km/L，獲一級能源效率！
▲ VW Golf 230 eTSI 油耗 20.5km/L，獲一級能源效率！

2GameSome - 有車賞

2021-07-15 22:25:01

經濟部能源局油耗測試最終結果出爐，全新第八代 Golf 230 eTSI 被評為能源效率一級，測得 20.5 km/L 的油耗成績；台灣福斯汽車針對 230 eTSI 提供三車型：230 eTSI Comfort、230 eTSI Life 和 230 eTSI 智能特仕版，自入門車型即搭載 48V eTSI 輕油電動力系統，其中 230 eTSI Life 和 230 eTSI 智能特仕版分別推出上市新動優惠價 96.8 萬與 100.8 萬。

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首此導入的引擎科技 48V eTSI 輕油電動力系統，帶來全新驅動型態，由輔助馬達帶動皮帶將動力傳導給引擎，在渦輪尚未全速運轉時提供起步與低速時的輔助驅動，達到節省車輛啟動時所需消耗的大量動力，經由 Electric Boost 電動馬達輔助，可為引擎帶來多達 9kW 的動力輸出和 50Nm 扭力，縮短 25% 的時間來達到相同扭力數值；進階版 Start／Stop 引擎自動啟閉系統在此系統輔助下，原本的怠速關閉和啟動引擎將感受更少的車身震動，同時透過 Eco Coasting 節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進，平均油耗可降低達 10% 以及二氧化碳排放量每公里最多降低 8g，帶來節能減碳的效果；此外，48V 鋰離子電池同樣適用 4 年新車品質保固，令消費者使用更有保障。

台灣福斯汽車推出多項購車優惠方案和多元售後服務，Golf 230 eTSI車型適用「長里程彈性保養概念」、4年新車品質保固、指定品牌輪胎保固方案、Volkswagen行動禮遇及福斯人禮遇計畫；此外，230 eTSI Life推出上市新動優惠價96.8萬，給予消費者百萬內級距的入門德系車款選擇，而針對首重安全科技防護的消費者，台灣福斯汽車提供230 eTSI智能特仕版，上市新動優惠價100.8萬。 

2021年式 Golf  230eTSI 車型正式售價：

Hatchback掀背車款

新台幣建議售價

The all-new Golf 230 eTSI Comfort

948,000元

The all-new Golf 230 eTSI Life

998,000元

上市新動優惠價 : 968,000元

The all-new Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,028,000元

上市新動優惠價 : 1,008,000元

 

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