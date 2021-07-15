▲ BMW 全新 4 系列 Convertible 敞篷跑車 315 萬登場

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軟頂敞篷打造獨有魅力





全新 BMW 4 系列 Convertible 敞篷跑車延修長動感的引擎蓋折線與銳利 LED 頭燈組前俯延伸，搭配向經典致敬的雙腎型水箱護罩設計、開闊大器的下氣壩線條與兩側垂直式的 Air Curtain 氣簾造型設計，特別是始於車頭向後揚起的車側輪廓折線，直至車尾行李廂上方的動感鴨尾造型設計，帶出車側曲面，而分別增添 128mm 與 41mm 的車長與軸距，輔以 19 吋 BMW Individual 雙輻式輪圈與全車 M 款空力套件，更讓全新 BMW 4 系列 Convertible 延續 BMW 4 系列雙門跑車俐落無比的跑格線條。





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全新 BMW 4 系列 Convertible 敞篷跑車透過全新的纖維材質科技與結構設計，不僅具備更優異的隔音及隔熱效果，軟頂敞篷重量更減輕 40%，並為前座乘客帶來更優異的頭部空間寬敞感受，全新的輕量化設計更有效降低車身重心，軟頂式電動敞篷更僅需 18 秒就能完成啟閉，只要車速低於 50km/h 以內均能自由操作。





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頂尖科技 迎風駕乘享豪華





全新 4 系列 Convertible 敞篷跑車配備全新 BMW 全數位虛擬座艙（含 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕），結合道路虛擬實境顯示功能、iDrive7.0 使用者介面、車況抬頭顯示器、BMW 智慧語音助理 2.0、360 度環景輔助攝影、無線智慧型手機整合系統 （ 含 Apple CarPlay 與 Android Auto）、RSU 遠端軟體更新技術以及全新 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，能帶給消費者更人性化與數位化的用車體驗。





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全新 4 系列 Convertible 敞篷跑車配備雙前座 Vernasca 真皮跑車座椅含駕駛座記憶功能、Sensatec 皮質儀錶檯包覆、M 款多功能真皮方向盤含換檔撥片、鋁質格紋飾板與豪華型三區恆溫空調，而全新的軟頂式電動敞篷設計，讓 4 系列 Convertible 在關篷狀態下創造出 385 公升的行李廂空間，即便是敞開篷頂亦能保有 300 公升的充足使用空間，搭配環繞座艙由 12 具揚聲器所構築而成的 harman/kardon 高傳真音響系統，讓駕駛能以美妙樂音伴隨窗外開闊美景。





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高性能啟動駕馭渴望





全新 BMW 4 系列 Convertible 敞篷跑車擁有前後 50:50 車身配重、全新的懸吊系統減震筒設計、針對敞篷車型更為強化的車身剛性與車身結構連桿，以及後移 11cm 的著座點、分別加寬 28mm 與 18mm 的前、後輪距。BMW 430i M Sport Convertible 搭配新世代 BMW TwinPower Turbo 引擎與 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC 汽門揚程可變和 Double-VANOS 雙可變汽門正時等技術，於 5000rpm 時即爆發 258 匹最大馬力，而 400 牛頓米的最大扭力輸出則於低轉速 1550rpm 即可湧現，0-100 km/h 加速於 6.2 秒內就能完成。





全新世代 BMW 4 系列 Convertible 敞篷跑車





車型



建議售價



M Sport 車型配備



BMW 430i M Sport Convertible



315



M 款空力套件、BMW Individual 專屬輪圈、M 字樣車側銘牌、M 款多功能真皮方向盤、鋁質格紋飾板、Vernasca 真皮內裝、雙前座跑車座椅、M 字樣前車門門檻、M 款駕駛座踏板組



