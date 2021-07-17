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為提供病患更完善的居家醫療服務，奇美醫學中心連結社區資源，滿足病患生活、照護、居住、與健康促進的需求。蔡岡廷主任表示，疫情爆發後的一年多來，整合醫療中心照顧的居家醫療病人數提升超過四倍，尤其出現本土社區疫情後，居家醫療的服務更是不斷上升，也降低再入院率，大幅減少門診、急診和住院的利用率，也讓病患在疫情下能安心療養。
照顧長者防疫需求 不需出門就能接種疫苗
蔡岡廷主任說明，新冠疫苗成為降低長者染疫後演變重症的關鍵，但很多接受居家醫療的長者因行動不便，無法抵達指定的場所接受疫苗施打，因此整合醫療中心也將新冠疫苗評估與施打納入居家醫療服務範圍，一併照顧到長者的防疫需求，讓行動不便的長者不需要出門也能在家接種疫苗。
在宅醫療到善終增50% 奇美醫提供完善醫療服務
除了針對居家醫療病人增加到宅疫苗接種服務，為了提升奇美醫學中心集體保護力，院內同仁目前疫苗覆蓋率也達96%。蔡岡廷主任強調，自疫情開始後，接受在宅醫療直到善終的人增加約50%，代表越來越多人願意在家療養，與家人共度最後時光，可望持續透過高品質的醫療與預防服務，照顧病患在家幸福到終老。
資料來源：健康醫療網 照顧行動不便居家醫療病人 奇美醫到家疫苗施打
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